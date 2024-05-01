阿根廷外长戴安娜·蒙迪诺（Diana Mondino）刚刚结束对中国访问。公开资料显示，双方都强调“以和为贵”，但都未提及外界所关注的两国间的货币互换协议。阿根廷新任总统哈维尔‧米莱(Javier Milei)自上台以来一直采取各种措施提振经济，以期重振阿根廷，摆脱对中国以及其他任何国家的依赖。分析人士指出，几个月以来，米莱的一系列措施已经初见成效。阿根廷与中国交往时的战略地位也不再像以前那样被动。

蒙迪诺4月28日在上海出席了阿根廷驻上海总领事馆举办的阿根廷商业与投资峰会，29日和30日在北京同中国国务委员兼外长王毅、国家副主席韩正、中国人民银行行长潘功胜等官员会晤。 从中国外交部的新闻稿来看，蒙迪诺访问期间，双方并没有谈及阿根廷寻求同中国续签货币交换协议事宜。蒙迪诺此行前，有分析认为，她此行的目的之一就是缓解阿根廷新政府与中国的关系并寻求让中国重启货币互换协议。

米莱经济措施略显成功，阿根廷与中国交往时的外交地位将得到改善

中国在去年12月10日米莱上任后不久暂停了与阿根廷之间，据路透社报道，价值65亿美元（约合人民币465亿元）的货币互换协议，并表示直到米莱政府表现出想要同中方接触的明确意图后才会“解冻协议”。

米莱自上台后，一直决意要让阿根廷再次成为强国，从而摆脱上述这样的被动外交地位。他采取了一系列旨在改变国库空虚、本国货币贬值、通货膨胀、政府财政赤字、大举向外举债等负面政治遗产的一系列举措，包括将阿根廷中央政府各大“部委”从24个削减到9个，大幅削减了很多领域内的政府补贴等。

短短几个月，米莱已经通过运用货币措施，成功让本国货币在过去几个月内价值上涨20%，不仅做到了政府收支平衡，而且让国库的外汇存款从赤字达到300亿美元。

4月18日，国际货币基金组织(IMF)总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，阿根廷的通胀“下降速度略快于最初预期”。

曾经在阿根廷工作、居住多年的英国战略经济学家克里斯托弗·埃克尔斯东（Christopher Ecclestone）在接受美国之音采访时，米莱的这些措施改善了阿根廷的经济现状，并将对阿根廷与中国的外交和经贸关系产生深远意义。

如今仍然往返英阿两地的埃克尔斯东说，阿根廷中央银行目前拥有的300亿美元外汇储备从根本上改变了之前阿根廷依附于中国、靠跟中国伸手而度日的局面。

他说：“过去，阿根廷方面从中国那里借到的钱，包括以货币兑换的形式，都只能是用于购买中国出产的各类产品，用不到跟别国之间的贸易往来，局限性非常大，而且非常有利于中国的出口，等于是一方面向向中国欠债（借款）同时，为中国打开了一个巨大的出口市场。”

他说，阿根廷不再需要向中国伸手举债，在双边关系中的地位立即得到改善。

蒙迪诺的中国行并不是她出任外长以来的第一次亚洲行。蒙迪诺三月份访问了马来西亚、越南、日本三国。在一个月之后，蒙迪诺才去到中国的上海和北京，埃克尔斯东说：“这样的选择充分说明了中国对于阿根廷的重要性不再像从前。”

今年4月，阿根廷不仅检查了中国在其内乌肯省有争议的空间站，并宣布为阿根廷空军采购24架美国F-16战斗机。

这位分析人士说，阿根廷之所有可以这么做，究其根本，他们现在不再像过去那样需要中国的钱，这是决定性的因素。

去年12月，米莱刚刚上任不久，正值阿根廷向国际货币基金组织贷款的定时付款期到限。据阿根廷媒体报道，中方代表派人告知米莱，北京方面可以允许阿根廷启动之前由米莱的前任同北京之间达成的货币互换，来支付国际货币基金组织，“不过，中方想要知道阿根廷新一届政府在重大国际问题上的看法，究竟是怎样的。”

阿根廷媒体报道说，听了这个消息，米莱好久没说话。不久，阿根廷从拉丁美洲和加勒比海地区国际开发银行那里得到了帮助，按期支付了国际货币基金组织的定期贷款偿还，没有再度向中国伸手。

除了经济和金融上阿根廷自从米莱就任以来已经发生了显著的变化之外，埃克尔斯东说，阿根廷在战略上也不再采取向中国示弱的态度，而这一切，都与米莱决意要让阿根廷再度成为强国，有直接的关系。

