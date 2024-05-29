中国共产党中央对外联络部部长刘建超星期三（5月29日）与日本自民党总裁、首相岸田文雄会晤，双方同意维持高层对话交流，互惠合作。

根据中共中央对外联络部的声明，刘建超在会谈中表示：“台湾海峡保持稳定符合中日两国共同利益，日方应恪守一个中国原则，切实维护中日关系的政治基础。”

刘建超还表示，日方应妥善处理“核污染水排海”等敏感问题。

共同社报道，岸田文雄在会谈中强调：“希望就两国间的课题及悬而未决事项保持对话以求取得进展，并加快互惠合作。”岸田并指出政党间的交流对日中关系很重要。

刘建超在与岸田文雄简短会晤后对日本媒体表示，他和岸田首相深入地就两国关系以及中国共产党和日本政党之间的交往交换了意见。

“我们的共识就是双方要保持两国高层交往，落实好习近平主席同岸田首相就两国关系达成的重要共识。”

去年11月，中国国家主席习近平和岸田文雄在旧金山会晤。上周日（5月26日），岸田文雄在韩国与中国国务院总理李强举行首次会谈，双方就中国在台湾周边军演展开交锋，但同时再次确认推进战略互惠关系。

刘建超重申，根据领导人们为中日关系做出的战略指引，中国和日本应推动互利合作，全面推进中日战略互惠关系。

刘建超坦言两国之间存在分歧，并强调了北京和东京保持高层交往的重要性。

“我们重视两国之间存在的一些挑战和分歧，这些问题，我们希望能通过外交渠道磋商，逐渐加以解决，”刘建超补充道。

现年60岁的刘建超被认为是接替王毅出任中国外交部长的最热门人选。这是刘建超自2022年就任中共中央对外联络部长以来首次访日。日本外务大臣上川阳子也在外务省与刘建超会面。

上川阳子表示，为使日中之间的课题及悬而未决事项取得进展，“希望实现外长互访”，并请刘建超转达给外长王毅。

刘建超此次访日也拜访了日本立宪民主党党首泉健太，泉健太要求中国方面立即撤销因核处理水排海而对日本水产品实施的进口禁令。

中日关系去年8月以来因中国全面禁止日本水产品事件而恶化，双方高层近几个月以来持续接触，试图缓解僵局。不过，两国在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）、台湾议题、中国以间谍为名抓捕日本人、核处理水排海等一系列议题上，仍存在重大分歧。

（此文参考了路透社的报道。）