腳踩血染鴨腸 中國再曝食品生產安全醜聞

【新唐人北京時間2024年06月19日訊】週一，中國大陸兩家食品公司被曝安全問題，鴨腸、鵝腸生產環境髒亂，污穢和過期的成品，照常出售。學者指出，中國食品不安全 ，源於中共官方的不良導向，破壞了人最基本的道德操守。

大陸社媒視頻：「這一塊是最亂的，你愛怎麼幹怎麼幹。腳穿膠鞋洗鵝腸，污水池中撈死鴨，掛回車間生產線。」

日前，陸媒《新京報》記者暗訪山東及河南的兩家肉類食品公司，曝光了其鴨腸、鵝腸加工車間的種種亂象：鴨腸隨意堆放在地上，清洗地面的髒水混在鴨腸中。工人直接用腳踩洗鵝腸，用血水給鴨腸染色，還有工人從小便過的排水口撈出死鴨，再送回車間加工。

當暗訪者問及這些鴨腸、鵝腸的去向時，車間負責人稱，主要供應給重慶的火鍋店。至於包裝上的生產日期，都可以隨意更改。

鵝腸車間某負責人：「你們在批發市場買的凍貨，你運氣好一點的就買到（存放）一、二個月的，有的（存放）兩年、三年了，日期還是今天的。用酒精把這個日期擦掉，從新打個日期。」

消息衝上微博熱搜。網民表示，「其實不曝出來我們心裡也有數，普通人根本買不到放心食品。」「除了特供，應該沒有乾淨的。」

當事公司的工人還向記者透露，清洗車間曾多次被查處 ，但仍能照常營業。

鵝腸車間某負責人：「 主要是說，衛生這環節方面不過關。」

記者：「後來有沒有停工？」

鵝腸車間某負責人：「沒停工過。」

中國多年來食品安全問題層出不窮，禁而不止，分析認為有多重原因。

時事評論員唐靖遠：「最主要原因是這些造假的企業，都和層層層層的官僚體制和這些權力機構，結成了利益的共同體，那麼這種造假也就越來越暢通無阻，越演越烈。」

從過去的毒大米、毒奶粉，到今年的澱粉腸和人為污染的鴨腸鵝腸等，也反映出道德缺失的問題。

唐靖遠：「鄧小平當年開始改革開放以後，一切唯錢是舉，尤其是在江澤民時代所謂的悶聲發大財。結果就造成是每一個行業上上下下，它都徹底地摧毀掉那個最基本的道德操守。它其實已經是成為整個中共體制性的一個問題，是這個制度直接所造成的。」

大陸民眾白先生表示，專買農家菜吃，不再相信中共監管部門。

大陸民眾白先生：「凡是有政府驗證的東西我都不吃的。我們國內的老百姓生活是萬分痛苦的，苦不堪言。」

新唐人電視台記者夏惇侯、李珂玥採訪報導

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