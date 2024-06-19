孫楊巴黎奧運夢想破滅 曾因興奮劑事件被禁賽

【新唐人北京時間2024年06月20日訊】中共國家體育總局游泳中心日前公示入選巴黎奧運會游泳項目運動員名單，32歲的孫楊落選，引發關注。孫楊曾因違反興奮劑檢測規則，被禁賽8年。

孫楊落選巴黎奧運

6月20日，「孫楊巴黎奧運夢想破滅」的詞條上了熱搜。現年32歲的奧運會游泳冠軍孫楊，因違反興奮劑檢測規則，曾被罰禁賽8年，後減為4年3個月。

今年5月28日，孫楊正式解禁，他希望自己能參加7月舉行的巴黎奧運會。

但中共國家體育總局游泳中心公示的參賽名單，令他這一希望落空。名單顯示，奧運冠軍張雨霏、汪順，以及覃海洋、潘展樂等名將全部入選，但沒有孫楊的名字。

23名中國游泳運動員被通報使用興奮劑

值得一提的是，在巴黎奧運前夕，世界反興奮劑機構（WADA）4月20日通報，23名中國游泳運動員在2020東京奧運前興奮劑檢測呈陽性，引發外界廣泛關注。

孫楊在2020年曾因使用興奮劑曲美他嗪（TMZ）被禁賽3個月，他聲稱服用此藥物是用來治療胸痛的。

當時，中共官方曾聲稱這一陽性結果是藥物污染導致，WADA接受了這一說詞，並表示不會進一步追究，這一結果遭到外界強烈質疑。

6月19日，在中共外交部例行記者會上，法新社記者提問：「中國將派11名游泳運動員參加下個月的巴黎奧運會。這些運動員在一起興奮劑藥檢中結果呈陽性。」

記者提問，美國反興奮劑機構批評世界反興奮劑機構隱瞞該事，世界反興奮劑機構隨後表示將派專家組前往中國調查此事。中共外交部能否提供關於該專家組赴華的最新情況？

對於這一題問，中共外交部發言人林劍並未給出明確答案，僅回應稱，此前中方已做出過回應，當局對興奮劑問題是「零容忍」態度。

中共強迫運動員服用禁藥

事實上，中共強迫運動員服用禁藥早已是公開的祕密。早在上世紀90年代，中國就有將近50名游泳選手被查出服用興奮劑。

世界游泳教練員協會主席約翰·倫納德曾指責說：「全世界都有運動員吃興奮劑，但只有中國選手是有組織的吃，拿納稅人的錢吃。」

2017年10月，前中共國家體操隊隊醫薛蔭嫻接受德國第一電視台（ARD）採訪時說，有超過一萬名中國運動員涉及國家支持的禁藥計劃，如果他們拒絕服用就要離隊。

薛蔭嫻表示，中國體育界服過禁藥項目包括：排球、籃隊、乒乓球、羽毛球、游泳和體操等。由於反對興奮劑，薛蔭嫻成了中共最高級別的異見者，長年遭到打壓，最終於2017年逃離中國大陸，到德國申請政治庇護。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

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