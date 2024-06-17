中共仇恨教育 社會戾氣橫行 民眾聲明退黨 陳月秀

戾氣乃乖戾、凶暴之氣。《鏡花緣》第七一回：「戾死樹木，也是適逢其會；別家雖無其事，但那戾氣無影無形，先從那件發作頹敗，惟有他家自己曉得。」

「戾氣」無影無形，到底為何物？先來看看三退聲明中對戾氣的片段描述。

趙翠：「在黨文化的毒害下，中共國的人們渾身上下都是戾氣！」

辛曄：「在中共的統治下，沒有言論自由，也沒有信仰上的自由，社會戾氣比我想像中的要嚴重。」

王佳：「這醜陋的社會已然病入膏肓，社會戾氣橫行，公民缺乏信仰，人情冷漠至極。我很失望，很低落！」

王啟峰：「(中共)惡黨的黨文化已經搞得到處都是戾氣。」

文錦宜：「如今中共粉飾太平已不起作用，官媒發布的『正能量』內容評論區總是翻車，社會戾氣越來越重，這就是表明中共距離滅亡只有一步之遙了！」

高西西：「一直覺得上學時唱過的紅歌很噁心，全都是消滅和鬥爭，對於一個小孩子來說戾氣很重。」

社會戾氣橫行 中國民眾悔恨失望 聲明退黨

住在江蘇蘇州的王佳鄭重宣布自願退出中國共產黨，她表示：「為曾經無知地跟風加入無良的中國共產黨而感到悔恨，但是我愛中國！」

王佳虔敬地說：「尊敬的神靈，我在大學時期申請並成功加入了中國共產黨，只因想證明自己是一名進步青年，正如當時許多同學所想的那樣。然而我未料到外表『神聖偉大』的黨組織過往是如此劣跡斑斑，竟能如此多蔑視人權人倫及法理！」

目睹社會種種亂象，王佳失望的說：「踏入社會後的種種經歷更是印證了這醜陋的社會已然病入膏肓，社會戾氣橫行，公民缺乏信仰，人情冷漠至極。我很失望，很低落！」

慶幸自己及早覺醒，王佳表示：「此刻，我感謝上蒼讓我認識到了這些醜惡而未受更久的蒙蔽，並讓我保持了還算純淨的內在。我也悔恨大學時期因為無知而一心申請入黨而深感悔恨及恥辱。今天，我鄭重宣布，我自願退出中國共產黨，希望能為祖國真正美好起來貢獻自己的力量！」

再看署名王啟峰的民眾描述到處充滿戾氣的工作環境，他表示：「本人在中共機關裡當臨時工，今天星期六還要加班給邪黨刷指標造假，早上到單位一上樓梯，就莫名其妙地被後面上來的人用很難聽的話罵了一句，我沒有還嘴，不過到現在心裡都很生氣。但是轉念一想是在邪黨的邪窩裡也就不足為怪了，惡黨的黨文化已經搞得到處都是戾氣。」

王啟峰終於做出明智的選擇，他說：「現在身在賊窩沒有地方傾訴和發洩，只有先退出早年入過的邪團邪隊抹去獸印來保平安了。希望以後不要再遇到這種邪黨裡面的半獸人和垃圾人，也希望神主早日指引我擺脫這個污濁不堪的環境！」

他還驚喜的發現：「我在生活中有限接觸過的法輪功學員都很和善，在邪黨的陰影籠罩下仍然堅持良知普及真相，和中共的人員相比真是天壤之別！為此我也希望法輪大法能夠造福更多蒼生，洪傳世界！希望邪黨邪國早日覆滅，迎來自由的明天！」

長沙市民眾文錦宜在退隊聲明中表示：「習近平上台後中共對人民的監控真的一天比一天嚴。以前在胡溫時代還能在網上比較自由地批評政府，甚至開領導人的玩笑也沒什麼問題；而現在稍微說一點中共的不好就要被刪貼禁言封號，維尼熊只是長得像習近平就被封殺……。」

