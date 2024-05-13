國衛院發表本土空污與健康研究成果。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國家衛生研究院今（13日）發表本土空污與健康研究成果，其中一項10年追蹤發現，細懸浮微粒PM2.5濃度已下降10.23μg/m3（微克／立方公尺），且實證降低對國人的健康衝擊，可歸因於PM2.5的肺癌、慢性阻塞性肺病、缺血性心臟病、中風等死亡比率，均呈現下降。

國衛院國家環境醫學研究所研究員陳裕政表示，國衛院研究發現，2007至2017年全台PM2.5從31.70降至21.47μg/m3，檢視可歸因於PM2.5的慢性疾病死亡比率也呈現下降。其中，肺癌從26.11%降至21.85%，下降4.26%；慢性阻塞性肺病由26.66%降至19.75%，下降6.91%；缺血性心臟病從26.53%降至19.97%，下降6.56%；中風由39.12%降至31.81%，下降7.31%。

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國衛院也發現，空污物長期效應的易感族群，像是糖尿病患者長期暴露於較高濃度的PM2.5，會降低腎臟過濾功能，但其他空污物無此影響；此外，PM2.5會增加罹患糖尿病視網膜病變、蛋白尿增加等風險。

除了各界熟知的肺癌外，空污也對於肝癌個案存活率有影響，使用國衛院人體生物資料庫分析，在調整粒狀污染物與交通污染物等因子後，空污物對於肝癌預後、死亡風險有影響。其實過去美國加州研究也發現肝癌患者暴露於較高濃度的PM2.5，會增加死亡風險。

在世代追蹤調查初級資料顯示，在老人世代方面，以PM2.5為32比25μg/m3的1年間暴露於空污的效應來說，握力下降1.7%、肌肉量減少1.3%、體脂肪增加2.4%；另對於台中出生世代初步分析發現，孕期的二氧化硫暴露與孩童出生後的智商呈現顯著負相關，也就是暴露高、智商就低。

陳裕政指出，國衛院透過環境部空氣品質監測資料，結合衛福部健保資料庫與內政部死亡統計資料等本土數據，分析多種空污物暴露與死亡及疾病增加風險，致力於建立專屬台灣的空氣品質健康指標。他指出，空污下降，健康成本也下降，在經濟資源有限下，發現經權衡減量成本與健康成本，PM2.5降至年平均12.5μg/m3具最大利益。

環境部大氣環境司副司長張根穆說明，環境部已參考本土研究與美國作法，在今年4月29日預告修正「空氣品質標準」草案，將PM2.5年平均值由現行的15μg/m3加嚴為12μg/m3，並同步下修多項空污物標準，期望盡可能降低對產業影響下，創造更清新健康的生活環境。

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