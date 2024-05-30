高雄19萬戶將於6月2日停水25小時。（記者陳文嬋攝）

2024/05/29 17:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司將於6月2日辦理高雄仁武區仁林路2000mm自來水管連接工程，以切換恢復正常供水模式，高雄楠梓等5區全區、左營等6區多里共19萬戶，將於6月2日上午6時起至6月3日上午7時止停水25小時，請民眾儲水備用。

仁武區仁林路2000mm自來水管日前遭台電鑽損，台水公司第七區管理處評估搶修此管線停水範圍大、影響時程較長，為降低影響時間及範圍，於5月26日先行完成1500mm自來水臨時管線連結工程，切換臨時供水模式穩定供水後，再進行仁林路2000mm自來水管搶修工程，如今2000mm搶修工程即將完竣，水公司將於6月2日辦理停水連接作業，以切換回正常供水模式。

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水公司表示，停水區域為橋頭區全區、梓官區全區、彌陀區全區、楠梓區全區、大社區全區，岡山區和平、大遼里，仁武區高楠、仁福、烏林、後安、考潭、中華、文武、仁武里，燕巢區鳳雄、角宿、橫山里，左營區頂西、城南、明建、崇實、合群、廍南、廟北、尾北、自助、埤北、埤東、聖西、廟東、果惠、果貿、海勝、果峰、埤西、聖后、廍北、路東、聖南、光輝、祥和、莒光、永清、中南、中北、頂北、尾西、尾南、屏山、進學里，鼓山區自強、雄峰、鼓峰、內惟、民族、正德、龍井、厚生、建國、前峰、忠正、光榮、平和、民強里，大樹區義大世界。

水公司說，考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全管線末端或高地區用戶須延後6小時復水，由於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，恢復供水時間會較延遲。

水公司提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，民眾應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。

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