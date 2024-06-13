避免吃壞肚子 酒店自助早餐4種食物不要選

【新唐人北京時間2024年06月15日訊】當您度假時，住酒店的好處之一是可以享用免費的歐陸式早餐或自助早餐，但整個早上都放在外面的食物可能受到潛在的細菌污染，為避免度假期間感染食源性疾病，選擇正確的食物很重要。

北卡羅來納州立大學安全餐盤項目外聯主任舒梅克（Ellen Shumaker）博士告訴《赫芬頓郵報》，他認為有兩個主要因素會增加患食源性疾病的風險，即食物的溫度控制以及其他客人可能沒有洗手而污染了餐具或食物。

很多時候，當食物被污染時，你嚐不出來，所以提前知道要注意什麼很重要。食品安全專家討論了他們在酒店吃早餐時通常怎麼選擇。以下是四種他們避免的食物：

一、未保溫的熱食

如果你看到香腸肉餅、培根、炒雞蛋、乳蛋餅或其它肉類和蛋製品直接放在外面，你可能要跳過它們。舒梅克解釋說，這些類型的食物應該用加熱盤或火鍋等設備保溫。

「熱食（應該）保持熱度，冷食（應該）保持冷度」，舒梅克說，「（這有助於）避免······細菌喜歡生長的溫度危險區。」

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的說法，當食物在「危險區」（40到140華氏度之間）放置超過兩個小時時，讓你生病的細菌就會迅速繁殖。而在自助餐或歐陸式早餐環境中，食物放置的時間可能會更長。

二、未在低溫下保存的冷食

食品科學家和食品科學顧問李（Bryan Quoc Le）博士說，如果有牛奶一直放在那裡，沒有放在冰上或沒有冷藏，他肯定不會選。

舒梅克說，易腐爛的食物（如酸奶、奶酪和熟食肉）應保持低溫並遠離溫度「危險區」。一些切好的水果和蔬菜（如西紅柿、綠葉蔬菜和甜瓜）也應該冷藏。

至於果汁，無論是鮮榨果汁還是巴氏殺菌果汁，都應該冷藏。美國食品藥品監督管理局（FDA）表示，盒裝、瓶裝或罐裝的保質期果汁無需冷藏。

三、潮軟或未徹底清洗的水果和蔬菜

雖然李博士通常從看起來乾淨新鮮的沙拉吧中取食，但他會注意水果和蔬菜的狀態。例如避開邊緣很軟，或者表面有污垢或其它物質的果蔬。

李博士以哈密瓜為例，人們通常不清洗瓜皮。如果瓜皮受損，上面有細菌，細菌就會擴散到瓜的內部，而且還會交叉污染它接觸到的其它水果或蔬菜。

舒梅克建議避免生芽（如苜蓿芽或綠豆芽）。根據FDA的說法，它們是在溫暖潮濕的條件下從種子和豆子中長出來的，非常適合大腸桿菌、沙門氏菌和李斯特菌的生長。

四、共用碗中沒有放餐具的食物

舒梅克說，共用碗中沒有餐具，人們可能會用裸手觸摸。如果他們上完廁所、咳嗽或擤鼻涕後沒有洗手，他們可能會污染盤子裡的其它食物。

當你使用共用餐具或很多人接觸過的共用調味品時，在吃食物前，你要確保你的手是乾淨的。

德雷塞爾大學烹飪藝術與科學教授喬納森·德意志（Jonathan Deutsch）博士說：「我總是在準備餐盤和坐下來吃飯中間洗手。」

（記者李昭希編譯報導/責任編輯：林清）

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