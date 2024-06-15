在意大利召开了峰会的七国集团(G7)领导人星期五(6月14日)发表联合声明，表达了七个富裕民主国家对各项世界热点问题的立场。包括美国总统乔·拜登(Joe Biden)在内的七国领导人在声明中强化了针对中国的批评调门。声明呼吁中国停止支持俄罗斯的国防工业基础，对中国的贸易政策和做法表示关切。声明支持台湾有意义地参与国际组织，反对中国在南中国海的危险做法，并批评中国的人权状况，包括对新疆、西藏和香港的压制，还提到了中国在境外的影响力行动。

以下是七国集团领导人声明涉及中国的段落的中文翻译：

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我们继续依照我们的法律系统，针对中国和第三国支持俄罗斯战争机器的行为体采取措施，并针对其他为俄罗斯为其国防工业基础采购物项提供便利的中国实体采取措施。

在这一背景下，我们重申，为俄罗斯为其国防工业基础采购物项或设备提供便利的实体，包括金融机构，是在支持破坏乌克兰领土完整、主权和独立的行为。因此，我们将依照我们的法律系统实施限制措施，以防止滥用，并限制从事这种活动并成为制裁对象的第三国个人和实体，包括中国实体进入我们的金融系统。我们将针对协助俄罗斯规避我们的制裁的行为体采取强有力的行动，方式包括让所有那些未能立即停止向俄罗斯的侵略提供物质支持的人承受沉重代价，以及加强国内执法并加大我们与商界的接触，以推动企业责任。

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我们重申我们致力于一个自由与开放的印太，基于法治，包容，繁荣和安全，并根植于主权、领土完全、和平解决纠纷、基本自由与人权。该地区的和平与稳定是推动全球繁荣的关键，那里的事态发展直接影响着全球安全。

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我们寻求与中国发展建设性和稳定的关系，并认识到直接坦诚接触以表达关切和管理分歧的重要性。我们本着我们的国家利益而行事。考虑到中国在国际社会的作用，必须合作处理全球挑战，我们继续在有共同利益的领域保持接触。我们呼吁中国加大努力，推动国际和平与安全，并与我们共事，应对气候、生物多样性和污染危机，打击非法合成药物贩运，确保全球宏观经济稳定，支持全球健康安全，并处理脆弱国家的债务可持续性与金融需求。

我们认识到中国在全球贸易中的重要性。我们致力于推进自由公平贸易、公平竞争环境以及平衡的经济关系，同时更新并加强以世贸组织为核心的多边规则贸易体系。我们并不试图伤害中国或阻碍其经济发展，事实上，一个不断发展并遵守国际规则和规范的中国符合全球利益。然而，我们对中国持续的产业目标和全面的非市场政策和做法表示关切，这些政策和做法正在导致全球溢出效应、市场扭曲和出现在越来越多的一系列行业的有害产能过剩，损害我们的工人、产业和经济韧性与安全。我们不会脱钩或向内转。我们正在必要和适当地降低风险和实现供应链多样化，并促进对经济胁迫的韧性。我们进一步呼吁中国不要采取可能导致严重打乱全球供应链的出口管制措施，特别是针对关键矿物的出口管制措施。

考虑到这些关切，我们将与合作伙伴一道，投资建设我们和他们各自的产业能力，促进多样化和有韧性的供应链，减少关键的依赖性和脆弱性。我们将加强外交努力与国际合作，包括在世贸组织中的合作，以鼓励公平做法，增强对经济胁迫的韧性。我们将继续采取必要和适当的行动，保护我们的工人和企业抵御不公平的做法，创造公平竞争环境，并对持续的伤害做出补救。

我们呼吁中国信守在网络空间负责任行事的承诺。我们将继续努力，打破和遏阻源自中国的持续恶意网络活动，这些活动威胁我们公民的安全和隐私，破坏创新，并危及我们的关键基础设施。我们认识到有必要保护某些可能被用来威胁我们国家安全的先进技术，同时又不过度限制贸易和投资。

我们重申，维护台湾海峡两岸和平与稳定对国际安全与繁荣不可或缺。我们支持台湾有意义地参与国际组织，包括世界卫生大会和世卫组织技术会议，在不需要国家地位的前提条件时以成员身份参与，在有此前提条件时以观察员或嘉宾身份参与。七国集团成员有关台湾的基本立场没有改变，包括所申明的一个中国政策。我们呼吁和平解决海峡两岸问题。

我们仍然严重关切东中国海和南中国海的局势，并重申强烈反对任何单方面以武力或胁迫方式改变现状的企图。我们继续反对中国在南中国海危险地使用海警和海上民兵，并一再阻碍各国的公海航行自由。我们对越来越多地针对菲律宾船只使用危险动作和水炮表示严重关切。在这方面，我们重申，中国在南中国海的大范围海洋主张没有法律依据，我们反对中国在南中国海的军事化、胁迫和恐吓活动。我们再次强调《联合国海洋法公约》的普遍性和统一性，并重申《联合国海洋法公约》在制定管理所有海洋活动的法律框架方面的重要作用。我们重申，仲裁庭2016年7月12日作出的裁决具有重要里程碑意义，对仲裁当事方具有法律约束力，是当事方和平解决争端的有益基础。

我们对中华人民共和国对俄罗斯的支持深表关切。我们呼吁中国敦促俄罗斯停止军事侵略，并立即、全面、无条件地从乌克兰撤军。我们鼓励中国支持基于领土完整和《联合国宪章》原则和宗旨的全面、公正与持久的和平，包括通过其与乌克兰的直接对话。中国对俄罗斯国防工业基础的持续支持使俄罗斯能够维持其在乌克兰的非法战争，并对安全产生重大而广泛的影响。我们呼吁中国停止转让包括武器部件和设备在内的两用材料，这些材料是俄罗斯国防部门的生产要素。

我们仍然对中国境内的人权状况感到关切，包括在西藏和新疆，那里的强迫劳动是我们的一项主要关切。我们还对中国打压香港自治、独立机构和公民社会以及持续侵蚀权利和自由感到担忧，包括最近根据《基本法》第23条颁布的立法，该立法对“煽动叛乱”、“国家秘密”以及与外国实体互动作出了宽泛而模糊的定义。我们对利用这些法律压制香港和海外异议人士表示关切，包括出于政治动机的检控。这些事态发展将使在香港生活、工作和经商变得更加困难。

我们呼吁中国不要进行或纵容旨在破坏我们社区安全和民主机构完整性的活动，并严格按照《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》所规定的义务行事。

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