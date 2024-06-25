吃芒果前用水泡好處多 營養師提醒水溫很重要

【新唐人北京時間2024年06月27日訊】芒果多汁香甜，營養豐富，大多數人喜歡在清洗後直接食用它們，營養師建議，應該在享用之前將它們在水中浸泡一會兒，但切記不要使用熱水浸泡。

在吃芒果之前先將其浸泡在水中是一種傳統做法，這種古老的做法也有科學依據，被認為有六大好處：

1.減少熱量

芒果以其生熱特性而聞名，食用後會升高體溫，可能會導致痤瘡或熱疹等皮膚問題。在夏季，體內產生的熱量可能會影響消化系統和腸道健康。

營養學家Abhilasha V表示，將芒果浸泡在水中可能有助於削弱其生熱性。

2.清除農藥和污垢

殺蟲劑和化學品通常用於保護芒果樹和果實免受昆蟲、雜草或爬蟲的侵害，但這些化學品對人的整體健康和福祉有長期影響。

用水適當清洗和浸泡有助於去除芒果表面的污染物、農藥和污垢，確保食用更清潔、更安全。

3.去除抗營養物質

將芒果浸泡在水中有助於消除芒果莖上的乳狀汁液，其中含有植酸。植酸會干擾芒果中的礦物質被吸收。

4.減少乳膠含量

有些人對芒果皮中的乳膠很敏感，會引起過敏反應。將水果浸泡在水中有助於減少乳膠含量，確保更安全地食用。

5.增強口感

浸泡芒果可能有助於改善這種甜美水果的質地，因為它吸收了水分。專家說，這可能會使芒果更加多汁，同時增強天然甜度。

6.有助消化

浸泡芒果被認為有助於減少腹脹和脹氣等消化問題。把芒果浸泡在水中，可能會分解纖維等化合物，這些化合物可能會導致一些人消化不良。

吃芒果前應該浸泡多長時間？

芒果應在水中浸泡約30分鐘至1小時後再食用。Abhilasha說，這個時間通常足以達到預期的效果。

由於某些維生素和抗氧化劑對熱敏感，因此，浸泡芒果的水溫應為室溫或略冷，不要將芒果浸泡在熱水中，這會破壞其營養價值：

1.維生素C

據美國農業部稱，大約100克芒果含有36.4毫克維生素C。專家表示，維生素C對膠原蛋白的合成、鐵的吸收和免疫系統的維持至關重要。維生素C對熱非常敏感，在高溫下很容易降解，導致營養素大量流失，因此您將無法享受芒果的健康益處。

2.維生素A

專家表示，維生素A對視力、免疫功能和皮膚健康至關重要。β-胡蘿蔔素是維生素A的前體，雖然它是一種相對穩定的抗氧化劑，但長時間暴露在高溫下會降低其效力。

3.葉酸（維生素B9）

葉酸對DNA的合成和修復、細胞的分裂和生長很重要。它對熱中等敏感，長時間暴露在高溫下會降解。

4.多酚

Abhilasha說，多酚是一類抗氧化劑，有助於保護身體免受氧化應激和炎症的影響。它們會因熱而降解，從而失去抗氧化特性。芒果中的多酚包括芒果苷、槲皮素和兒茶素。

（記者李昭希綜合報導/責任編輯：林清）

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