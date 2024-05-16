有研究認為，45-55歲女性體內的雌性激素大幅下降，可能影響到呼吸道的敏感度和反應，可以透過吸入器使用來控制症狀；圖為情境照。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以前都沒有，怎麼到了更年期突然出現氣喘狀況？或是原本症狀只是普通，卻在更年期後變得嚴重，輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，有研究認為，45-55歲女性體內的雌性激素大幅下降，可能影響到呼吸道的敏感度和反應，導致氣喘症狀出現，或氣喘症狀變嚴重。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，更年期女性的氣喘症狀出現，或變嚴重的常見狀況可能包括：呼吸困難或呼吸急促、胸悶或胸部不適感、夜間咳嗽或夜間呼吸困難，當這些症狀可能會在更年期期間加重或變得更頻繁，嚴重影響到生活品質時，記得趕緊就醫。

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胡皓淳說，管理更年期氣喘，最重要的是定期就醫，如果不幸到了更年期確診氣喘，或是發現自己的氣喘症狀變嚴重，醫師可以根據具體情況制定適合的治療方案，包括吸入器使用、藥物治療等。

胡皓淳提醒，除了雌性激素下降導致氣喘發作，也要更注意可能觸發氣喘的因素，像是環境污染、過敏原、氣候變化等，如果可以，在家中裝空氣清淨機，或是出門戴口罩，都是很有效的方式。

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