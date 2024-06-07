就在两岸情势紧绷之际，关于台湾历史教育的争议再次被端上台面。在台湾立法院上个星期举行的公听会中，有教授批评现行课纲是去中国化的“历史虚无主义”。同一天，中国官媒央视发布纪录片，痛批民进党政府用“台独课本”洗脑青少年。但也有历史教师反驳称，台湾教材中有关中国的部分并未减少，只是打破了“大中国主义”的思维，用更宏观，也更加客观的视角陈述中国史。

中国央视转载的纪录片《何以当归》片段中，拍摄者在台湾街头采访刚刚考完学测（大学入学考试）的考生，提问中国史相关内容，视频中有人说中国史仅考一、两道题，甚至有人疑惑发问“中国史是什么？”据《环球时报》5月31日报道，该视频发布9小时就吸引逾1.5亿次点击，登上微博热搜榜首。

有网民在央视微博回应“台独教育方式是对台湾青少年的荼毒，无根何以立本，血脉岂可断绝”、“台独分子已经在文化根子上宣布台独”，还有人说“再不收回，这一代人长大心理上就收不回了”，质疑把中国史从教科书上抹去是台湾政府干过“最没天良的事”。

台湾立法院课纲公听会 “去中化”成争议焦点

巧的是，就在央视发布纪录片同日，台湾立法院召开“高级中等教育法暨108课纲实施检讨”公听会，据台湾《自由时报》报道，嘉义大学教授吴昆财在会中质疑历史教材“去脉络化”，他说“50年前说要做堂堂正正中国人，30年前有人怀疑不是中国人，现在变成‘我不是我爸爸（中国）生的’”。

北一女国文教师区桂芝也主张应停止“去中化的课纲”，而台湾国民党立委罗智强则表明要“拨乱反正”。

“108课纲”指的是台湾官方在2019年(民国108年)修订的中小学课程纲要，之所以遭质疑“去中化”，首先是因为在社会科教材中，过去独立一册的中国史被并入东亚史，与日、韩、越南等国历史共同编写。

此外，历史课文书写方式从“时间轴”转为“主题式”的脉络，也就是从过去按编年史聚焦中国历代政权更迭，改以政治、经济、文化等领域分述。

对于学者和立委的批评，亲身学习这些课程的高中生有不同看法。

在云林的斗六高中高三学生张峻辅说，他自己也反对课纲去中化，支持保留中国历史，但对他而言，所谓“中国”并非对岸的中华人民共和国，而是黄河、长江流域历史发展和中华民族文化的统称。

张峻辅对美国之音说：“‘中国’这两个字其实代表的意思有很多，我是中华民国台湾，是孙中山创国的时候所提出的‘中国就是中华民国’。央视(纪录片内容)是一个很离谱的错误，共产党执政下的媒体，他们就是想要统战，才会觉得说我们去中国化，就是要完全不学他们的中华文化。”

张峻辅直言央视的“统战”策略很糟糕，不仅纪录片采访的学生基数太少，还刻意挑选台湾最高学府台湾大学的学生来批判现行课纲，会让中国人以为“台湾在民进党执政下都是一群傻子”，激化两岸对立。

在台北的阳明高中高三学生郑羽倢则认为，该片对“墙外”的人影响不大，但对“墙内”的人恐有极大宣传效果，可以强化“台湾要回归”的概念、形塑台湾政府“颠覆政权”，进而达到合理化中国对台行动的目的。

台湾高中生:教科书无法动摇个人史观

郑羽倢全程参与了课纲公听会，并在会中发言指出，随着时代改变，历史脉络会被重整，但教科书已尽可能只阐述历史事实。她说虽然台湾高中历史课堂数量减少，需取舍部分内容，但东亚史与台湾的多元历史衔接，更能打破“以自我价值为中心”的讨论。

郑羽倢说：“我不觉得它中国史东西有减少到很多，(然而)它是一个去华夏中心的一个方式，并不是以汉人为主，而是讲整个东亚，韩国或日本这些文化在互相影响的过程，现在历史更加强调的东西是文化或这些族群的转变、互相融合，并没有所谓的去中国化。”

