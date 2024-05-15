美国禁毒事务总管向世界反兴奋剂官员发出了一封尖锐的信，称全球各国政府领导人对该机构就22021年东京奥运会前有关中国兴奋剂的指控的回应“仍然深感关切”。

美联社（The Associated Press）获得的一封日期为5月8日的信中显示，美国国家药物管制政策办公室（U.S. Office of National Drug Control Policy）主任、世界反兴奋剂机构（WADA）执行委员会成员拉胡尔·古普塔（Rahul Gupta）向该机构主席提出了一系列建议，包括呼吁在本周末之前召开执行委员会紧急会议。

世界反兴奋剂机构于周五召开了一次基金会董事会“特别会议”。该董事会规模比执行委员会更大，并且对该机构的政策拥有最终决定权，但其中没有成员是美国人。

古普塔发出这封信是因为此前有指控称，23名中国游泳运动员被认定没有故意服用成绩增强剂，理由是一种违禁的心脏药物因样本污染而进入了他们的体内。世界反兴奋剂机构接受了中国方面的这种结论，也没有将此事公开。

为了回应对该决定的批评，世界反兴奋剂机构任命了一名瑞士律师对此案进行独立调查。但这一举措也遭到批评。

古普塔的信中列出了有关这一任命的一些明显缺陷，包括批评代表各国政府的执行委员会成员没有得到充分通报，也没有参加启动调查的正式投票。

古普塔要求提高此案各方面的透明度和清晰度。

这包括呼吁提供更多信息，说明“世界反兴奋剂机构在何时知道了什么，以及为什么世界反兴奋剂机构决定不采取额外行动，例如调查样本污染的说法，或以其他方式从该案件中吸取经验教训，来让反兴奋剂系统获得更多信息和变得更强大。”

古普塔领导的办公室在向世界反兴奋剂机构发放美国资金方面发挥着关键作用。在世界反兴奋剂机构2024年5000万美元的预算中，美国计划提供全球最高金额——360万美元，是第二大捐助国的两倍。

（本文依据了美联社的报道。）