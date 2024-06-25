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（中央社記者曾以寧台北25日電）民眾把寵物守宮放進壽司郎醬油碟引議。衛福部疾管署今天指出，爬蟲類消化道常攜帶沙門氏菌，健康個體也可能帶菌且具傳播力，加拿大、美國都曾發生與守宮有關的感染事件。

有民眾日前帶寵物守宮到壽司郎用餐，把它放進醬油碟拍照上傳社群網站，後被網友貼至社群平台Dcard引來非議。壽司郎昨天強調，已加強消毒，擬採取法律行動追究當事人責任。元智大學表示，涉及此事的學生已主動聯繫店家討論後續處理。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天接受媒體詢問表示，與兩棲爬蟲類相關的傳染病包括 沙門氏菌 沙門氏菌小百科 傳染方式：

食入被動物或人類糞便污染的水或食物，少數散發病例為接觸寵物而感染，有一些群突發與被污染的生菜或水果有關。

食入被動物或人類糞便污染的水或食物，少數散發病例為接觸寵物而感染，有一些群突發與被污染的生菜或水果有關。 症狀：

常見急性腸胃炎，在感染後約6-48小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀，通常發燒72小時內會好轉。

嬰兒、老年人或免疫功能低下者症狀通常較嚴重，易因菌血症引發其他嚴重併發症。

常見急性腸胃炎，在感染後約6-48小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀，通常發燒72小時內會好轉。 嬰兒、老年人或免疫功能低下者症狀通常較嚴重，易因菌血症引發其他嚴重併發症。 預防方式：

保持食品清潔

生食熟食要分開

食物要完全煮熟（尤其是雞蛋與家禽肉類）

食物保存在安全的溫度

使用安全的飲用水與食品 看更多 關閉 感染症、 大腸桿菌 大腸桿菌小百科 大腸桿菌是人類和其他溫血動物腸道中的正常菌種，大部分屬於「非病原性」，只有少部分大腸桿菌會引起下痢、腹痛等症狀，稱之為「病原性」大腸桿菌。 潛伏期：一般引起食品中毒之潛伏期平均為5到48小時，另外腸道出血性大腸桿菌引起的中毒潛伏期為2到8天。

中毒症狀：主要症狀為下痢、腹痛、噁心、嘔吐及發燒，症狀的程度差異很大，年齡愈小，症狀愈嚴重。

預防方法：食品需經適當加熱處理，食品器具及容器應徹底清洗消毒，勤洗手、定期實施水質檢查等。

治療方法：一般不用抗生素，只要補充水分，4～5天後會自行痊癒。不可使用止瀉劑。 看更多 關閉 感染症、隱孢子蟲病、芽孢梭菌感染症及曲狀桿菌症等；其中沙門氏菌為爬蟲類和兩棲類的消化道最常攜帶的病原菌，且可能是無症狀感染，即使是健康個體，也可能攜帶此菌並具傳播能力。

曾淑慧指出，根據加拿大衛生部於今年5月發佈的傳染病調查報告，在加拿大當地至少有7個地區爆發「沙門氏菌」感染可能與守宮（GECKOS）有流行病學相關。根據調查，個案表示於發病前曾「直接或間接」接觸守宮，或個案曾飼養該寵物。

曾淑慧並引用美國CDC的調查報告指出，2015年曾在16個州通報飼養寵物守宮民眾出現沙門氏菌感染事件，該報導稱該事件全美至少出現有20個民眾受感染，其中3人病況嚴重需住院治療。

疾管署提醒，民眾如觸摸守宮、壁虎等爬蟲類，或接觸其環境，且未先洗手就觸摸臉部、眼睛或嘴巴，都可能有感染沙門氏菌風險，並造成後續傳播的可能；呼籲民眾，即使是寵物，在觸摸守宮或壁虎等動物後，務必保持良好手部衛生，並常洗手，以避免感染。（編輯：李亨山）1130625