盛夏活動的五種健康風險 醫學專家提預防之道

【新唐人北京時間2024年06月26日訊】去年全球夏季經歷了創紀錄高溫後，氣象專家預計今年夏季仍將異常炎熱。美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，2023年夏天與前幾年相比，因與高溫有關的疾病而導致的急診就醫率大幅攀升。根據居家安全網站SafeHome.org的報告，去年6月至8月間，美國近100萬名兒童因游泳、放煙火或草坪遊戲受傷而就醫。

正值盛夏艷陽高照之際，雅虎網站一篇報導提供了下列五種夏季活動的健康風險，以及醫學專家提供的預防之道，可供讀者下回外出燒烤、露營或海灘戲水之前了解一下，既可避免意外發生，又能盡情享受夏日樂趣。

長時間暴露在炎熱的陽光下，加上脫水，尤其是當全美國面臨創紀錄的高溫時，很可能導致中暑。中暑通常在體溫超過華氏104°F（約攝氏40℃）時發生。典型症狀包括神智不清、頭痛、噁心、嘔吐和皮膚發紅等，如果不及時治療，會面臨大腦、腎臟、心臟和/或肌肉損傷的風險。

如何預防中暑

如果必須在外面停留很長時間，找到一個涼爽的地方很重要。他建議：「在戶外時每20分鐘飲用約8盎司的水。」這有助於補充出汗時流失的水分。避免飲酒以及含糖量或咖啡因過高的飲料。他還建議飲用運動飲料以補充電解質。

食物中毒是夏天常見的問題。根據美國整骨醫學會（AOA）的報告，估計每年約有4,800萬美國人（約每6人中就有1人）因食物中毒而生病。

至於高風險類別的食物，AOA報告指出，生雞肉排名第一，其次是新鮮農產品、肉類、魚類、貝類、雞蛋、美奶滋、乳製品和即食食品。此外，「野餐或燒烤時交叉污染的機率更高，特別是使用相同的器具準備食材，例如用同一個菜板切肉和切菜，」伊菲迪說。

如何預防食物中毒

伊菲迪提供了許多方法來防止食物在酷暑季節變質。「將生肉、家禽和海鮮放在冰箱或在40°F（約4.4℃）以下的隔熱冷卻器中冷藏，準備燒烤時再取出，」他說。烹飪過2小時之內的剩菜剩飯都需冷藏；如果戶外溫度達到華氏90°F（約32℃）或更高時，則需1小時內冷藏。

在享用夏季新鮮蔬果之前，要徹底清洗。「處理任何食物之前要洗手，以及接觸過生肉或海鮮後也應洗手，」伊菲迪說。

最後，為確保肉品烹煮的時間夠長足以殺死細菌，熄火前將溫度計插入鍋內肉品最厚的地方以測量溫度。以下是各式肉品至少需達到的安全溫度：

牛肉、豬肉、羊肉和小牛肉（牛排、烤肉、排骨）：烹調至少3分鐘，三分熟（medium rare）145℉（63℃），五分熟（medium）160℉（71℃）

牛豬羊等絞肉、漢堡、熱狗、香腸：160℉（71℃）

家禽（整隻、胸肉、大腿、絞肉）：165℉（74℃）

魚類（整條、魚排）：145℉（63℃），或至肉質不再半透明

蝦子、龍蝦、螃蟹和扇貝：煮至肉質呈珍珠白色且不再半透明

此外，如果其它食物沾到生肉汁，也需將其烹煮到內部溫度至少達165℉（74℃），以殺死細菌。

《美國腎臟疾病雜誌》研究發現，在高溫月份期間前往急診治療腎結石（以及其它腎臟問題）的人數增加。原因是水分攝取不足會導致尿液減少，接著是尿液濃縮。因此，會造成礦物質的過飽和，從而形成腎結石。

如何避免腎結石

多喝水，保持水份充足。除了全天候飲水外，考慮在飲食中增加水份含量高的食物，如西瓜、哈密瓜、甜瓜、鳳梨、柳橙、桃子、草莓等。

根據美國國家腎臟基金會（National Kidney Foundation），腎結石至少引起以下一種症狀：下背劇痛、噁心、嘔吐、發燒、發冷、尿液中帶血、混濁的尿液、氣味怪異的尿液和持續的胃痛。如果出現以上一種或多種症狀，需要立即就醫。

四、溺水

統計顯示，美國大多數溺水和瀕臨溺水事件發生在5月至8月之間。世界衛生組織（WHO）報告指出，在美國，溺水是1至14歲兒童意外傷亡的第二大原因。

但不僅僅是兒童和青少年受到影響，研究表明，增加水域高風險的活動，如划船、獨自游泳和飲酒後游泳，促使男性溺水率也居高不下。

如何避免溺水

首先，不要單獨游泳。WebMD內科醫師兼首席醫務官懷特（John Whyte）強調：「一定要有夥伴一起游泳，尤其是在夜晚。」

其次，無論你多大年紀，都可以考慮報名游泳課程，不用高估自己的技能。

除了游泳外，懷特敦促兒童和成年人學習水上安全技能，如漂浮和水中停留，以及如何安全離開水域。

此外，救生衣對於任何年幼兒童、沒有游泳經驗和參加水上運動的人來說，都是必不可少的。同時確保救生衣尺寸合適。

如果喝了含酒精飲料，應該遠離水岸。永遠不要讓孩子在無大人看管下接近水域。

五、煙火爆竹造成的傷害

美國許多地方放寬了民眾購買煙火的相關法律，以致涉及爆裂物的意外事件不斷增加，尤其7月4日獨立紀念日和新年假期期間。

如何遠離煙火爆竹傷害

WebMD首席醫務官懷特說：「記住，字詞中含『fire』（火）的，你都需要認真對待。」

懷特強調，點燃煙火時絕對不要俯身向前；如果一枚煙火沒有爆炸或燃盡，不要試圖重新點燃。遠離正在燃放的煙火，保持安全距離。

懷特說：「就我個人而言，我會把點放煙火一事留給專業人士。」 觀看專業的煙火表演來享受煙火，這比DIY（自己動手）煙火更安全、更壯觀。

（記者楊采華綜合編譯／責任編輯：林清）

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