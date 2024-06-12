降低長時間觀看螢幕可能對眼睛的傷害，imos 宣布推出採用 Eyesafe RPF60 Technology 專利技術，同時使用再生玻璃為材料的 SOLID-EX2 低藍光玻璃保護貼。

在數位時代下，每個人都經常盯著各種數位裝置的螢幕觀看，而且時間越來越長，對於雙眼的負擔也不斷加重。根據中華民國眼科醫學會公布「2019全台護眼趨勢調查」結果，國人每日 3C 用眼時間高達10.7小時，在歷經疫情時期之後，時間應該拉長許多，更令人擔心是現在的幼兒使用 3C 產品比例高達九成且使用時間更超過二小時。長時間觀看顯示器除了造成雙眼疲勞外，更有藍光可能造成傷害，因此市面上便出現許多抗藍光的產品。然而這些產品價位眾多，實際的效果卻也困擾眾多的消費者。

imos 創辦人郭信宏

以行動裝置防護產品為主的 imos，看好市場抗藍光的需求，以新一代技術開發，推出「imos SOLID-EX2 低藍光玻璃保護貼」，新產品通過德國萊因 TÜV 認證，擁有全台最高輻射保護因子係數 RPF60（Radiance Protection Factor, RPF），選擇重點過濾 60% 的435-440nm 波長藍光，並且不影響顯示色彩。

imos SOLID-EX2 低藍光玻璃保護貼不僅可過濾高能量藍光，更能保有顯示色彩不偏黃

imos SOLID-EX2 低藍光玻璃保護貼採用多項技術，提供優異的抗藍光效果以及使用體驗。imos 此次特別與 Eyesafe 合作，採用其優異的藍光技術，讓 SOLID-EX2 擁有目前臺灣業界最高的 RPF60 係數，並通過德國萊因 TÜV 認證。Eyesafe 的 RPF60 Technology 專利技術以重點過濾 60% 435-440nm 波長範圍的高能量藍光，並以最大限度保留 80% 螢幕亮度，色彩偏差降幅不大，不像行動裝置內建的夜覽模式，不但不會偏黃，還能讓螢幕顯色更貼近真實色彩，讓使用者不會為了降藍光而犧牲色彩。

iPhone 適用的 imos SOLID-EX2 低藍光玻璃保護貼

除了抗藍光技術之外，SOLID-EX2 更擁有強大的疏水性，其超強的疏水性塗層技術通過業界最大水滴角 120度測試，具高效撥水性與防髒污，不易留下指紋和油漬，且容易清潔乾淨。玻璃保護貼更採 9H 高硬度強化玻璃製造，可耐鑰匙、刀片等銳物磨損，不僅高清透光更提供滑順觸感，為行動裝置提供卓越的螢幕保護與使用體驗。

iPad 適用的 imos SOLID-EX2 低藍光玻璃保護貼

為了追求環境永續，imos SOLID-EX2 低藍光玻璃保護貼不僅採用 100% 無污染環保材料，更使用高達 60% 再生玻璃，獲得全球測試、檢驗與驗證的國際領導供應商 Bureau Veritas 所授予的永續綠色驗證，成為臺灣市面第一片通過全球回收標準（Global Recycled Standard, GRS）驗證的玻璃保護貼，透過第三方機構開立供應鏈交易證明文件，可有效追溯綠色認證產品生產的正確性，不僅保護手機也愛護地球。

imos SOLID-EX2 低藍光玻璃保護貼有 iPhone 與 iPad 適用的版本

imos SOLID-EX2 低藍光玻璃保護貼目前推出適合手機與平板的型號，手機支援 iPhone 12 以上的機型，而平板則支援 iPad Pro 等多款機型與尺寸，詳細支援的機型可至 imos 網站查詢。