文錦宜指出：「中共試圖將中國推向極權社會，就是害怕百姓知道真相後把中共推翻！但如今中共粉飾太平已不起作用，官媒發布的『正能量』內容評論區總是翻車，社會戾氣越來越重，這就是表明中共距離滅亡只有一步之遙了！願中共滅亡的日子儘早到來，讓中共國的人民感受到光明。我聲明退隊。」

辛曄聲明退出少先隊：「在中共的統治下，沒有言論自由，也沒有信仰上的自由，社會戾氣比我想像中的要嚴重，雖然仍身處中共統治，但一定會想辦法逃出這樣的統治的。我在小學入了隊，那個時候每個人都必須戴紅領巾入隊，但是，紅領巾並沒有帶來祝福，而是精神的空虛。今天，在一系列的思考後，決定退出當年的少先隊。」

趙翠聲明三退，他形容：「中共是一個只講黨性毫無人性的邪惡怪胎，它的所有宣傳都令人作嘔，在黨文化的毒害下，中共國的人們渾身上下都是戾氣！我在此鄭重聲明退出中國共產黨及其附屬組織，迎接新生！」

移居海外的高西西聲明退出少先隊：「上小學時被強迫加入的少先隊，從來不是自願，此後也沒有加入過共青團等一切邪惡組織。一直覺得上學時唱過的紅歌很噁心，全都是消滅和鬥爭，對於一個小孩子來說戾氣很重。出國後越來越驚覺共產黨的邪惡本性，故此退出少先隊，拒絕一切和中共有關的組織！」

移居德國的梁京也聲明退出少先隊：「以前在國內生活的時候就發現戾氣很重，後來有機會來德國定居，自從看了新唐人的新聞後慢慢的對共匪有了更深刻的認識。我強烈支持退隊，解體中共，清算其滔天罪惡！」

中國社會戾氣從何而來？

為何現今的中國社會充滿暴戾之氣呢？在《九評》編輯部發表的《共產主義的終極目的》一書中闡明：

共產黨以「恨」立國，以「惡」治國，其大力宣揚的「愛國主義」，其實是「恨的主義」。「黨」的詞典中，「愛國」意味著恨美國、恨西方、恨日本、恨台灣、恨西藏、恨自由社會、恨普世價值、恨修煉「真、善、忍」的好人、恨一切中共的所謂「敵人」；「愛黨」則是恨一切黨認為對自己構成挑戰的人或事情。

人們不知道「恨」是構成邪靈的物質因素，是邪靈強行灌注到人身體裡的，還誤以為這種無緣無故的「恨」是自己的感情。這種「恨」的物質使今天的許多中國人充滿暴戾之氣，任何時候、任何場合都可能爆發出來。其強度之大、表現方式之惡毒，甚至會使當事人感到震驚和不解。

中共利用教育、媒體、藝術等等手段，廣泛散播這種「恨」的物質，把學生和民眾變成貪狠惡毒、沒有底線的「狼崽子」。

「愚民很忙」 體現中共煽動仇恨後的社會怪像

「愚民很忙」是一則網絡上流傳很廣的笑話，內容：中國人很忙，早上恨美國，中午恨韓國，晚上恨日本。時間有限，抽空恨台灣、新加坡。夜裡作夢，再恨越南、菲律賓。週一反韓，週二反日，週三反美，週四反台獨，週五反港獨，週六反藏獨，週日反疆獨。活得太充實，沒時間思考其他問題。

這看似一則荒謬的笑話，其實是中共體制下的真實寫照，也是中共長期扭曲事實、顛倒黑白、矇騙洗腦、煽動仇恨的荒唐後果。

不只如此，5月29日一名加拿大華人Kavin告訴大紀元記者，他近期回中國，目睹國內經濟低迷，樓市蕭條。年輕人找不上工作，或者覺得生活不如意，就覺得生活沒希望。所以最近山西太原很多跳河的，幾乎每天都有人想跳河、自殺，這國內戾氣太重啊！

Kavin表示：中共國的言論自由越來越收緊，比起十幾年前更嚴。就算不是質疑和批評中共，連發布爛尾樓維權、工人欠薪、自殺等等社會性事件也會被封殺，要麼限流，要麼下架。讓你感到恐懼，讓你感到壓抑和窒息，最後就導致社會上的戾氣越來越重。」

