人权观察(Human Rights Watch)组织星期六(6月29日)表示，肯尼亚本周因政府推动大幅增税所引爆的抗议导致至少30人死亡。

人权观察在一份声明中表示:“2024年6月25日(星期二)，肯尼亚安全部队直接向抗议人群开枪，其中包括正逃离的抗议者。”

“虽然内罗毕和其他城镇被杀害的确切人数无法确认，但人权观察组织根据目击者描述、公开可得信息、内罗毕的医院和太平间记录…发现当天至少有30人遭杀害，”该声明说。

人权观察非洲副主任奥切诺·纳姆瓦亚(Otsieno Namwaya)表示:“在没有正当理由的情况下直接向人群开枪，包括当抗议者试图逃离时，依据肯尼亚法律和国际法都是完全不可接受的。”

“肯尼亚当局需要向其军队明确表示，他们应该保护和平抗议者，并且不能够再容忍警察的暴力行为不受到惩罚，”纳姆瓦亚补充道。

国际货币基金组织压力

星期二(6月25日)，在国际货币基金组织(IMF)的压力下，肯尼亚议会通过了极不受欢迎的增税法案，原本和平的集会演变成暴力冲突。

在肯尼亚议会投票结果宣布后，示威群众冲进议会大楼，并引发大火。数以千计被增税法案激怒的肯尼亚人在全国各城市抗议。这是自1963年脱离英国独立以来，该国史上前所未有的冲突。警察发射催泪瓦斯和橡皮子弹，但未能驱散几万名示威者，于是开枪并发射了实弹。

在发生了致命抗议事件后，肯尼亚总统威廉·鲁托(William Ruto)的政府最终撤回了该法案。

由国家资助的肯尼亚国家人权委员会表示，该会已记录到22人死亡、300人受伤，将对此展开调查。

“八名军官冲出来，就向人群开枪。他们杀死了数人，包括那些没有参加抗议的人，”人权观察组织援引内罗毕一名人权活动人士的说法。

该人权监督机构表示:“肯尼亚的国际伙伴应继续积极监测局势……并进一步敦促肯尼亚当局迅速、可信且透明地调查安全部队的滥权行为。”

在抗议活动开始后，鲁托已经取消了一些征税措施，促使肯尼亚财政部警告预算赤字高达2000亿先令(16亿美元)。

资金短缺的鲁托政府先前表示，增税是为了偿还肯尼亚约10万亿先令(780亿美元)的巨额债务，这大约相当于其国内生产总值(GDP)的70%。

国际货币基金组织敦促该国实施财政改革，以便从该国际贷款机构取得关键资金。

人权观察组织表示:“该法案预计将在下一个财年额外筹集23亿美元，部分用于满足国际货币基金组织要求其增加收入。”

“广泛的愤怒应该向肯尼亚政府和国际货币基金组织敲响警钟，他们不能以经济复苏的名义牺牲权利，”纳姆瓦亚说。

“只有通过建立新的社会契约才能实现经济可持续性，可以公平地增加收入，负责任地管理收入，并为保护每个人权利的服务和项目提供资金。”

肯尼亚欠了800亿美元的国内外债务，其债务占GDP的68%，远高于世界银行(World Bank)和国际货币基金组织建议的最高额度55%。

鲁托所提出引发民怨的增税法案旨在避免债务违约，该法案是在本月肯尼亚与国际货币基金组织就一项全面改革方案达成协议之后提出的。

肯尼亚大部分债务是欠国际债券持有者的，最大的双边债权方是中国，积欠达57亿美元。

华盛顿经常指责北京从事“债务陷阱外交”--不择手段地向发展中国家发放贷款，让这些国家背上过于沉重的负担。中国在国家主席习近平的“一带一路”倡议下，在非洲各地兴建大型基础设施项目。中国坚决否认“债务外交”指控。

（本文主要依据了法新社的报道。）