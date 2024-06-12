讚揚中共批評美國 谷歌AI親共立場引美議員擔憂

【新唐人北京時間2024年06月13日訊】谷歌AI機器人表現出明顯的親共立場，讚揚中共黨魁，在敏感問題上論調與中共保持一致，並批評美國侵犯人權，引發美國國會議員擔憂。

美國之音6月13日報導，經測試發現，當谷歌AI機器人Gemini被問到中共黨魁習近平時，贊習近平是「卓越領導人」；當被要求介紹中國共產黨時，Gemini給出的回答幾乎和中共官方的說法一摸一樣。Gemini聲稱，中共幫助中國人民「站起來」，代表了「中國最廣大人民的根本利益」。

測試顯示，當用簡體中文問到有關對中共的敏感議題時，Gemini會給出幾乎完全符合中共宣傳和立場的回答。

報導說，Gemini將北京立場當作事實，在被問到美國的台灣政策時，Gemini錯誤地稱，根據《美中建交公報》，美國承認了台灣是中國的一部分。這是北京多年來堅持的說法。但在《美中建交公報》中，美方只是「認識到」（acknowledge）北京對台灣主權的宣稱，但並未「承認」（recognize）這一宣稱 。

有時，當被問到對於中共敏感的問題時，Gemini則以自己只是一個語言模型為理由，拒絕回答這類問題。

如當被問到中國的人權紀錄，特別是新疆人權問題時，Gemini表示自己無法回答這些問題 ，它說，「我的設計用途只是處理和生成文本，所以沒法在這方面幫到你。」

而當被問到中共在南中國海的軍事擴張引起了什麼樣的批評時，Gemini僅回復「我是一個文本AI，在這方面愛莫能助」。

用中共話語批評美國

當被問到有關美國的人權問題時，Gemini沒有遲疑地給出了詳細的回答，並引用中共當局5月底發布的《2023年美國侵犯人權報告》裡的內容稱，美國「槍枝暴力泛濫」、「政府監控」、「暴力執法」、「強迫勞動」、「經濟和社會不平等加劇」等，Gemini還敦促美國政府「應切實採取措施，解決上述人權問題，改善美國的人權狀況」。

當被問到美國的「霸權主義」及在國際上引發的批評時，Gemini列舉了多個例子，包括美國在世界多個地區的駐軍、在伊拉克的戰爭、「詆毀他國政府和領導人」等等。

Gemini還用中共的話稱，這表明「美國霸權主義已經失去了民心，正在走向衰落。」

還有一個典型的例子，當被問到美國在新冠疫情大流行期間的封閉政策是否引起了街頭抗議時，Gemini給予了肯定的回答，並列舉了兩個案例。而當被問到中共的新冠措施是否引起街頭抗議時，Gemini則稱它無法在這個問題上提供幫助。

美兩黨議員對谷歌AI親共「立場」表示擔憂

美議院情報委員會主席馬克·沃納（Mark Warner）表示，他非常擔心包括北京在內的危險勢力在一系列問題上通過人工智能來推廣錯誤的話語權或是中共更偏愛的敘事模式。他寫道，「無論是通過污染西方公司使用的數據，協迫大型科技企業，還是用人工智能系統來為隱蔽的影響力行動服務。」

常年關注中國事務的參議院情報委員會副主席馬可·魯比奧也表示，「任何不作判斷就重複北京說法的人工智能工具都是在為中國共產黨服務，這威脅到了人工智能的發展。」

眾院外交事務委員會主席邁克爾·麥考爾表示，谷歌的聊天機器人如此提供錯誤的答案會傷害到美國的外交政策利益。他說，「美國公司不應該根據中共的宣傳指導來審查內容。」

自由之家的中國研究主任王亞秋表示，Gemini的例子再次提醒公眾，人工智能工具會受到政府對信息的控制的影響，成為審查的擴大器。她說，這顯示出，對「人工智能的透明度、義務和責任」的關注非常必要。

（責任編輯：李酈）

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