網友：「當今中共國的社會戾氣太重，你看啊，關門的關門，破產的破產，倒閉的倒閉，失業的失業。老百姓現在變的越來越壓抑、迷茫，不知所措，甚至有些人都已經抑鬱，有些人身上那個怨氣重的啊！大部分人心裡都憋著一股氣沒有地方去撒。」

美國教師被刺傷 專家：中共煽動仇外宣傳的後果

據大紀元報導，6月10日，中國吉林省吉林市有4名美國教師在公園被刺傷。美國愛荷華州康奈爾學院（Cornell College）已經證實，4名傷者是該校前往北華大學進行合作授課的教師。專家們分析，這是中共不斷煽動民族主義仇外宣傳的結果。

台灣勵志協會（TIA）執行長賴榮偉對大紀元表示：「中共的愛國主義現在已經發展到一種極端的、很攻擊性的、很仇外的民族主義。老百姓失業、面對生活質量的日趨低落，但面對黨國暴力機器又感到很無奈，在仇外氣氛高漲的情況下，他的憤怒只好找外國人來下手。」

台灣智庫諮詢委員吳瑟致對大紀元表示：「中國目前經濟下滑，事實上來自中共及黨魁本身治國方向出了問題，但這在中國是被禁止討論的方向，當這些出氣口沒有了，國內民族主義氣勢又在高漲，當然就會以反外來作為情緒排泄的出口。」

中共煽動仇恨 民眾覺醒三退

和平、和順、唐才、吳有財 等105人一起聲明三退：「在中共惡黨的欺騙下，我們加入了它的組織。中共惡黨長期以來欺騙人民，煽動仇恨，發動群眾斗群眾，整天搞運動整人，害死了數不清的好人。」

不過民眾人人自身難保，不敢伸張正義，他們說：「老百姓不敢說真話，恐怕引火燒身，大陸的民眾生活在水深火熱之中。更加認清了中共惡黨的真面目，我們在此聲明退出中共惡黨組織，抹去獸記。選擇自救自保這條路。」

湖北省武漢市民王雙全聲明退出共產邪惡主義的一切組織，他說：「我，王雙全，湖北省武漢市人，由於年幼無知，受共產黨欺騙宣傳，曾加入共產主義青年團。現在，我認識到共產主義煽動仇恨、鼓吹暴力，是像納粹一樣的邪教；中共濫殺無辜－－50多年來，8千萬到1億中國人死於非命！」

王雙全指出：「(中共)破壞文化、毀滅道德－－佛道儒三教齊滅，仁義禮智信等中華傳統道德和文化毀滅幾盡！傷害中華民族至深至巨！」

最後，王雙全表示：「中華民族到了最危險的時候，每個人都被迫發出最後的吼聲！驅除共魔，恢復中華！因為中國大陸淪陷為西洋邪教共產主義的殖民地！因此，我鄭重聲明：退出共產主義青年團等一切共產邪惡主義組織，所謂的宣誓全部作廢。徹底清除共產黨在我身體每個細胞裡的一切毒素。願佛道神保佑中國人民！」

大陸民眾劉華…等60人聲明退黨：「現在的共產黨貪官遍地、警匪一家、墮落、腐敗現象比比皆是，大家都在罵這個惡黨，但是也是在邪黨的圈子中。我們中有的人看了《九評》才認識到共產黨是西來的反天、反地、反人類的邪靈，在人間是政教合一的真正邪教。」

「共產黨靠暴力、流氓、殺人起家，破壞民族文化，為了維持政權大搞政治運動迫害人民、恐嚇人民、製造仇恨、煽動仇恨，故意混淆『黨、國』概念，耍盡流氓脅迫人民只能信它、服從它，其罪惡滔天，天要滅它是必然。」

目睹中共的種種惡行，他們做出了明智的選擇：「在這生命攸關的時刻，我們聽從好心人勸告，絕不給其當替罪羊，聲明退出其系列組織，選擇一條光明大道。」

廣州市民眾侑書、玉華、瑋芳、桑蓉等4人聲明退黨：「從建黨初期到今天，邪惡的共產黨的所作所為，我們都看在眼裡，它一直是靠煽動、造謠、打、壓、斗，維持到現在。當今的邪黨更是貪污腐敗，明著執政為民，暗地裡無惡不作，所以，我們堅決退出邪惡的共產黨及它的一切邪惡組織。」

