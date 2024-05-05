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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）「我們的產品和工程，會越走越綠」、「節能減排就算多花成本，也是要做」，東元董事長邱純枝語氣堅定向記者說道。東元邁向節能減排的方向及作法，在邱純枝心中已有清晰的藍圖，到2030年完成50%減排，綠電比率要達30%，透過內部碳定價，東元累計碳費已超過新台幣1億元。

東元將在24日舉行股東會，市場持續聚焦在今年董事改選。行事態度向來低調的邱純枝，首度接受中央社團隊專訪，暢談從2015年接任東元董事長一職迄今，以「節能、減排、智能、自動」為願景，逐步落實東元在節能減排的階段目標與成果。

東元減排路徑明確 2050年達成集團碳中和目標

談到如何擘劃一家逾60年的機電集團減碳藍圖時，邱純枝指出，東元在2015年就宣示將在台灣10年內減排20%，這個目標已提前於5年內達標；隨後東元在2020年進一步宣布，全球廠區將在10年後、2030年完成50%減排，最終在2050年達成全集團「碳中和」的願景。

她回顧到上任之初，正值規劃東元60週年的活動及下一個10年的階段目標。邱純枝放眼未來，認為東元只有做節能是不夠的，在智慧製造及自動化仍然不足，因此訂出「節能、減排、智能、自動」的企業願景，希望從產品面、製造面全方位的加入物聯網(IoT)的運用。

目標訂出來之後，該如何落實達成是另一個問題。邱純枝指出，面對自動化、智慧製造的工業4.0及物聯網（IoT）應用，經營高層往往最能感受到外部趨勢的推動、或企業不足之處需改進的急迫性，東元有多年生產製造的基礎實力，就是一步一步地去推動、實現自動化及智能化。

她說，現在全世界都遇到缺工的情況，回想起來，若9年前沒有推動自動化及智慧製造，現在來看就會很慘。

堅持理念必須取捨 邱純枝打破cost down原則

東元承諾節能減排目標，也打破以往企業追求降低成本（cost down）的迷思。時間回到2023年，東元事業群規劃開發電網用高壓氣體絕緣開關（GIS）設備，邱純枝以節能減排為前提，在當時會議上要求，不採用會影響溫室氣體的六氟化硫（SF6）。

由於GIS設備去除SF6氣體的技術，掌握在歐洲廠商手上，且價格昂貴，事業群主管建議邱純枝考量成本重新規劃；但邱純枝力排眾議「不計成本代價」，拍板決定東元發展更具減排效果的GIS設備。

在深化節能上，東元承諾到2030年，集團在各廠區建置太陽能綠電設施占集團整體用電比達到30%（RE30）。為掌握全球各生產據點溫室氣體碳排放減量與管理績效，東元導入內部全球溫室氣體盤查數位化系統平台。

邱純枝說，東元在節能減排路徑上，若要「堅持理念，就必須取捨」，即便要花多成本，也是要做。展望未來的東元，邱純枝語氣堅定，「東元的產品和工程，會越走越綠」。

東元全面實施內部碳定價制 降低碳排放量及密度

為加速減碳，東元2023年起在全面實施內部碳定價（Internal Carbon Pricing, ICP）制度，內部碳定價每公噸新台幣1600元，由集團統一向排碳事業單位收取排碳費用。透過收費，讓排碳單位減少排放，東元並規定內部事業群和旗下關聯公司，每年最高可使用碳排放量的上限，並降低排放密度。

邱純枝說，目前東元集團內部碳費累計超過新台幣1億元，不僅能作為內部績效管理的激勵措施，她也鼓勵內部事業群提出減排計畫，事業群可少繳碳費，也不會影響獲利；而透過累積碳費，東元內部已有充裕資金，改善更新節能減排製程設備。

東元近年持續在全球各地廠區擴建自用太陽能發電設施，2023年完成義大利廠建置容量2.03MW，今年將在台灣湖口、觀音二廠、中壢廠及中國江西廠完成增設太陽能裝置；預估今年集團在台灣、美國和中國大陸，會增加超過8MW太陽能建置容量規模。

東元旗下創儲事業也朝向虛擬電廠（VPP）發展，邱純枝表示，未來透過VPP，東元可進一步購買綠電，也可轉售到廠區內自用，用電調度可更靈活。

走在節能減排的道路上，東元內部經營思維也跟著改變。邱純枝認為，東元的理念已不僅只是追求最大利潤，除了維護股東權益，也要兼顧達成環境、社會與公司治理（ESG）的企業責任，這對企業經營層來說，「是雙重的挑戰與考驗」。（編輯：張良知）1130505