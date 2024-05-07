2024年5月7日 星期二 下午7:53:10 [台北標準時間]

傑克胖

由 NEXON 開發，遊戲橘子代理的跨平台 MMORPG《波拉西亞戰記》，今（7）日舉辦媒體搶先體驗會介紹捏臉系統、四大職業，以及實機展示圍繞旅團的核心玩法據點戰、封印戰與黑劍系統。

現場不僅展示《波拉西亞戰記》PC、行動裝置版實機試玩，還佈置圖騰獸、角色和世界觀的開發設定手稿。

《波拉西亞戰記》故事背景為中世紀歐洲戰地，講述人類遭受妖精佔領的最後國家「波拉西亞王國」，為擺脫妖精的壓迫，你將成為具有特殊力量的守護者拚搏奮戰。

每個玩家都能創辦、加入遊戲主軸玩法的「旅團」，經營管理旅團的據點，並召集其他成員同時並肩作戰。

本次體驗會能夠試玩四大職業、操作捏臉系統。旅團活動部分，則展示挑戰強大魔物的封印戰、與成員組隊攻下敵方基地的模擬據點戰，以及能召喚深淵世界怪物的道具黑劍。（體驗會版本是測試版，實際內容以上市版本為主）

四大職業與捏臉系統

本作目前有四種職業，包含：幻影劍士、香射手、咒文刻印使、執行官。各職業皆擁有可對應三項不同特性的戰鬥姿態。

職業的姿態稱為「姿態變換系統」。除了基本姿態，每種職業還能特化另外兩種，讓你因應戰況更換、使用不同技能。

例如咒文刻印使，基本姿態為「元素」，可以使用火焰、冰霜等力量，施展強大的範圍攻擊。

特化姿態改變成「能量」時，武器「泰拉」會轉換成法杖，可以治療隊友。第二個特化姿態「氣流」，則是可以使用氣流攻擊，並附加多種 Debuff。

戰鬥中可以切換選擇的姿態，但是三種型態你不能全都要，只能選用並綁定其中兩種。

捏臉系統可調整的部位算多，基本的髮型、臉型、妝容與紋身有模板可以選擇，還能調整額頭、鼻樑、眼距等臉部細節，自由挑選喜歡的身材及體型。

封印戰

古代波拉西亞王國菁英把邪惡的魔物封印到地底深處，形成「封印地」。為阻止魔物闖出封印地，你可以從大地圖參與「封印戰」。

開放遊玩地區和封印戰數量，會隨著玩家等級提升變多，只要加入旅團、帶上圖騰獸且持有以太箱子就能參加封印戰。

模擬據點戰

以「土龍谷奪回作戰」為情境，該作戰是朗多聯盟的戰爭史中的經典戰役之一，述說著封印的記憶之石中保存著奪回城堡後的戰爭紀錄。

當旅團等級達 4 級以上時，即可組隊參與模擬據點戰，一起加入過去的戰鬥，學習和妖精軍團戰鬥的方法。

黑劍系統

黑劍是《波拉西亞戰記》的特殊道具，可以召喚深淵世界怪物，如深淵蜘蛛、深淵蠶繭、深淵異形怪物等。只要消滅所有深淵怪物，就會獲得生產裝備的關鍵材料「深淵石」獎勵。

黑劍道具能在寬廣處使用，當道具顯示範圍從紅色轉變成紫色時，就能在原地放置黑劍。

另外，召喚黑劍會汙染周圍地區，重度污染的區域會影響旅團領力運作，如建造、製作速度，以及守城建築耐久度。

因此使用黑劍的時機、地點，對旅團十分關鍵。若黑劍使用不當，可能引發衝突，在敵對勢力交戰之際被視為挑釁武器。

另外，依據實機試玩版本內容出現的裝備、道具等要素來看，本作有著類似於其他遊戲「變身」、「娃娃」的系統。

《波拉西亞戰記》擁有「造型」、「坐騎」兩種角色提升系統，二者皆以顏色區分階級，高至低共分為神話、傳說、英雄、稀有、高級與一般。

每一套造型、坐騎擁有各自的能力加成，收集多種階級可組成套裝效果，獲得額外的武器攻擊力、PVP 命中和傷害等效果。

本站還測試了官方號稱能夠 24 小時免掛機練功的「支援模式」。當設定完成後，就算把遊戲關掉，角色也會在線上自動刷怪。系統會在 PC、手機的通知列，告知你角色的狀態。

支援模式每日可使用 10 小時，會在 5 點時刷新。在你選定好狩獵區域、確認完藥水剩餘數量後，就能開始著手調整支援模式的設定。

支援模式裡能使用自動整備卷軸，設定是否要販售、保管農到的物品或是購買道具。

刪檔菁英測試「英雄前哨戰」與事前預約、預先創角

英雄前哨戰即日起至 5 月 12 日採限量限額方式報名，獲取資格的玩家在 5 月 16 日至 19 日搶先體驗遊戲世界觀劇情、角色成長任務活動等內容，還可以挑戰高級領地首領。

官方邀請各大知名實況主陪你開戰，Ding Ding、令狐沖爺爺、小屁、Ghost鬼、米餅、文老爹、施文彬、激情老王、羅傑、阿昌、金旋風等人會在 5 月 16、17 兩日接力攻略波拉西亞王國。

參與英雄前哨戰並填寫問卷，能夠在上市時獲得「一般造型召喚券」5 張及「一般坐騎召喚券」5 張。

《波拉西亞戰記》同步宣布事前預約、預先創角活動即將於 5 月 16 日登場，詳細資訊尚待官方開。

事前預約開放至 6 月 10 日，透過手機號碼完成預約，即可獲得造型時裝與坐騎。

預先創角則舉辦到 6 月 6 日，可在活動網站搶先選擇伺服器並創立角色，還能加碼參與線上抽稱號小遊戲，並於遊戲推出時獲得額外虛寶。