郑羽倢说她理解部分师长担心台湾跟中国“断根”，毕竟“大中国史观”是早期教育和社会风气造就而成，但她认为历史课本的改编并不会影响学生思想，因为新世代资讯来源广泛，课本早已不是获取知识或建立观念的唯一来源。

郑羽倢指出，台湾允许民众对土地、国族认同有不同的想法，尊重多元价值观。因此每位高中生自有一套“对中国的理解”，个人信念不可能因教科书而被动摇。

台湾教育团体:现行课纲并未“支解中国史”

在台北的台湾一滴优教育协会是倡议课纲改革的学生团体，理事长李瑞霖在出席公听会后受访表示，批评台湾历史课纲去中国化、炒作意识形态的说法有误，政治化的讨论模糊了修改课纲的真正内涵。

李瑞霖认为中国的定义不断随历史改变，从夏商周到13世纪南北宋时期对“中国”的概念其实都不相同，因此历史不应以国家分界，而应该以地区分界。

李瑞霖说，过去被形容为“秋海棠叶”的中国土地，宏观来看属于东亚范围，用东亚史来呈现更为客观且兼容并蓄，也能屏除华夏中心主义观点，避免意识形态争议。

身为接受108课纲的第一届学生，如今就读台大政治系的李瑞霖告诉美国之音：“我没有少学中国历史，全面消灭中国史或者是中国史完全被肢解在东亚史里，论述应该是不正确的，如果我们要摆脱意识形态，我们应该要用地区、区域互动，就台湾、东亚、世界这样的一个脉络去呈现。台湾史的台湾并不是指台湾国，而是指台湾这块土地。”

台湾“自认中国人”下降趋势 早于课纲修改

李瑞霖还说，其实单一课纲很难影响国族认同，以政大选举研究中心做了超过30年的“台湾民众台湾人、中国人认同趋势分布”调查为例，自认台湾人的比例在马英九执政的2008年（44%）到2016年（58%），上涨14%，自认中国人的比例持平在3%。然而自认是中国人的比例下降最多的趋势却发生在1994（26%）年至2008年（4%），而非2019年起实施108课纲的年代，可以推论出，认同变化趋势与课纲没有正相关。

李瑞霖指出，无可否认教育对于价值观有长远且直接的影响，但现行历史教育未灌输台独意识，且学生吸收新知识的管道多元，国族认同更可能受网络媒体或同侪论述影响。

在台北的历史教师深根联盟发言人黄惠贞有逾25年的教学资历，在她看来，中国史并入东亚史可谓宏观史观，是中国影响力的扩大、而非缩减。

因为中国文化影响力扩及全东亚，像是日本、韩国和越南都使用汉字，反之如果单从中国角度观察，才是矮化中国历史。

黄惠贞指出，历史学是过去与现在不断对话，目前台湾史、东亚史和世界史各一册，已是高中生沉重的学习负担，不该拿30年前“只学中国史和世界史”的标准，断定现在中国史的比例失衡。

另一方面，针对主题式的历史编写方式被批评是“肢解中国史”，黄惠贞反驳称，历史不仅是政治史或帝王将相等统治者观点，也包含绘画、经济、社会、法律史和饮食文化史等多元面相。

黄惠贞告诉美国之音：“我非常确定，16到18岁的孩子会对饮食文化史比较有兴趣，对政治史比较没有兴趣。不要来污染、不要来压迫高中生，把他们喜欢的专题都说叫做去中国化，我真地不知道是什么样的政治脑可以讲出这么违背历史学专业的话。加深了世代的对立，这在教学现场上是完全没有任何好处，而且是无法对话的。”

黄惠贞也强调历史教育者并非为官方服务，不会将课纲主导者的国家认同强加给新世代。她说，40年前的台湾处于威权统治，只能接受师长灌输的国族认同；但现在高度民主化，主权由国民决定，历史教育是帮助学生了解这块土地曾发生的事，如何建构认同则交给学生自己判断。