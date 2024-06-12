6種食物食用前需清洗 6種不需要 許多人做錯

【新唐人北京時間2024年06月14日訊】雖然在食用前清洗食物似乎是一種慣例，但並非所有食材都需要這種護理。清洗農產品對每個人來說都是可以接受的，對大多數人來說也是理所當然的，但實際上，有些食物根本就不需要清洗。

有些食物需要清洗，因為它們含有雜質，用水可以清洗掉這些雜質，而且不會將細菌傳播到廚房。因此，應該清洗這些食材或容器。清洗它們對健康的益處明顯大於風險。以下是6種食用前需要清洗的食物：

罐裝豆類

如果您喜歡在食品儲藏室裡儲存至少十幾罐豆類「以防萬一」，比如白豆、黑豆、鷹嘴豆和黑眼豆。雖然這些已經煮熟的豆類產品非常方便省時，但保存它們的液體中可能含有大量的鈉。

因此，罐裝豆類應完全被瀝乾，然後用冷水徹底沖洗以去除鹽殘留物。如果您打算炒或烤，您還需要採取額外的步驟，用紙巾拍乾它們。

大多數人可能已經知道，在將所有水果和蔬菜用於烹飪或直接食用之前，應該先清洗它們。即使有些蔬果你不打算吃它們的皮，但實際上也需要清洗它們。

由於水果和蔬菜皮可能是多孔的，因此應避免使用肥皂清洗，因為清潔劑可能會被農產品吸收。為了保險起見，一定要用紙巾將洗淨的水果和蔬菜拍乾。

大米

有些人在烹飪前不洗米，但洗米可以去除穀物表面的澱粉和任何存在的細菌，使米飯更蓬鬆，味道更純正。

罐裝飲料

如果您在雜貨店的後屋（或者任何倉庫中）待一段時間，您就會知道罐裝飲料到達商店時有多髒。無論您是準備喝一罐蘇打水還是喝一杯補充能量的飲料，您都應該在飲用前清洗罐子。

罐裝飲料的頂部通常覆蓋著灰塵、細菌及其它東西。如果您無法清洗罐子，至少要用濕紙巾徹底擦拭蓋子，然後將飲料倒入玻璃杯中。

罐裝食品

與罐裝飲料一樣，罐裝食品從製造到到達消費者手中經歷了複雜的過程。果醬、豆類、番茄醬的罐子在使用前應被徹底清洗並晾乾，以防止罐子上的髒顆粒污染食物。如果罐子沒有配備拉環，你也應該確保在打開之間清洗你的開罐器。

貝類

貝類、蛤蜊和貽貝裝滿沙子和砂礫，你需要在烹飪前將它們徹底沖洗乾淨。

與農產品或罐頭表面不同，有些食物在食用或烹飪前不需要清洗。事實上，清洗可能更危險。以下是無需清洗的6種食物：

生禽和生肉

雖然許多人可能認為在烹飪前清洗生雞肉或其它肉類有助於清除細菌並防止食源性疾病，但事實並非如此。對於家禽肉，您用來沖洗的水不夠熱，無法真正殺死細菌，清洗它們只會將有害細菌重新分布到您的廚房表面甚至您的身體上。當您在相同的表面上準備其它食物時，交叉污染可能會導致疾病。

與不清洗生禽肉的理由類似，美國農業部建議不要清洗生肉，如牛肉、羊肉和豬肉。

袋裝沙拉

據美國食品藥品監督管理局（FDA）的說法，許多袋裝沙拉以及胡蘿蔔或芹菜等預切和包裝的農產品都經過了預清洗，因此您無需在購買後清洗它們。回家後清洗它們可能增加了它們被細菌污染的機會。

與生禽肉一樣，避免清洗生魚，以減少細菌在廚房中傳播的風險。從信譽良好的魚販那裡購買已去內臟和去鱗的魚，徹底洗手並儘可能徹底清潔廚房工作區域的表面，這些措施是預防食源性疾病的最佳選擇。

雞蛋

美國農業部建議無需清洗從商店購買的雞蛋。由於雞蛋在商業化過程中經過了特殊清洗，因此再清洗它們會增加交叉污染的風險。

意大利麵

請不要在烹飪前清洗意大利麵。各種意大利麵中的天然澱粉是您需要保留的。通常，您需要保留一些煮意大利麵的水，因為它們對於幫助您製作儘可能柔滑的醬汁非常有用。水中的澱粉有助於將醬汁粘在麵條上，使醬汁濃稠可口，完美地包裹意大利麵。

如果您在將蘑菇放入冰箱之前對其進行清洗，潮濕會加速蘑菇變質，尤其是當您將它們放在密封容器中時。您清洗蘑菇後，當您炒它們時，也更難獲得您想要的酥脆質地，而質地與味道同樣重要。

你只需使用糕點刷（或其它類似的刷子）或一些紙巾將蘑菇乾洗，就可以將它們添加到您的餐點中了。

根據蘑菇委員會的說法，您可以在烹飪前立即快速沖洗蘑菇，但他們建議不要浸泡蘑菇。因為蘑菇的吸水性超強，如果在水中待太久，會毀掉你的菜餚。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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