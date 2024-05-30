妳有想過嗎？有時候覺得需要偷閒休息一下、或是自以為發懶的生活小習慣其實很養生！分享10個生活上常見的行為，別擔心覺得自己是在偷懶，其實真的很健康喔。

by fish- 2024/05/30 更新

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1.內褲直接丟洗衣機洗：

其實用洗衣機洗內褲比用手洗更乾淨！研究發現，使用30度C的水加上洗衣精，經過洗衣機的洗滌程序就能除去99%的細菌，因為洗衣機可以反覆充分攪動，把內褲上的污垢和微生物分離至水中，之後再進行多次的漂洗和脫水清潔，要比手洗乾淨多了，當然，洗衣機本身保持乾淨衛生也很重要，洗內褲時盡量不要與其他衣物共同洗才是正確的。

2.每天早上就是要賴床個30分鐘：

賴床30分鐘有助於改善身體疲憊，鬧鐘響起之後再小睡的人可以幫助大腦更年輕，對於保護心血管也有幫助，不過賴床時間也不宜過久，在第一次鬧鐘響起後，頂多再賴床30分鐘就好，這樣反而容易改善大腦認知表現，減少身體疲倦感和一天的情緒狀態。

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3.起床後不摺棉被：

一起床就把棉被摺好其實對健康有不良的影響，因為當妳在睡覺時，身上的汗水、皮屑、微生物等會大量的附著在棉被上，如果起床後馬上摺棉被，會讓它們殘留在被子裡面，反而更有利於細菌的繁殖，所以起床後不要馬上摺棉被，把棉被翻個面，將門窗打開通風透氣，曬曬太陽，能讓水分和污染物分解掉，棉被也就更乾淨了。

4.早上洗臉不用洗面乳：

早上洗臉不用洗面乳，直接用清水清潔臉部就好，尤其是乾肌或中性肌膚質的人，因為臉上的油脂其實是天然的肌膚屏障，能夠緩解肌膚乾燥和敏感，提高肌膚的鎖水能力，使用洗面乳反而會破壞肌膚的油脂層，有可能讓肌膚受損，所以早上趕著出門時，花個1分鐘用清水清潔一下臉就可以啦。

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5.洗衣機用完不闔上蓋子：

很多人用完洗衣機會習慣的把蓋子蓋上，覺得這樣可以避免灰塵跑進去，其實這樣反而會讓洗衣機更髒喔，因為剛用完的洗衣機裡面的桶子水分還未完全蒸發，如果直接蓋上，反而會助長黴菌和細菌的孳生，所以用完的洗衣機先不用急著蓋上，通風風乾後(大約30分鐘)再上蓋會比較妥當。

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6.洗澡身體不用搓澡巾：

很多人洗澡喜歡使用澡巾搓身體，覺得這樣會更乾淨，但其實這樣容易造成過度清潔，破壞肌膚天然的屏障，導致肌膚變得乾燥敏感，反而更容易受到病毒和細菌的侵害，可以像肌膚去角質一樣，一周使用一次澡巾即可，不要天天都使用喔。

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7.喜歡賴在床上懶洋洋：

對於久坐的上班族來說，躺在床上懶洋洋的其實可以獲得不少紓解，平躺在床上，慢慢抬高雙腿，能夠放鬆腿部肌肉，消除水腫，就算不抬腿，靜靜地躺在床上也可以緩解疲憊的身心喔。

8.雞蛋不清洗直接放冰箱：

現在很多人講究養生，喜歡吃土雞蛋，土雞蛋的蛋殼往往有些泥土，有些人會清理乾淨再放入冰箱，其實洗過的雞蛋會破壞掉原有的保護膜，反而更容易受到細菌病毒的侵蝕，進而變質，所以土雞蛋直接放入冰箱保存就好，不需再清洗。

9.上班打混可以提高工作效率：

不是要妳工作時狂打混摸魚，但是如果能在上班時偶爾偷個閒反而可以提升工作效率！因為人專注工作時，大腦會產生谷氨酸的物質，隨著工作時間愈長會愈增加，會讓大腦漸漸感覺疲憊，所以建議工作1小時休息個15分鐘，對身體更健康，工作效率也會跟著提升。

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10.剛洗乾淨的碗盤先放著：

很多人把碗盤洗淨後就疊在一起、整理得乾乾淨淨，其實這樣反而不好，因為剛洗好的碗盤還有許多水分尚未蒸發完全，疊在一起容易滋生細菌，所以洗乾淨的碗可以先放著，或者將碗盤立起來放在通風處將殘留的水分瀝乾，就能避免細菌滋生。

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免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。