腸病毒疫情來了，近期許多學童得到腸病毒，家長很是擔心，全台從幼兒園至國小，累計逾2000多個班級停課，創下近10年以來同期新高。

by 美麗佳人編輯部- 2024/05/30 更新

採訪撰文／郭岳潭 Photo／Getty

專業諮詢／中華民國基層醫療協會理事長、台灣兒科醫學會監事、台北市醫師公會常務理事林應然

腸病毒流行期 小心「病從口入」

中華民國基層醫療協會理事長、台灣兒科醫學會監事、台北市醫師公會常務理事林應然指出，腸病毒喜歡濕熱的環境，每年3月下旬，疫情開始上升，5月底至6月中旬，達到疫情高峰後緩慢降低，到了9月開學後，又會再度出現一波流行。林應然強調，腸病毒是典型的「病從口入」傳染病，一個學童得病，就很容易傳染給其他同學，建議做好勤洗手、生病不上學，才能預防腸病毒。

Q：腸病毒是什麼？

A： 屬於RNA病毒，為一群病毒的總稱，常見的腸病毒種類有68至71型腸病毒、23種A型克沙奇病毒、6種B型克沙奇病毒、30型伊科病毒、3型小兒麻痺病毒，總共約有60多種病毒。

目前小兒麻痺病毒已在台灣根除，但是其他腸病毒還是可以造成感染，其中常見的腸病毒類型為克沙奇A型，容易造成重症的是腸病毒71型和腸病毒D68型。

腸病毒通常在夏季、初秋流行，台灣地區因位在亞熱帶，全年都可能有感染發生。根據疾管署疫情監測資料統計顯示，國內正處於腸病毒流行期，最近幾周腸病毒門急診就診人數超過1.7萬人次，目前社區中腸病毒以克沙奇A型、腸病毒A71型及D68型為主。

Q：為什麼會感染腸病毒？

A： 人類是腸病毒唯一的傳染來源，腸病毒主要經由腸胃道或呼吸道傳染，可經由接觸或以飛沫方式感染幼兒而造成，也可能經由接觸無症狀帶病毒家長或病患的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫，或吃進被含有病毒糞便所污染的食物、飲水而受到傳染。要注意的是，玩具常成為幼兒間傳染的媒介，尤其是帶毛的玩具，更容易因接觸幼兒的口嘴，造成大量病毒感染而發病。

此外，也可能經由接觸病患皮膚水泡的液體而受到感染，新生兒則可能透過胎盤、孕婦分娩過程或產後人際接觸等途徑感染腸病毒。

Q：誰容易感染腸病毒？

A： 腸病毒的傳染力極強，腸病毒在口沫中可存留1至2周，而糞便可達到2至3個月以上，在家庭及教托機構育機構等處最容易傳播，為幼兒常見的感染疾病 。值得注意的是，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，約占所有重症病例90％，以腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。

Q：感染腸病毒會有哪些的症狀？

A： 腸病毒感染會侵犯各器官組織，可能造成全身性症狀；但大多數成人感染腸病毒的症狀，通常並不明顯，或是類似一般感冒的輕微症狀；大多數幼童感染腸病毒，以無症狀的發燒為主。 根據文獻統計顯示，夏秋季節，嬰幼童發燒至少有53～63％，是由腸病毒感染所引起。

事實上，腸病毒感染所造成的症狀，會根據腸病毒種類而不同，由於嬰幼兒抵抗力較差，感染後較容易產生嚴重的症狀及併發症，其中以手足口病或疱疹性咽峽炎最為常見，一般來說3～5天會出現症狀，病程為7～10天。

1.手足口病

由A型克沙奇病毒及腸病毒71型引起，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾，或是臀部，常因口腔潰瘍而無法進食，病程為7至10天。

2.疱疹性咽峽炎

由A型克沙奇病毒引起，特徵為突發性發燒、嘔吐及咽峽部出現小水泡或潰瘍，病程為4至6天，病例多數輕微無併發症，少數會併發無菌性腦膜炎。

3.嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎

由B型克沙奇病毒引起，特徵為突發性呼吸困難、蒼白、發紺、嘔吐，初期可能誤以為肺炎，接著會又明顯心跳過速，快速演變成心衰竭、休克、甚至死亡；但存活嬰幼兒個案，會快速復原。