山東省民眾朱明、李蓮香、李慶 等11人在認清中共邪惡本質後一起聲明退出少先隊：「《九評共產黨》使我們明白了共產黨是一個反天、反地、反人、反自然、反宇宙的十惡俱全的邪黨；它是一個附著在國家人民身上吸食、壓榨老百姓血汗的邪靈魔鬼，它使中國的農民如此貧窮，它使中國的工人大批失業；它扼殺知識分子的自由言路。」

他們還指出：「中共編造謊言、煽動仇恨、鼓吹暴力，迫害好人毫不手軟；它一條黑路走到底的邪惡本質和流氓本性從未改變；它破壞民族文化，暴力洗腦，強拉人們入黨把人們拉上賊船；它禍國殃民，滅絕人性，天怒人怨。」

「唯有放棄對中共的所有幻想，認清中共的邪惡本質，從心靈上肅清中共灌輸的一切邪說，發自內心的改變，從中共這條駛向深淵的賊船上下來，我們和我們的民族才能有平安。為此，我們鄭重聲明退出少先隊。」

梁宇斌表示不與惡魔為伍，他說：「所有的事實說明與惡魔為伍沒有好下場，與真理常識為敵、煽動仇恨必定會被扔進歷史垃圾箱，希望你們多揭露毛的罪惡，這個惡魔是他們繞不過去的！我正式退出共產黨及其一切附屬於他們的組織包括團、隊以及三自基督教會！」

山東省民眾張愛華表示：「我現在八十歲了，耳聞目睹了共產黨的邪惡行徑，煽動仇恨、捏造事實、謊言欺騙、打壓百姓，民眾每每期盼著共產黨能真的為人民好，實際是共產黨始終在害人，變換著招數在害人。我不會相信共產黨。我現在鄭重聲明：退出中國共產黨與其控制的一切組織，脫離邪惡。慶幸在有生之年選擇了善良，望神佛護佑，我有福報。」

河北省張家口民眾劉路、王在、張柳 等16人聲明三退：「一次又一次政治運動和一次又一次的天災人禍證明，中共為了它的專制權力，說謊欺騙、煽動仇恨，不惜犧牲人民的一切利益，包括人民的生命財產，無論它的謊言多麼漂亮，其本質邪惡至極。天滅惡黨之際，我們聲明退出曾加入過的中共黨組織，與其徹底決裂。」

河北省民眾周力庭、楊廣慶、李風 等27人聲明三退：「共產黨黑暗殘暴、陰險毒辣、煽動仇恨、惡鬥不止、貪腐無度，民眾水深火熱！中國人可悲，因為承受著邪黨的迫害；中國人可賀，因為上天給了我們遠離邪黨的良機！快退吧！晚了就沒機會了！我們身體力行，願匯入三退洪流！」

吉林省民眾馮小平、于慧、志權、鑫兒、范老大等人聲明退出中共團隊：「中共煽動仇恨、製造矛盾讓中國人民互斗，轉移視線而使自己苟延殘喘。如今社會危機四伏、環境惡化，因中共的貪、腐、權、錢的交易使殘害百姓的罪惡和水源污染等等緊急問題無法解決，每天都在威脅著每一個中國人。」

「只有中共從地球上消失才有可能解決。如今我們決定順天意退出中共的一切組織。也敬請中國的每一民眾趕快看《九評共產黨》，退出惡黨，為正義增添力量。並誠拜上蒼早日滅除中共，賜中華民族重生之希望！」

呼應上述三退聲明，「請中國的每一民眾趕快看《九評共產黨》，退出惡黨，為正義增添力量。」 快退吧！好好把握遠離邪黨的良機！趕快匯入三退洪流！一起迎向沒有共產黨的新中國。截至目前為止，退出中共黨、團、隊的總數已有4億3185萬6千8百多人。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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