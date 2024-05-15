【希望的路】看中國經濟危機 民眾生活無望聲明三退 第四十九集

早上七點剛過，安徽的鐘點工市場就已有大約15名男子在等待工作機會。43歲的孫學東會鋪瓷磚，也會刷牆和蓋房。以前他一個月可以掙到大概七千元人民幣，這在當地算很不錯的收入。不過，孫學東表示，最近活不大好找。他對記者說：」現在找工作不容易，尤其是今年特別難。來這裡招工的人越來越少。工作難度也比以前更高了。雇主總是想挑毛病，儘量少給錢。」

德國之聲記者在兩會前實地走訪了這家鐘點工市場，一位等待工作的65歲老者也表示，他天天都會蹬著三輪來這裡攬點送貨的活兒，以彌補國家養老金的不足。他說：」現在掙錢很難，這點錢只夠勉強養家餬口，不可能存下來。淡季的時候，我一天只能工作一兩個小時。」

中國一年一度的重要議會兩會於3月4日在北京召開，中共總理李強所做的政府報告中，大目標本身並不包含任何驚喜：和去年一樣，中共的目標是實現 「5%左右 「的增長、3%的通脹和 1200 萬個新增城鎮就業崗位。然而這些目標與現實卻相差甚遠。

儘管按照官方數據，去年中國實現了5.2%的經濟增長目標，但很多人卻完全感受不到這種經濟增長。民眾的首要期望就是提升富裕程度，那些在鐘點工市場等待工作的人最關心的，就是天黑前能掙到多少錢。但對很多人來說，他們今天的日子過得很艱難。

來自江蘇的張美豔在三退聲明中寫到：「今年中宣部還吹牛說中國GDP增長5.2%，但看看暴跌的股市，再看看我家附近的餐館十家裡有4家已經倒閉了，剩下的也是門可羅雀，物價瘋漲薪水反而下降，傻子都知道這個資料百分之百是造假的！中共把經濟搞得一團糟，現在想的不是如何亡羊補牢而是造假、吹牛、唱讚歌，對經濟表達不滿的一律刪貼封號！可見這個黨是如此的邪惡！」

大陸民眾陸松在聲明中表示：「現在的共產黨哪裡管老百姓的死活。我們都失業了，自己維持不了自己，這日子怎麼過啊！苦就苦我們這些工薪階層了，既沒權又沒錢，現在共產黨那些貪官污吏，哪個不是撈個「溝滿壕平」，誰管我們老百姓哪！ 這樣的黨我也不「緊跟」了，這個團我也不入了。我在此鄭重宣誓實名退出邪惡的中國共產黨和中國共青團！「

大陸自媒體餐飲老闆內參撰文表示，大陸很多老闆吐槽進入2024年後生意「太難了」。文中提到，重慶一名麵館老闆坦言，關於「生意慘澹」的氛圍，從去年9月份之後就沒有停止過，整個市場消費能力和活躍度似乎在「節節敗退」。比如他所在的重慶洪崖洞商圈，算是重慶餐飲流量的核心，以前元旦之後到春節期間，人山人海是常態，流量往上走的趨勢十分明顯，「但今年反常，人都去哪兒了？」

河南鄭州 「李軍力燒烤」老闆，在1月26日發了一條朋友圈，感慨「文博路餐飲一條街全部淪陷」。朋友圈附上6張圖，張張是「無人區」。不僅是鄭州文博路，長沙開福區五礦live廣場、重慶觀音橋附近的一條網紅美食街、廣州某夜市等全國多地的餐飲聚集地，陸續出現了「組團式覆滅」的情況。

前段時間#小伙80萬開麵館，僅6天就瀕臨倒閉# 的話題衝上熱搜，老闆無奈向媒體表示「人流量大，但是進店的客人並不多」。財經作家「吳曉波頻道」公開了一組企查查提供的數據：去年新開的餐飲相關企業318萬家，吊銷、註銷的數據是135.9萬。而在這135.9萬中，有28.8萬屬於「一年內成立又倒下」，也就是說，這些餐廳的「全生命周期」不到一年。連吳曉波都感慨「2023年的餐飲行業，復甦及消亡的烈度之強，遠甚過去三年。」

進入2024中國年，大多數餐飲人的心情卻是五味雜陳。苦了一年，熬了一年，本想著新年能蹲一個肥年，但目前看起來多少有點力不從心了。這個年關或成為不少餐廳的「生死關」。5萬億餐飲大市場下，焦慮的餐飲老闆們正在艱難「渡劫」。

作為曾經的一名企業家，去年9月一家七口走線來美的李偉在三退聲明中也寫到：「曾經公司一年毛利達到1000多萬，但是，現在我的資產全部被中共凍結，共產黨就是想把百姓的錢，變成它們的錢，動則罰款幾十萬。我以前加入過共青團和少先隊組織，現在，我聲明退出來，與共產黨一切相關組織徹底斷絕關係。」

華爾街日報3月5日撰文指出，由於地方政府在過去十年中的揮霍無度，中國政府確實面臨著一些實際的財政限制，潛在增長率顯然在走低，自 2010 年代中期勞動適齡人口達到峰值以來，經濟增長的下行趨勢尤為明顯。最近的研究也揭示了中國經濟在多大程度上可能低於其潛在增長。

