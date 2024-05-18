卡车星期五（5月17日）开始通过美国在加沙地带建造的临时码头运送援助物资，据联合国称，那里有数十万人面临迫在眉睫的饥荒，以色列和哈马斯之间的激烈战争有可能破坏人道主义援助行动。

据美国中央司令部说，运送人道主义援助物资的车辆于当地时间上午9点开始通过码头上岸。

美国中央司令部表示，浮动码头由美国军方在以色列阿什杜德港预先组装，并于本周移至加沙海岸，以便几个国家和人道主义组织运送援助物资。美国中央司令部补充说，没有美军上岸。

美国政府官员表示，物资在抵达码头之前将接受以色列在塞浦路斯进行的安全检查，一旦登陆，还必须通过额外的以色列检查站。

然而，联合国表示，通过陆路抵达的卡车车队是将援助物资运送到加沙的“最可行，最有效果和最有效率”的方法。

“为了避免饥荒的恐怖，我们必须使用最快和最可见的路线来将援助送达加沙人民——为此，我们现在需要通过陆路进入，” 联合国副发言人法尔汉·哈克（Farhan Haq）说。

整个加沙地带的激烈战斗阻碍了人道主义援助的运送，援助组织警告说，由于条件太危险和不稳定，工作人员无法安全地在那里运送援助。

许多人担心，随着以色列与哈马斯继续激战，援助组织可能被迫停止行动。

“对援助有巨大的需求”，而且势必会增长，但是“援助的可及性越来越少”，一家不愿透露姓名的欧洲慈善机构负责人告诉法新社（AFP）。

设在巴黎的非政府组织人道与包容（Humanity & Inclusion）在巴勒斯坦领土的一名不愿透露姓名的工作人员说：“我们无法派出我们的团队，安全条件太不稳定了。”

自5月7日以色列军方在拉法市发起其以军所说的“有限”行动以来，拉法过境点——埃及边境的重要人道主义援助走廊——已经关闭，引发了巴勒斯坦人外逃，向加沙以北寻求安全。

联合国和其他援助组织表示，以色列需要采取更多措施向加沙提供援助。去年10月7日，哈马斯袭击了以色列，以色列随后发起军事行动，此后加沙一直受到战争的破坏。哈马斯已被美国、英国和其他国家认定为恐怖组织。

以色列表示，它正在加紧努力向加沙提供援助，军方表示，周四有365辆援助卡车通过凯雷姆沙洛姆和埃雷兹过境点进入，车上载有面粉和燃料。

此外，还运送了数百顶帐篷，供从拉法撤离到以色列宣布为人道主义区的马瓦西（Al-Mawasi）地区的人们使用。

以色列国防军在一份声明中说：“以色列国防军将继续努力，根据国际法，允许人道主义援助通过陆路、空中和海上进入加沙地带。”

激烈的战斗

与此同时，以色列军队星期五在贾巴利亚狭窄的小巷中与加沙北部重新出现的哈马斯小股人员进行了激烈的城市战。

首席军方发言人丹尼尔·哈加里（Daniel Hagari）周五表示，以军从加沙地带抢救出了三名人质的遗体。

哈加里确认这三名人质是沙尼·卢克（Shani Louk）、阿米特·布斯基拉（Amit Buskila）和伊扎克·盖勒恩特（Itzhak Gelerenter），他说他们在诺瓦音乐节（Nova）上被哈马斯杀害，他们的遗体是被带到加沙的。

该地区的居民说，以色列装甲车驶入加沙八个历史悠久的难民营中最大的贾巴利亚中心，推土机在前进路上将房屋和商店夷为平地。

在北部战火纷飞的同时，以色列在拉法的活动已使数十万人流离失所。据联合国主要巴勒斯坦援助机构近东救济工程处（UNRWA）称，自以色列在拉法的军事进攻开始以来，已有超过63万人被迫撤离南部城市加沙。

近东救济工程处说，他们中的许多人已经逃往加沙中部，并补充说，代尔巴拉市周围的地区现在“人满为患，条件恶劣，令人难以忍受”。从拉法向北沿海的代尔巴拉是加沙唯一尚未遭到以军队攻击的城市。

以色列坦克和战机星期五轰炸了拉法的部分地区，而哈马斯和伊斯兰圣战组织的武装派别表示，他们正在集结在拉法东边、东南边以及拉法与埃及的边境口岸内的以军部队发射反坦克导弹和迫击炮。

这场战争是由10月7日哈马斯对以色列的袭击引发的，据以色列官员称，这次袭击造成1200人死亡，并导致约250名人质被掳走。

据哈马斯管理的加沙卫生部称，以色列随后在加沙的反攻已造成超过35000名巴勒斯坦人死亡，其中包括平民和战斗人员，但大多数死者是妇女和儿童。

（本文参考了美联社、法新社和路透社的报道。）