4.流行性肌肋痛

由B型克沙奇病毒引起，特徵為胸部突發陣發性疼痛，且持續數分鐘到數小時，合併發燒、頭痛及短暫噁心、嘔吐和腹瀉，病程約1周。

5.急性淋巴結性咽炎

由A型克沙奇病毒引起，特徵為發燒、頭痛、喉嚨痛、懸雍垂和後咽壁有明顯白色病灶，持續4至14天。

6.發燒合併皮疹

與各類型克沙奇及伊科病毒都有關，皮疹通常為斑丘疹狀，有些會出現小水泡。

值得注意的是，新生兒腸病毒感染主要由B型克沙奇病毒或伊科病毒引起，症狀大多與嬰幼兒的表現不同，最常見的症狀包括：發燒、食慾不佳、活動力下降、躁動不安、皮膚出現紅疹、腹瀉或嘔吐等，病況進展嚴重時，可能會引發凝血異常、心肌炎、肝炎、腦炎、新生兒敗血症。

Q：腸病毒有治療特效藥？

A：腸病毒感染症目前並沒有特效藥，只能採取支持療法，如退燒、止咳、打點滴等，絕大多數個案會在發病後7到10天內自行痊癒，僅有少數患者會出現嚴重併發症。

特別提醒家長，嬰幼兒感染腸病毒後的5天內，一定要注意病情變化，如果出現「持續高燒（超過39℃）3天以上不退」、「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，務必立即送到大醫院診治。

Q：腸病毒有預防疫苗？

目前腸病毒中，只有小兒麻痺病毒和腸病毒71型有疫苗可以預防，其中腸病毒71型有2款疫苗，包括：安拓伏腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71）和高端腸病毒71型疫苗（EV71），都可以預防腸病毒71型，適用2個月以上至未滿6歲嬰幼兒，安拓伏腸病毒71型疫苗須接種2劑，高端腸病毒71型疫苗須接種2至3劑（接種第一劑時未滿2歲嬰幼兒，建議於第一劑後一年接種追加劑），每劑需自費約4000元。

新北市今年5月23日起，提供設籍新北市的低收、中低收入戶，3歲（含）以下嬰幼兒公費接種腸病毒疫苗。

根據研究顯示，安拓伏腸病毒71型疫苗可誘發血清保護率達98.3％，有效抗體可維持約1年，但疫苗保護力尚未公布；高端腸病毒71型疫苗的血清保護率可達99.5％，有效抗體維持至少5年，疫苗保護力可達96.8％。

接種腸病毒71型疫苗可降低感染風險，減少重症發生機率，但對於其他可能引起重症的腸病毒型別，如克沙奇A16、腸病毒D68型等，沒有證據顯示有交叉保護效力，接種疫苗後，還是有可能感染其他型別的腸病毒。

Q：如何預防感染腸病毒？

A：腸病毒的傳染力極強，無論接種腸病毒疫苗或感染，都無法終身免疫，建議保持良好個人衛生習慣，才能有效降低被傳染的機會。

勤於正確洗手是預防感染腸病毒的基本方法，家有嬰幼兒的成人工作或外出返家後，務必先更衣洗手，在摟抱、餵食嬰幼兒前，也應以肥皂正確洗手。

流行期間儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，避免接觸腸病毒病患，也不要跟疑似病患的家人接觸，特別是準媽媽、幼童和新生兒，罹病學童建議宜請假，也可避免傳染其他學童。

Q：酒精可以殺死腸病毒？

A：腸病毒對酸及許多化學藥物，具有抵抗性，如酒精、乾洗手、乙醚、氯仿、酚類等消毒劑的效果不佳。建議使用醛類、鹵素類消毒劑，如含氯漂白水、次氯酸鈉，可有效使腸病毒失去活性，一般環境消毒建議使用500ppm濃度漂白水，如果是清潔病童口鼻分泌物、嘔吐物或排泄物污染的物品或表面，建議使用1000ppm濃度的漂白水。

500ppm濃度漂白水的調配方法，是將漂白水以清水稀釋100倍，如100c.c.漂白水加入10公升清水，攪拌均勻後使用。1000ppm濃度的漂白水則是以清水稀釋50倍，以200c.c.漂白水加入10公升清水，適合用來環境消毒，如玩具、門把、餐桌、書本等。

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