文章表示，從兩會報告中提到的財政政策，看起來也不會有更大的支持力度。國家正式赤字預算為國內生產總值的 3%。加上計劃發行的特別國債收益，赤字將達到 3.8%，與去年持平。從一些指標可以看出中國貨幣政策仍然十分緊縮，而且目前的通脹率約為零，2024 年的通脹目標為 3%，而經濟增長目標是與去年持平，這一點將令人矚目。

中國的大部分實際財政支出是由地方政府和國有政策性銀行在預算之外完成的，但如果不降低利率，尤其是當中共政府希望避免擠占已經疲軟的私人投資的話，融資可能會很困難。李強在報告中的講話，暗示了在利率問題上有更多的迴旋餘地，稱貨幣供應量的增長應與增長和通脹目標保持一致。但是，他還呼籲要穩定匯率，並在開場白中強調去年避免了 「洪水式 」的刺激，這就是自相矛盾。

國家統計局延遲到3月1日才公布衡量經濟景氣的採購經理人指數(PMI)，中國2月份的製造業PMI，從1月份的49.2回落到49.1%，這是自2023年9月份以後，製造業PMI連續第5個月低於臨界點，處於收縮區。除了製造業，建築業和服務業的相關指標，也都處於近些年的低位。

大陸民眾李成在三退聲明中提到：「我是一個普通老百姓，原來在外打工，後來老闆破產拖欠工資跑路了，現在國內這樣的缺德老闆很多。我喜歡翻牆看新唐人電視台，知道共產黨邪教把國家治理的一團混亂。我從來不信啥共產主義，我就想知道未來社會發展朝哪個方向走，共產黨啥時候倒台，我們老百姓日子啥時候好過點，啥時候能懲罰這些壞人。」

在美國加州的楊易有幸聽到了真相，並以實名退出了中國共產黨，他在聲明中說：「在現在的老百姓們都把「看不起病、上不起學、買不起房」叫做新的「三座大山」，這一點都不虛。我家失業多年了，這日子叫人沒法過。可那些高官們花天酒地盡情揮霍。他們的子弟幾乎全是百萬、千萬、億萬富豪。這是什麼世道？「

墨卡托中國研究中心的君特（Jacob Gunter）表示，人大會議的主題還是一如既往，那就是確保黨和國家領導人習*進.平的權力。

他說：」相關的議程還是很雄心勃勃的。它不僅僅涉及中短期的經濟問題和人口問題，還涉及一些全局性問題。政府認為，必須吞下苦果，才能解決那些已經威脅到黨和政府長期穩定的問題。民眾的期許就只能等一下了。」

中共的目標與民眾的現實生活是完全擰著的，民眾的收入正在下降，希望能生活的好一點，但中共卻說，你們要過緊日子。當中共和中共黨魁只想著如何確保他們的權利的時候，大陸的民眾也越來越覺醒，更加認清中共的邪惡本質，紛紛表示退出中共的黨、團、隊，與邪!黨-斷絕一切關係。

大陸民眾振福聲明退出邪黨紅小兵、少先隊組織，表示「這個惡黨太壞了，害苦了老百姓，掙點辛苦度命錢都非常難，快脫離它。」

中銀陽光在退隊聲明中說：「中共邪黨濫發貨幣，不顧老百姓死活，這種完全不負責任的胡來讓人震驚。」

一家三口走線逃離中共來到美國的何愚說：「中共把我家的4000畝土地變成2000畝，在開墾自己的土地時，還要上繳10萬元。我徹底認清了中共的邪惡，我們，我曾經加入過少先隊，我自願退出來，與共產黨決裂。「

身在海外的小譚說：「小的時候什麼都不懂，稀裡糊塗地加入少先隊和共青團，工作後加入邪!黨-。在現實以及網絡上，我看到了也了解到了共產黨的邪惡：共產黨是嗜血的魔鬼，共產黨的高官享受特權特供、幾乎無官不貪，他們有戒備森嚴的等級制度，退休金和醫療實施雙軌制，共產黨的高官有免費醫療，有高幹病房，他們公款消費。而老百姓看不起病，買不起房。農民的退休金只有幾百，共產黨的高官退休金是幾萬甚至更多。老百姓沒有言論自由，沒有選票。中國老百姓背負著全世界最重的稅負，吃毒食品，呼吸霧霾，江河污染，老人倒地不敢扶，共產黨官官相護、官商勾結，豆腐渣工程殘害百姓。

中國人民每天活在惡劣的環境中，黨媒卻每天粉飾太平為共產黨歌功頌德，「為人民服務」是共產黨的牌坊。共產黨對異見人士進行打壓迫害甚至酷刑，以黑治國，多少訪民冤民無處申冤，「依法治國」就是一個笑話，中國已經被共產黨禍害成了人間地獄。」

退黨網站地址：https://www.tuidang.org/2024/05/13/698192/

乾淨世界地址：https://www.ganjingworld.com/video/1gobsiik7qa63UGyJEcq2MZDx1qg1c

YouTube地址：https://youtu.be/rEB5HqtbYgU

《希望的路》製作組

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/05/16/a103881900.html