米莱并不希望与中国为敌，只是希望摆脱依赖

鲜为人知的是，米莱上任之前，阿根廷政界长期以来，无论是议会当中，还是执政团队，包括米莱前任的团队，已经有很多人对阿根廷与中国之间的政经关系感到不安。

阿根廷媒体《布宜诺斯艾利斯时报》报道说，2022年在印尼巴厘岛举行的20国峰会期间，随米莱的前任，前总统阿尔伯特·费尔南德斯（Alberto Fernandez）赴会的阿根廷官员对本国媒体抱怨，双方之间的贸易，非常不利于阿根廷。

有官员说：“过去十年，我们国家和中国之间的贸易赤字，恰恰等同于我们外债的全部。”还有官员说，中国在阿根廷有52个矿产、水利项目， 还有很多对阿根廷方面的拖欠，而且和中国之间的货币互换，根本用不到和中国之外任何国家之间的贸易往来。

米莱被外界广泛认为是具有强烈的反共理念，而且自己也不讳言，甚至他的推特账号的主照片用的就是一张1989、1990年期间柏林墙刚刚开放时的照片，呼应另一位著名反共人士、美国前总统里根对前苏联总书记戈尔巴乔夫当面讲的“推倒这面墙”的呼吁。

不过，长期关注阿根廷外交事务的分析人士指出，米莱并不想在和北京的关系上太过咄咄逼人，虽然他此前说过类似“你能想象跟手上沾满鲜血的一方做生意吗？”这样的话。

米莱的措施已经初见成效，但是还是有很多报道说，阿根廷难以与摆脱对中国的依赖，理由是阿根廷依靠中国贷款，中国同时还是阿根廷第二大出口市场。

埃克尔斯东说，这一说法已经是过去时了。他解释说，阿根廷对中国的市场依赖大大低于中国对阿根廷市场的依赖。他说，被称为是世界粮仓和肉食产品重大来源的阿根廷，可以毫不费力地把产品卖到其他国家。

就在蒙蒂诺启程去中国访问之前不久，阿根廷外交部公布的今年第一季度进出口数据显示，中国不在阿根廷对外出口的前四名行列中。前四名分别是巴西、欧盟、智利、美国。中国是阿根廷的第二大进口产品国，位居巴西之后，而且是阿根廷的主要贸易赤字伙伴国，在这方面，中国位居第一，今年第一季度阿根廷在和中国贸易中出现的赤字为13亿美元。

长期关注阿根廷政治、经济局势，以及阿根廷与中国政治、经贸关系的埃克尔斯东说：“就我所知，阿根廷唯一出产的、只在中国有市场的货物，是凤爪（chicken feet）。您想一想，只有凤爪这一项，是别的国家没有需求的。”

米莱依然保持着较高的支持度

米莱的一系列财政紧缩措施导致电费、煤气费、汽车燃油费等大幅上涨，虽然面临大规模抗议，但米莱在阿根廷民众中，尤其是年轻一代的支持度依然较高。阿根廷国内最近的民调显示，大约64%的阿根廷年轻人支持米莱。

在阿根廷外长结束对中国的访问之际，阿根廷国会众议院刚刚通过了米莱提出的包括放松经济管制措施的纲领性文件，即政府所说的综合法案。

英国战略经济学家埃克尔斯东说，虽然有抗议，但是阿根廷民众“并没有去街头暴动”。他分析说，是因为阿根廷绝大多数民众内心里都明白，过去那些补贴，是“不可持续性的。”

“羊毛出在羊身上，政府本来没钱，还要打肿脸充胖子，结果是向外举债，对内造成严重的通货膨胀，而在向外举债的过程中，不得不在国家战略资源领域，作出让步。”他说。

玻利维亚前外长阿波罗阿（Ronald MacLean-Abaroa）最近在华盛顿接受美国之音采访时说：“阿根廷民众近年来在左翼政党领导下所遭遇的贫穷，是把经济学家、同时也是改良派的米莱推上政治舞台，并使得他成功当选阿根廷总统的最根本的原因。”

拉米勒·马拉（Ramira Marra）目前是阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的一位市议员，过去曾经是米莱的学生，也是他们同属的自由前进党的创党人之一。阿根廷的改变，他说，是“文化”意义上的，也就是说，不单单是米莱被选为总统，而是阿根廷民众对国家未来走向，一个根本的选择。这位80后的市议员在接受美国之音采访说：“由于这一选择的背后是年轻世代，我相信，这一选择将是持久的。”

在被问及与中国的关系时，他说：“我们对中国人民并不持有任何偏见或者负面意见，但是说到政治和政体，那不能不说，事实是，那里没有言论自由，而这是我们非常注重的价值之一。”