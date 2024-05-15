2024年5月15日 星期三 下午6:24:07 [台北標準時間]

傑克胖

由 Neversoft 發行，EROLABS 平台推出的成人手遊《星隕計畫 Ark Re:Code》半周年大型版本更新於今（15）日上線，推出第二部主線劇情、新活動「最佳的決策」與半周年慶祝活動。

劇情描述方舟戰爭結束的一年後，原因未知的污染異變再次爆發，產生新的危機。主角重新召回隊員，並從聯合傭兵團招募新夥伴「蓓蕾卡」，準備再次拯救世界。

然而，隨著他們深入挖掘污染異變的真相，陰謀、威脅及新的敵人也逐一浮現。主角自身逐漸異常的特殊能力，成為了應對挑戰的隱患。這一次，他們即將面對前所未有的艱鉅考驗…。

半周年紀念活動介紹

活動一：登入7 日可獲得 5★ 團員券

即日起登入遊戲即可參加半周年專屬簽到活動，完成簽到可以獲得豐富獎勵，完整出席還可領取 5★ 團員券。

活動二：每日免費 10 次常規招募

5 月 16～22 日，活動期間每天都可以免費 10 次常規招募。

活動三：人氣投票特別招募活動－半周年紀念招募

官方社群人氣投票，依據票選前三名團員舉行「半周年紀念招募」。特別招募可獲得「半周年紀念代幣」，並在「半周年紀念商店」兌換半周年紀念招募的團員和羈絆。

活動四：重置鑽石儲值雙倍

半周年版本更新後，鑽石儲值的雙倍優惠再度獲得重置。重置後，凡首次儲值任意面額的鑽石儲值選項，即享有雙倍的鑽石回饋。

活動五：獎勵增加活動

5 月 16～19 日，活動期間「元素探索調教材料」、「主線故事貢獻度」與「討伐戰裝備製作材料」皆增加 50%。

新活動「最佳的決策」，聯合傭兵團團長黛琳娜登場

方舟戰爭中，方舟 α 及方舟 β 都向聯合傭兵團發出聘僱戰爭傭兵請求。

作為傭兵團掌舵人，秉持利益至上原則的黛琳娜，做出讓團內傭兵都不可置信的選擇。副團長瑟妮卡對此百般勸說，最後只能在她強硬的決定面前，無奈地選擇離團。

面對得力助手及好友的離去，她必須獨自在混沌的局勢中，尋覓正確的押注。

黛琳娜是聯合傭兵團團長，擁有卓越的領導力和戰略能力。以利益主義為行動核心，對方具有價值時才會與之深交，否則只保持君子之交。

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