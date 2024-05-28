紐約市政1.28億排水項目竣工 改善防洪排污

【新唐人北京時間2024年05月29日訊】週二，紐約市部分議員和社區民眾一起在王后區共同慶祝，耗資1.28億美元的排水基礎項目竣工，來看報導。

紐約市政 SE810和811兩項工程是繼2017年王后區排水項目的後續，由紐約市設計與施工部（DDC）、環境保護局（DEP）和交通局 ( DOT）配合完成，為白石社區增了近6英里的下水通道，將有效改善雨水排放。

紐約市議員黃敏儀：「在我們的社區大家知道，有很多（地方）淹水，所以在白石社區，他們很多年前就開始了新排水管道（施工）。」

紐約市議員帕拉迪諾：「這是紐約市設計與施工部、市環境保護局和市交通局的大工程。 」

工程還包括將近13,000英尺的下水道，改造成獨立的生活污水和雨水排放系統，每年可防止2900萬加侖的污染物排入法拉盛灣。

為提高供水服務的可靠性，兩個項目總共更換了213個集水盆，安裝了118個新的集水盆，更換了47000多英尺的舊水管。

紐約市設計與施工部（DDC）專員托馬斯·弗利（Thomas Foley）：「這麼多工作，近1.3億美元，造福120個街區的工程，不到三年（完工）。」

在紐約市議員帕拉迪諾的幫助下，環保人員還將能夠使用帶有可伸縮桿的新型高解析度攝影機，檢查下水道，幫助他們更快識別缺陷和堵塞。

托馬斯·弗利（Thomas Foley）：「顯然持續彈性防洪對該地區來說至關重要，對於環境也是。」

新唐人電視台記者于良紐約採訪報導

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