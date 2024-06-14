三年任期即将届满的美国在台协会(AIT)处长孙晓雅(Sandra Oudkirk)星期五(6月14日)在告别记者会上表示，随着军工产业逐渐复产，美方将尽快交付延宕多时的对台军售。她重申，美国两党对台湾的支持不变，将支持台湾强化防卫能力。

孙晓雅担任美国在台协会处长三年期间，中国对台湾实施过三次恫吓性十足的环岛军演，其紧张程度恐是历任美国在台协会处长未曾经历过的。

回顾这些惊险时刻，孙晓雅语带冷静地强调，美国致力于维持印太区域的和平稳定，也不断呼吁中国停止在台海、南中国海及日本周边的胁迫和挑衅行为，因为任何军事误判的风险恐引爆进一步的冲突。

基于美国对台海的安全保障，美国何时交付延宕多时的对台军售一再受到各方关注。

对此，孙晓雅在星期五记者会上重申，“我们将尽快交付台湾在过去几年所购买的武器”，因为美国仍致力支持台湾强化自我防卫能力及其作为区域伙伴的角色。台海的和平稳定是美台共同利益，也对印太区域以及全球的安全与繁荣至关重要，美国会持续依循《台湾关系法》支持台湾的自我防卫需求。

美国军工业产能渐复产 尽速交付售台武器

美国近年对台军售延宕的总价值近200亿美元，不仅台湾军方忧心，美国议员也频频关切。

孙晓雅表示，疫情期间，美国军工业因为供应链问题受到严重影响，不过现已逐渐复产中，且美国正与台湾伙伴合作，通过多种管道支持台湾强化自我防卫能力。

针对美军购延宕恐引发台湾防务真空的困境，部分分析人士曾建议，美国将部分军火弹药生产线移至台湾生产。

对此，台湾国防部长顾立雄星期二(6月12日)证实，美台正朝“可能共同生产的方向进行。”

前美国国防部印太安全事务助理部长、“2049计划研究所”主席薛瑞福(Randall Schriver)也曾告诉过美国之音，美台联合生产武器值得探索，特别是考虑到台湾对储存弹药的需求，双边合作是有意义的。

美国国会众议院中共问题特设委员会首席民主党议员拉贾·克里希纳莫提（Raja Krishnamoorthi）今年2月访台时也表示，美国可考虑与台湾共同生产一些无需转让知识产权的武器，如大量用于乌克兰战争且全球都需求孔急的155毫米火炮。

被问及台湾国防产业能否成为美国军工业的一分子时，孙晓雅回应说，随着国防产业的高科技应用增多，台湾可扮演零组件供应商等角色，但台湾民企仍须达到多项标准，才能加入美国国防工业基础或国防供应链。

美台国防工业联合生产 美国首重保密

孙晓雅于记者会上说：“多个(美国)访问团已来过台湾参访资安和无人机等产业，看得出来双方有合作意愿，但对于美国列出的国防产业标准，台湾民企仍须达标才能加入。”

对此，在台北的国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云表示，台美国防厂商若要扩大合作，技术层面的问题不大，关键仍在于公司治理，美方对于台厂可能泄密的风险始终抱有疑虑。

苏紫云告诉美国之音：“包括公司内部的机密保守、人员安全控管、资讯网络的安全，这会是三大指标，同时还要政府法律的对接。这些法规面还有管理面都可以跟得上，台厂要打入美国的国防供应链，相对机会就很稳固了。”

虽然台美关系日趋紧密，但美国明年白宫若易主，对台政策是否生变也引发关注。对此，孙晓雅说，台湾享有美国跨党派的普遍支持，也唯有台湾议题可让两党摒弃歧见,达成共识，因此她说，不论总统大选结果如何，美国对台湾的支持都不会改变。

台美关系热络，但也屡遭中国分化，衍生台湾境内“疑美论”的兴起，孙晓雅曾说，她在台的工作之一就是消除各界对美国的怀疑。

孙晓雅：美台共同打击“疑美论”

对此，孙晓雅在记者会上表示，适度怀疑是民主社会的常态，美国不会要求全球伙伴盲目相信美国，且听从美国的指挥，因为美国相信，基于共同价值与目标合作时，美国与其伙伴都该将自身的利益与安全担忧纳入考虑，只不过，数个公民团体近期发现，部分台湾人士刻意散播错误与不实信息，企图误导台湾人对美国的认知。

她强调，这种疑美论令人感到不安，虽是开放社会必然面临的挑战，但也是美台须共同打击的议题。

孙晓雅表示，美台非官方关系稳固，美国在台协会向来致力推动共享愿景，就是一个相互连结、繁荣、安全、具备韧性、自由且开放的印太策略。她说，基于共享利益与价值，美台拓展并深化合作，美国也支持台湾有意义参与国际社会，这些发展都不违背美国的一中政策。

回顾三年的美国在台协会处长职涯，孙晓雅以“美梦成真”形容。她说，她十分荣幸能代表美国人民，也感谢台湾过去三年来对她的厚待。

孙晓雅说，美台关系处于史上最好的时刻，双方关系不断扩大和深化，为美台人民都带来许多好处，她祝愿台湾前景光明。

孙晓雅说：“我向台湾人民传达的讯息是，你们应该为自己感到自豪。”