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（中央社記者林巧璉高雄30日電）五甲國中校長鍾志華今年獲頒高雄市科展20屆優良指導老師，他致力推動科學研究扎根，20多年來指導學生超過135件作品獲獎，他將校長室作為訓練地方，學生都覺得有新鮮有趣。

高雄市教育局今天發布新聞稿表示，鍾志華從實習老師開始到擔任校長，一路走過特偏學校、非山非市學校，再到市區學校，任教足跡有南隆國中實習老師、茂林國中初任教師、一甲國中初任校長、五甲國中校長，始終堅持在第一線推動科學教育。

今年高雄市科展五甲國中獲得10獎項，成為科展競賽贏家。鍾志華在五甲國中任內，也和學區國小合作科學教育，他親自授課，結合國中小科學教育，與學生一起玩科學。目前已超過10所學校參與推廣，並在科學競賽中獲獎無數。

今年科展五甲國中以「咖啡的秘密」研究研磨顆粒與沖泡溫度提升咖啡口感，獲得國中組生活應用科學第3名。翁園國小研究土壤下的秘密，解決農藥與肥料所造成的污染問題，獲國小組生活應用科學第2名，2校科展指導老師都是鍾志華。

鍾志華也將過去科學教育的經驗引進鳳山地區，赴鄰近小學推廣科學教育與科展指導經驗分享，教育局說，鍾志華讓科學教育從小學階段就落實，並獲得鄰近國小端熱烈支持，紛紛成立科學研究社，開始從事科學研究，讓不少小小科學家開始萌芽與成長。

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鍾志華說，擔任學生科研指導老師期間，午休時間面對活力十足的小學生常有問不完的問題，學生也會問他，「你真的是校長嗎？你還會再來我們學校指導嗎？」學生無厘頭的問題，讓他也覺得有趣。

教育局指出，鍾志華每年超過10件以上主題研究，他也將校長室作為訓練地方，連學生也覺得有新鮮有趣；研究主題重視來自日常生活中的食、衣、住、行文化的科學原理，讓學生從訪談、田野調查了解在地文化及特色，更藉由科學研究讓學生學習獨立思考與團隊合作。（編輯：郭諭儒）1130430