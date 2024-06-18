擔心牛奶摻假？ 幾種簡單方法幫你檢測

【新唐人北京時間2024年06月17日訊】牛奶是日常飲食中的常見飲品，但人們喝的牛奶並非都是100%純淨，有必要在飲用前對牛奶進行檢測，幾種簡單的家庭測試幫你識別牛奶中是否含水和尿素等摻假物。

水是牛奶中最常見的摻假物之一，水會降低牛奶的營養價值，如果添加的水被污染，也會對消費者的健康構成風險。此外，還有幾種潛在的有害摻假物，如洗滌劑、尿素、澱粉及葡萄糖等。

2022年發表在《沙特生物科學雜誌》（Saudi Journal of Biological Sciences）上的一項研究指出：「在牛奶中加水會減少固體部分，並減少牛奶的泡沫外觀。因此，添加洗滌劑會使牛奶呈現泡沫狀。此外，在牛奶中添加其它摻假物，如尿素和脫毛粉，會使牛奶呈現美觀的白色。加一點點尿素就足以增強牛奶的視覺感。」

水摻假測試

取一個乾淨載玻片（生物實驗用的透明玻璃薄片）或玻璃板，慢慢地將1～2毫升牛奶樣品垂直倒在玻璃板或載玻片上。如果水滴移動緩慢，留下白色痕跡，則表示牛奶是純淨的。如果水滴快速流動而沒有任何痕跡，則表示牛奶中摻了水。

尿素摻假測試

攝入尿素會對腎臟和胃腸系統造成傷害，檢測牛奶中是否摻入尿素的方法如下：

將一茶匙牛奶放入試管中；

將半茶匙大豆粉加入試管中；

搖動試管，將內容物充分混合，等待5分鐘；

將紅色石蕊試紙浸入混合物中，等待半分鐘，然後取出紅色石蕊試紙；

純牛奶：紅色石蕊試紙沒有變色；

摻入尿素：紅色石蕊試紙變成藍色。牛奶中的尿素會提高pH值，導致紅色石蕊試紙變藍。

澱粉摻假測試

將2～3毫升牛奶煮沸並冷卻；向牛奶中加入2～3滴碘溶液（或兩湯匙碘鹽）。

純牛奶：顏色保持不變或略微變黃；

摻有澱粉：牛奶變藍。碘與澱粉反應形成藍色複合物。

洗滌劑摻假測試

將5毫升牛奶倒入透明玻璃杯中，加入等量的水，用力搖晃混合物；

純牛奶：沒有泡沫產生或泡沫極少；

摻有洗滌劑：持續形成泡沫或起泡。洗滌劑會降低牛奶的表面張力，導致搖晃時產生泡沫。

福爾馬林摻假測試

取10毫升牛奶放入試管中，沿著試管壁加入2～3滴濃硫酸，不要搖晃；

純牛奶：牛奶和酸的界面無顏色變化；

摻有福爾馬林：界面處出現紫色或藍色圈兒。

合成牛奶摻假測試

合成牛奶，即人造乳飲料，是將牛奶和20種左右的營養成分混合加工而成的。

合成牛奶中易摻入化學物質和肥皂等物質。摻假的合成牛奶的味道很容易辨別，有肥皂味，加熱後會變黃。

（記者李昭希編譯報導/責任編輯：林清）

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