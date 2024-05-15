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（中央社記者張雄風台北15日電）根據氣象署和環境部預報，明天的天氣大致與今天相同，北台灣早晚偏涼，由於東北季風稍增強且挾帶境外污染物移入，北部、中部、高屏地區空氣品質惡化，達橘色到紅色警示等級。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天東北季風稍增強，北台灣低溫普遍17至19度，局部會更低一些，其他地區約23度；高溫部分，中部以北普遍約25至27度，南部29至31度，仍需留意日夜溫差。

黃恩鴻提醒，今晚至明天桃園至苗栗、恆春半島及各離島沿海空曠地區要留意8至9級強陣風。

另據環境部 空氣品質 空氣品質指標橘色、紅色活動建議 橘色警示 影響：對敏感族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。 紅色警示 影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。 資料來源：環境部 看更多 關閉 監測網，明天環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環境部說，預估明天宜蘭、花東空氣品質為「普通」等級；北部、竹苗、雲嘉南及馬祖、金門、澎湖為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級；中部、高屏為對所有族群不健康的「紅色警示」等級，北部及馬祖也可能短時間達「紅色警示」等級。

至於17日之後的天氣，黃恩鴻表示，17日東北季風稍減弱；17至19日東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

他說，20日台灣北部海面的鋒面還在建立的階段，但台灣附近水氣持續增多，東半部局部短暫陣雨，午後有各地有局部短暫雷陣雨；21、22日鋒面位於台灣北部海面，水氣再增加，各地有局部短暫陣雨或雷雨。

目前氣象署觀察要到5月底才會有梅雨發展的訊號；未來一週也沒有明顯熱帶系統發展的模擬結果。（編輯：陳清芳）1130515