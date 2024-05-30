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（中央社記者曾仁凱台北30日電）台達電今天舉行股東常會，進行董事會改選，名單變化不大，不過會後的新任董事會，推選新任董事長，原董事長海英俊無預警交棒，由台達電創辦人鄭崇華長子、現任台達電執行長鄭平正式接班。

台達電董事長海英俊表示：「我1999年加入台達電，無論年資或年齡都已符合退休資格。台達電長年培育領導梯隊，隨著下一階段梯隊漸臻成熟，此時交棒應為最佳時機。」

鄭平為鄭崇華的長子，鄭崇華2012年退休，交棒給海英俊，鄭平則接任台達電執行長。這段期間，兩人規劃台達電走向品牌轉型之路，也讓台達電從零組件供應商擴展至解決方案提供者的角色，並帶領許多重要新興業務的發展。

海英俊表示，台達電目前仍處於轉型階段，需要延續性的策略方針，新任董事長鄭平熟悉內部功能與組織運作，兼任執行長職務能與經營團隊、高階主管無縫合作，共同帶領台達持續穩健成長。

鄭平表示：「台達電的重大營運決策都是由經營團隊縝密討論後訂定，近年更新增4位執行副總裁，協助業務拓展及全球營運整合，放大綜效。擔任董事長是另一個責任的開始，我將全力以赴，未來會緊密地與經營團隊合作，開拓更多的商業契機。」

海英俊在台達電服務達25年，雖然卸任董事長，將繼續擔任台達電董事，傳承經營與管理經驗。

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台達電今天董事會改選，僅1席獨立董事變動，引進中美晶董事長徐秀蘭，接替前台大管理學院副院長兼EMBA執行長李吉仁，其餘皆為原班人馬。新任董事名單包括鄭平、鄭崇華、海英俊、柯子興、張訓海、鄭安、郭珊珊，以及獨立董事曾惠瑾、呂學錦、黃日燦、鄒開蓮、徐秀蘭，共12席。

海英俊說明，李吉仁已擔任3屆獨董，基於公司治理，讓他休息一下，徐秀蘭是非常用心和努力的經理人，是個女強人，中美晶在許多地方都有設廠，她對各國電價非常清楚，另外公司也希望借重徐秀蘭在半導體材料的經驗，以及併購方面的營運經驗。（編輯：張均懋）1130530