美国游泳运动员、奥运冠军凯蒂·莱德基(Katie Ledecky)表示，在全球兴奋剂监管机构处理中国游泳运动员药检阳性结果的方式之后，人们对反兴奋剂系统的信任度“跌至历史最低点”。

这位七枚奥运会金牌得主希望今年夏天在巴黎再创佳绩。在定于星期日(6月2日)播出的哥伦比亚广播公司《周日早间新闻(CBS News Sunday Morning”)采访中，莱德基表示担心，在巴黎奥运会上，她和其他许多人将无法在公平的竞争环境中竞争。这可能是她参加的第四届奥运会。她将于6月15日开始参加美国奥运选拔赛。

“在前往巴黎比赛之际，知道我们将要和那些运动员中的一些人竞争，这让人很难接受，”莱德基说。“我认为我们对系统的某些部分的信任度跌至历史最低点。”

三年前，莱德基在东京奥运会上赢得了4x200米自由泳接力银牌，而中国赢得了金牌。上个月，《纽约时报》(The New York Times)和德国公共广播联盟(ARD)报道称，在奥运会前几个月，23名中国游泳运动员的兴奋剂检测结果呈阳性，但其中一些运动员被允许参加东京奥运会。

中国当局在认定药物通过污染进入游泳运动员体内后，并没有对这些运动员进行处罚。世界反兴奋剂机构(WADA)接受了这一解释，并表示，假如该机构立案，其申诉获胜的几率很小。

莱德基在奥运会上总共获得六枚个人金牌，创造了女子纪录，她说，在如何处理此案的问题上，“似乎没有把事情做得完美。”

“我希望在此看到某种追责，”她说。“我希望看到一些关于为什么会发生这种情况的答案。我真的希望看到今后采取措施，这样我们才能重新对这一全球体系充满信心。”

世界反兴奋剂机构聘请了一位瑞士律师对案件的处理方式进行审查，但批评人士表示，调查范围太窄，并非真正独立。莱德基加入了其他希望看到此案更加透明的运动员行列，而这一案件可能会给巴黎奥运会的游泳赛事蒙上阴影。

“我认为整个案件必须重新进行独立、彻底的审查，”她说，“所有信息都需要公开。”

（本文依据了美联社的报道。）