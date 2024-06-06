联合国秘书长星期三(6月5日)表示，实现2015年巴黎气候协议中限制全球变暖的目标，世界正处于“关键时刻”：地球刚刚经历了有记录以来最热的连续12个月。

“事实是，自《巴黎协定》通过近十年以来，将长期全球变暖限制在1.5摄氏度的目标一直岌岌可危，” 安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)在纽约美国自然历史博物馆对观众说。那里的关于灭绝恐龙的展览提供了地球的警告。

“世界气象组织今天报告说，未来五年中至少有一年，全球年平均气温有80%的可能性超过1.5度的限制，”他说。

“我们正在与我们的星球玩俄罗斯轮盘赌，” 他在博物馆著名的蓝鲸下发表的纪念世界环境日特别气候演讲中警告说。

联合国秘书长表示，最富有的1%的国家排放的污染相当于全人类三分之二的污染。

他说，地球每年排放约400亿吨二氧化碳，并将在2030年之前耗尽其剩余的约2000亿吨“碳预算”。古特雷斯还表示，从现在到2030年，全球排放量需要每年下降9%，以保持1.5摄氏度的限制。去年，排放量上涨了1%。

如果不采取有意义的行动，应对气候危机的账单将会继续增长。

古特雷斯说：“即使明天排放量达到零，最近的一项研究发现，到2050年，气候混乱仍将造成每年至少38万亿美元的损失。”

化石燃料

自七年半前成为世界最高外交官以来，气候危机一直是古特雷斯任期内的一个标志性问题。他一再呼吁逐步淘汰煤炭和其他化石燃料，转而使用风能和太阳能等更清洁的可再生能源—目前可再生能源已经生产了世界近三分之一的电力。

他周三提高了赌注，敦促银行停止为石油、煤炭和天然气提供融资，转而投资可再生能源。他呼吁各国禁止化石燃料生产商的广告，并表示新闻和技术平台应停止接受其广告。

“我呼吁化石燃料行业的领导者明白，如果你不在清洁能源转型的快车道上，你就会把你的企业推向死胡同 - 并把我们所有人都带走，”联合国秘书长说，并补充说石油和天然气行业去年在清洁能源上的投资仅占其总支出的2.5%。

他敦促公关公司和游说者停止助长该行业的“地球破坏”，并放弃这些客户。

他说：“化石燃料行业的许多人已经无耻地进行了漂绿，即使他们试图通过游说、法律威胁和大规模广告活动来推迟气候行动。

平整竞争场地

秘书长重申了他的立场，即那些造成气候危机最少的国家正在遭受最大的痛苦—它们主要是非洲较贫穷的国家和小的岛国。二十国集团(G20) 主要经济体的排放量占全球排放量的80%。

他说：“最脆弱的人被迫陷入困境，拼命挣扎以应对不是它们创造的气候危机，这是一种耻辱。”

古特雷斯警告说，1.5度和2度之间的差异可能意味着一些小岛屿国家和沿海社区的生存或灭绝。

“1.5度不是目标。这不是一个目的。这是一个物理极限，”他说。

全球变暖已经损害了地球的海洋、珊瑚礁和海洋生态系统，并正在融化海冰。在全球范围内，严重的洪水、干旱、热浪、野火和其他与气候有关的灾难正变得过于频繁。

秘书长表示，富裕国家必须提供更多的资金和技术支持，以减轻气候影响，并为低收入国家投资可再生能源。他还表示，到2027年必须建立一个全球预警系统，以保护地球上的每个人免受危险天气、水或气候事件的影响。

他敦促各国公民们继续发出自己的声音，并表示现在是领导人决定他们站在哪一边的时候了。

“现在是动员的时候了；现在是采取行动的时候了；现在是兑现的时候了，”他对起立鼓掌的人们说。“这是我们的关键时刻。”