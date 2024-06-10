6月11日國際聚焦 亨特·拜登非法持槍案被定罪 量刑細節未定

【新唐人北京時間2024年06月12日訊】下面來看本期的國際聚焦。

1、亨特·拜登非法持槍案被定罪 量刑細節未定

6月11日，特拉華州威爾明頓的12人陪審團裁定亨特·拜登非法持槍案中的三項指控罪名全部成立，包括：向聯邦許可的槍支經銷商撒謊、在申請表上謊稱自己不是吸毒者以及非法持有槍枝11天等三項重罪。但法官沒有設定量刑日期，只是補充說時間通常在120天內。有法律專家表示，類似案件的被告往往會得到更短的刑期，並且可能不涉及監禁。

2、菲律賓總統再表態：準備好應對外部威脅

菲律賓總統府週二（6月11日）公布了小馬可斯總統前一天視察軍隊時的講話，他表示，必須準備好應對外部日益增長的威脅。小馬可斯近期針對中共在南海爭議區域的挑釁行為連續表態，日前在新加坡香格里拉對話會議期間，他不點名批評中國在南海採取「侵略行動」。為捍衛國家安全，菲律賓幾乎翻倍了美軍在該國可使用的軍事基地，而且也與美國在啟用美菲共同防禦條約上達成一致。

3、朝鮮軍人越過韓朝軍事分界線 韓軍鳴槍警告

據韓聯社報導，韓國聯合參謀本部6月11日發布消息指，當地時間9日中午十幾名朝鮮軍人一度越過了兩國軍事分界線，韓國軍隊進行警告射擊後對方撤回。近日，朝鮮頻繁向韓國發送裝滿垃圾和糞便的氣球，9日空投的垃圾氣球中有部分飄到接近韓國總統府區域，為防止污染擴散，韓國未採取擊落垃圾氣球的作法。有韓國民間團體開發了「智能氣球」飛向朝鮮，將真相傳單等傳遞到這個嚴密封閉的共產國家。

4、馬拉維副總統座機失事 機上十人全部罹難

東非國家馬拉維（Malawi）總統查克維拉（Lazarus Chakwera ）於當地時間6月11日宣布，副總統奇利馬（Saulos Chilima）乘坐的飛機殘骸在奇坎加瓦森林（Chikangawa Forest）中被發現，機上包括副總統在內的十人全部罹難；當晚遇難者遺體被運回首都里朗威（Lilongwe）。現年51歲的奇利馬被認為是明年總統大選的潛在參選人。奇利馬乘坐的飛機10日從首都起飛後從雷達上消失，原定目的地是該國北部的姆祖祖（Mzuzu）。

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