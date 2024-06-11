世界卫生组织（WHO）本周通过发表一系列文章所提供的科学证据，强调了气候变化在人类生命周期的不同关键阶段对人类健康的有害冲击。

“这些文章就孕妇、新生儿、儿童、青少年以及老人的健康如何受到空气污染和不同气候危害的影响提供了重要的科学证据，其中包括野火、洪涝以及极端酷热天气，”世卫组织孕产妇、新生儿、儿童、青少年健康和老年部门科学家阿内达·波特拉（Anayda Portela）上周五（6月7日）在日内瓦举行的一场记者会上指出。

“这一证据极为重要，因为它表明不同的气候状况对每一群组的人构成的主要的健康风险，”波特拉说。

她指出，《全球健康杂志》发表的这一系列文章显示，与气候相关的健康风险对年少、年老和怀孕的人而言“被严重低估了”，而这些风险“具有严重、而且常常威胁生命的后果”。

研究发现，气候相关的自然灾害对孕妇、年轻人和老年人具有某种“严重的精神和身体健康的危害”。

例如，文章作者认为作为儿童死亡主要原因的婴儿早产“碰到酷热天气就会增加，而老人则更可能罹患心脏病或呼吸道疾病”。

这些作者报告说，酷热天气“影响儿童和青少年的认知能力，从而影响他们的学习”。

世界气象组织（WMO）的全球气候状况报告证实，2023年是有记录以来最热的一年，并且预测全球气温在“2024-2028整个五年期间将比前工业化时期高出1.5摄氏度”，而且科学家们警告说，这有可能导致气候迅速而且不可逆转的变化。

根据世卫组织的说法，在2030年至2050年期间，气候变化预计将导致大约“每年额外25万人仅因营养不良、疟疾、腹泻及中暑而死亡”。

波特拉还警告说，空气污染增加了孕妇罹患高血压、新生儿体重下降、早产以及对胎儿大脑和肺部发育不良影响的可能性。

“这提高了儿童和老年人罹患呼吸道疾病的风险，”她说。她还指出，这些人也面临“罹患癌症、心血管疾病和肺炎”的更大风险。

研究详细列举了包括洪涝和干旱以及野火在内的与气候相关的自然灾害对人类精神和身体健康的许多有害影响，而这一切也已经证明会增加老年人呼吸道紊乱和心血管疾病相关的死亡率。

“迫切需要通过减少温室气体排放减缓气候变化，建立气候韧性，并采取具体的行动在人类生命的不同阶段保护他们的健康，”波特拉说。

这些文章的作者注意到，目前“很少有气候应对措施是为妇女、婴儿、儿童和青少年量身定制的”，而且也不适用于行动不便和认知受限的老年人。

世卫组织呼吁各国政府将气候变化作为健康相关的优先问题来处理，并提出了几项在不同生命阶段可以采取的有利于提升和保护健康的具体行动措施。

例如，这可能包括灵活的工作时间、为儿童照顾和教育系统应对极端天气和高温做好准备，以及告知民众和社区各种可以在酷热天气以及空气污染恶化之时采取的保护脆弱群体的各种措施。