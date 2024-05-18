登革熱病媒蚊傳播病毒路徑。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕氣候變遷致全球溫度上升，登革熱疫情也跟著攀升，台灣今年已有84例境外移入的登革熱確認病例，較去年同期增加104%。為此，高雄市衛生局今年推出的決戰境外措施中，加入「入境有症狀，快篩後防蚊隔離」政策。

高雄市衛生局指出，今年全球登革熱疫情嚴峻，巴西591萬例（為去年同期4倍），造成758人死亡；印尼8萬8593例、泰國2萬708例，新加坡亦有6791例（為去年同期229%），而國內則有84例境外移入個案，比去年同期增加1倍以上。

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由於境外移入多靠著飛機、船等機械傳播登革熱病媒蚊的病毒」，為避免增加國內風險，衛生局推出「入境有症狀，快篩後防蚊隔離」措施，若自高流行風險區入境經高雄國際機場，出現發燒等登革熱疑似症狀時，經NS1快篩，衛生局會協助民眾就醫防蚊隔離，等待PCR結果出爐再進入家戶，若民眾因故無法配合到院，防疫人員則會前往其住家仔細檢查住家孳生源，避免家戶內有成蚊而造成「機械傳播病毒」導致家中成員感染登革熱。

衛生局表示，截至目前，經高雄國際機場入境發燒篩檢401人，其中快篩陽2人及快篩陰性34人由衛生局安排住院、快篩陰性365人返家後由轄區衛生所協助再次採檢，並進行家戶環境孳生源檢查，必要時噴藥滅蚊，以防範病毒入侵社區。

衛生局進一步說明，登革熱潛伏期分為「內潛伏期：人的潛伏期」約3-14天，與「外源性潛伏期：蚊子體內的潛伏期」約8-11天。在外源性潛伏期的部分，以往學界認為病媒蚊叮咬登革熱病患後，病毒經蚊體內複製，再由消化道至唾腺，歷時8-11天後，再次叮咬人時，才會導致人的感染。

高雄市衛生局與國家衛生研究院合作研究，證實病媒蚊遭登革熱病毒污染的口器會直接傳播病毒，此「機械傳播模式」與B肝、C肝病毒經「共用針頭」傳播相似。也就是當一隻未感染病毒的病媒蚊叮咬到正處病毒血症期的民眾，再立即叮咬同處一室其他人時，其他人將可能遭受登革病毒感染。

疑似感染登革熱病毒血症期，即可傳染期約在發病前1天至後5天，故需在社區住家執行緊急防治工作，撲滅病媒蚊，以防範社區病媒蚊叮咬到正處病毒血症期發病的民眾，避免造成社區感染。

衛生局提醒，民眾於入境後2週內，若出現任何疑似症狀，務必儘速就醫驗快篩，並且噴灑防蚊液或穿上淺色長袖衣褲，絕對避免被病媒蚊叮咬，才能確保同住家人免受感染。

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