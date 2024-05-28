第77届世界卫生大会周一（5月27日）以悲观的基调开启了为期一周的年度会议。来自全球的代表们面临着制定未来一年卫生政策的任务，因为多重危机对全球福祉的挑战越来越大；在某些地区，这些危机有可能使数十年来的进展付诸东流。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）在纽约通过视频连线告诉大会，世界正处于困境之中，全球卫生正在遭受“气候混乱、贫困和不平等加剧以及冲突倍增”的痛苦。

他说，超过2000万儿童错过了常规疫苗接种，登革热和其他疾病因全球气温上升而增加，仅今年就有20多个国家爆发了霍乱。

他补充说，大量证据表明“健康成为战争的牺牲品”。

他说：“苏丹和加沙有数百万人面临死亡风险——不仅死于子弹和炸弹，还死于得不到治疗的伤病。对医疗保健系统的空前攻击超出了我担任秘书长期间所看到的任何事情。”

世卫组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在会议主旨演讲中确认了古特雷斯所说的大部分内容。

他说，“也许我们这个时代对健康的最大的威胁来自不断变化的气候。” 他还补充说，世卫组织正在“支持各国建立更具气候韧性和气候友好型的卫生系统”。他说，这包括在一些国家“用太阳能实现卫生设施电气化”，以帮助减轻气候变化的影响。

他补充说：“COVID-19大流行病造成的最大破坏之一在许多国家的常规免疫计划方面，导致麻疹、白喉、脊髓灰质炎、黄热病等的爆发，以及疫苗覆盖率的下降。”

他说，这促使世卫组织与联合国儿童基金会（UNICEF）和疫苗联盟全球疫苗免疫联盟（Gavi）去年4月联合启动了“大追赶”计划，旨在“将免疫计划至少恢复到大流行病前的水平”。

谭德塞表示，与此同时世卫组织紧急医疗队一直在应对包括加沙在内的全球19个冲突局势的卫生需求。他说，18个团队正在加沙北部和南部的各级护理机构开展工作，以提供“创伤稳定、婴儿分娩、支持疾病爆发的早期预警等等”。

他说，“在苏丹，一年多的战斗使近1500万人需要卫生援助。” 他还补充说，超过四分之三的医院和近90%的初级保健设施无法运作。

关于乌克兰战争，谭德塞表示，世卫组织继续支持乌克兰的卫生系统，“该系统仍然具有韧性，但面临持续的挑战”，并指出今年估计将有780万人需要卫生援助。

他说，“在所有这三场局势以及其他情况下，我们继续看到对医疗保健的攻击。” 他说，世卫组织已经核实了在19个国家发生的1500多起针对医疗机构的袭击事件，这些袭击事件导致749人死亡，1200多人受伤。

乐观的前景

展望未来，谭德塞对估计有15亿人“预计到2025年将享有更好的健康和福祉”的前景持乐观态度。

他说：“实现这一点的方式是通过会员国跨部门努力解决健康不良的根本原因：不洁的空气、不健康的饮食、不安全的水、污染的环境和危害健康的产品。”

例如，他指出，150个国家的烟草使用正在下降，现在全球吸烟者比两年前减少了1900万。他说，改善营养和健康饮食的努力正在取得成效，越来越多的国家正在采取行动解决肥胖和儿童消瘦问题，并扩大母乳喂养。

他说，在治疗传染病方面取得了长足的进步。例如，他说：“加纳、肯尼亚和马拉维的200多万儿童接种了第一剂疟疾疫苗，使儿童全因死亡率下降了13%。

他说，去年结核病的早期诊断和治疗挽救了数百万人的生命，全球超过75%的艾滋病毒感染者现在正在接受抗逆转录病毒治疗，此外，“我们继续朝着根除脊髓灰质炎的目标迈进。”

世卫组织面临的一个重大失望是，它未能在本周达成一项关于大流行病的协议来呈交世界卫生大会批准。案文草案中尚未解决的关键条款包括：在国际突发卫生事件期间全球共享疫苗和药品的模式。

尽管受到这些影响，谭德塞仍然乐观地认为，最终将达成一项协议，以保持世界安全并遏制大流行病的威胁。

“有志者事竟成，所以无论结果如何，我还是持乐观态度的，” 他说。