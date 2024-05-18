长期以来，非洲一直以其所谓的“血腥钻石”而闻名，所谓“血腥钻石”是对助长暴力冲突的矿产财富的说法。在南部非洲国家莫桑比克，一份报告发现，主要由中国市场需求推动的“血腥木材”生意正在为莫桑比克北部的反叛活动提供资金。但是，安全分析人士对武装分子究竟从木材销售中获利多少存在分歧。

自2017年以来，一个与“伊斯兰国”有联系的激进组织一直在莫桑比克德尔加杜角省展开反叛活动，一些武装分子以圣战的名义作战，但大多数人的驱动力是觉得他们在富含红宝石和天然气的地区受到了经济排斥。

一个设在美国和英国的慈善机构环境调查署（EIA）本周的一份报告称，该地区的其他自然财富之一，——在中国备受推崇的豪华硬木，正在进一步助长当地的战斗。

“流血必须停止。莫桑比克自2017年以来一直禁止原木出口，但我们可以清楚地看到，中国这个莫桑比克90%以上木材的进口国仍在继续大量进口原木，” 环境调查署的亚历克斯·布鲁姆（Alex Bloom）告诉美国之音(VOA）。

环境调查署表示，其中只有一部分木材来自反叛活动肆虐的地区，估计德尔加杜角约30%的木材来自反叛分子控制的森林。

该机构表示，这些木材随后被送到蒙特普埃兹镇的中资锯木厂，在那里将合法木材和冲突区域的木材一起加工，在运输前掩盖其非法性。

据称，在整个过程中，中国企业向政府官员行贿，为木材运往港口并出口铺平道路。从德尔加杜角运往中国的一些木材是一种被称为“红木”的硬木，也就是玫瑰木，用于制造豪华家具。

作为《濒危野生动植物种国际贸易公约》（CITES）中列出的物种，玫瑰木应该经过莫桑比克官员的检查，以确保贸易不会威胁到其生存。然而，环境调查署表示，由于腐败的泛滥，经过莫桑比克官员检查的情况很少发生。

贪污指控

“我们所做的是与中国人进行良好的交谈，以便我们分到应得的贿赂，然后他们让集装箱通过港口，”报告援引一位不愿透露姓名的前官员告诉调查人员的话说。

环境调查署的布鲁姆对美国之音说，因为收受贿赂；一些莫桑比克官员可能没有太大的动力去阻止非法木材贸易。

她在一封电子邮件中说：“本报告采访的许多消息来源描述了木材贸易在许多层面上的腐败，一些人描述了莫桑比克官员之间的一种共生关系，包括（执政的）自由阵线党，以及‘中国’，既指中国政府，也指在德尔加杜角从事贸易业务的中国商人。”

多年来，莫桑比克一直是中国领导人习近平全球基础设施建设项目“一带一路”倡议的受益者。

“例如，消息人士称，自由阵线党通过吸引中国企业和大型基础设施投资，甚至竞选资金而获得合法性；因此，他们不愿意批评或打击涉及这些行为体的大规模腐败行为，”布鲁姆指出。

中国驻华盛顿大使馆和中国驻非洲联盟使团没有回复美国之音的置评请求。

美国之音还试图联系莫桑比克土地和环境部长伊维特·迈巴兹（Ivete Maibaze），但没有得到答复。联系到的警方发言人莱昂内尔·穆奇纳（Leonel Muchina）让记者去问莫桑比克总检察长办公室。总检察长办公室随后向美国之音提交了一份该办公室4月提交给议会的报告。

在该报告中，当局承认“野生动植物物种或其部位的非法贸易已达到令人震惊的程度。”

报告还发现德尔加杜角存在非法开采森林资源的情况。

“这些犯罪除了对公共利益和环境造成损害外，还与其他犯罪现象的发生密切相关，例如恐怖主义融资、洗钱和腐败，” 报告说。

暴力死灰复燃

5月10日，反叛分子对主要城镇马科米亚发动了一次重大袭击，使德尔加杜角本月再次登上新闻头条。

法国石油公司道达尔能源（TotalEnergies）一直在考虑恢复该省一个价值200亿美元的液化天然气项目，但该项目因这次动乱而推迟。

暴力事件再次抬头之前，自2021年以来一直驻扎在当地的区域部队开始撤出。

驻南非的安全顾问贾斯敏·奥珀曼（Jasmine Opperman）在接受美国之音电话采访时表示，南非军队的撤离将留下真空。

“马科米亚的袭击应该对该地区敲响警钟，就目前的反叛活动情况而言。人数不是问题，武器不是问题，金钱也不是问题，”她说。

虽然她指出武装分子并不缺乏资金，但她怀疑他们是否像环境调查署所提到的那样从木材贸易中获得资金。

“那份报告只是猜测。中国人控制着整个木材的非法贸易，这是一个错综复杂的网络。没有证据表明反叛分子从非法木材贸易中获得任何收入，”奥珀曼说。

“如果他们能从这种交易中赚钱，那充其量也就是中国人向他们付保护费。也就是说，要进入有反叛分子的地区，付钱后让他们进入，砍伐树木，而且在没有人受到攻击的情况下将树木运出来，”她补充说。

比勒陀利亚安全研究所（Institute for Security Studies）的皮尔斯·庇古（Piers Pigou）也赞同武装分子可能以这种方式赚钱的观点。

“他们可能参与的地方是以某种方式寻租......我认为，在这种与反叛活动的联系究竟是什么性质的议题上，存在一些疑问。”

冲突研究咨询公司非洲防务评论（African Defense Review）主任达伦·奥利维尔（Darren Olivier）也不否定这个观点。

“反叛分子显然是从某个地方获得资金的，因为如果没有相当可观的收入来源，他们就无法维持这种水平的活动，” 他说。

（美国之音葡萄牙语组对本报道有所贡献。）