编者按：这是邓聿文为美国之音撰写的评论文章。这篇特约评论不代表美国之音的观点。转载者请注明来自美国之音或者VOA。

前国防部长李尚福落马近一年后，当局终于公告了他的所谓罪行和处理意见，给予其开除党籍军籍以及取消陆军上将军衔的政治处分。这个结果或许并不出乎外界预料。不过，李的前任、已经退休两年的原防长魏凤和也出现在和李遭同样开除待遇的腐败高官名册里，多少让外界有些讶异。

尽管在李出事后，舆论一度传出魏涉火箭军的腐败案，但今年春节当局对老干部的慰问，魏亦在列，熟悉中国政治事务的人都知道，这大概表明魏已经没事了。同时流传的魏春节回乡和老同学聚会的影片，似乎也显示他在酒桌上的神情并不沉重。

不像李——其实也不像绝大多数落马的官员，魏此番被查没有一个“前奏”，先宣布他落马，过段时间再公布所犯何罪及处理结果，而是直接进入“高潮”，和李一起同时宣布受处置。当局这样做是其内部事情，但有一点则再清楚不过，中共有腐败嫌疑的官员，一抓一大把，就看抓不抓。李和魏是前后两任防长兼国务委员，位列副国级，魏虽在胡锦涛时代发迹，然而被提为防长兼国务委员，是在习近平时代，李更是一手被习提拔，视为习之亲信。两位军队要员先后出事，如果再加上原军委副主席徐才厚和郭伯雄以及一大堆将军，你会觉得军队大面积的腐败现象是个别和偶发的？

落马高官数量跃升彻底说明当局反腐失败

可笑的是，当局早早宣称反腐败取得了压倒性胜利，从落马官员的数量一年比一年多来看，确实是“压倒性的”，但却一点都称不上“胜利”，如果真的是“胜利”，应该在某个峰值之后被查处官员逐年下降才对，而不是逐年上升，而且是快速上升，后者表明腐败越来越严重。当局到2022年20大召开前，反了10年腐，抓了大批腐败官员，在20大前的几年，落马高官的数目似乎在下降，然而，这种情况20大后逆转，2021年，被查处的中管干部有25名，2022年增加到32名，2023年又大幅增加到47名，其中包括3名省部级官员，今年上半年这个数字跃升到37名，其中省部级官员7名。被查的官员有退休多年的，也有现任在职的，还有退居二线的，领域也是遍布各行业。

此种情形彻底说明当局的反腐败是失败的，失败的原因不是它没有认真去反腐，而是在一党专政乃至一人独裁之下，是不可能解决腐败问题的，更不用讲去消灭腐败。道理简单得很，党专政本身就是一种制度腐败，个人独裁则是腐败的绝对形式，皇帝不受任何制度——不管是成文的还是约定俗成的——约束，以为通过强力反腐，可以让下面大大小小的官员不效法自己，成为一个个小皇帝，廉洁亲民，勤政干事，实则是办不到的，当局12年的反腐已经表明了这点。然而，当局吹嘘它探索建立了一套有效抑制腐败的机制和体系。

尽管如此，反腐失败并不妨碍中南海把它用于排除异己、打击政敌、个人效忠的政治斗争的工具。在李尚福和魏凤和的案例中，官方新闻稿出现了过去罕见的几乎相同的表述：（两人）“身为党和军队高级领导干部，背弃初心使命、丧失党性原则（指李）/信仰坍塌、忠诚失节（指魏），其行为辜负党中央、中央军委信任重托，严重污染军队装备领域政治生态和行业领域风气（指李）/严重污染部队政治生态（指魏），给党的事业、国防和军队建设，以及高级领导干部形象造成极大损害，性质极其严重，影响极为恶劣，危害特别巨大”，差别只在上面标注的某些用词上。这种带有政治判定的表述，当然服务于某种特定的政治需求。从李、魏二人的处理结果在三中全会前不久，且和政治局会议同一天公布来看，这个政治需求明显和三中全会有关。

中南海害怕三中全会出现要求检讨政治路线

不只李、魏，今年被查处官员的数量之多，事实上也可从这个角度去观察，尤其最近两月，几乎到了每两三天就有一个中管干部落马的地步，这在以前是不多见的。为何当局三中全会前刻意在反腐上显示“零容忍”态度？这不排除中南海已侦查到党的干部队伍特别是高级干部里，对现行政策的某种不满浮出了水面，会借着三中全会这个场合“非议”中央的大政方针，甚至要求检讨目前的政治路线。如果在全会上出现这种苗头，即便被当局强力压制和扑灭，对中南海的权威也是一大警讯。而要避免此种情形，不让三中全会开成对中南海政治路线的检讨，就当局工具箱中的打击武器来说，还是要抬出反腐这一招，多惩办几个所谓的腐败官员。

这是中南海对官员上的一根政治绞索。但是只有反腐可能还吓不到一些官员，且打着反腐旗号要让党员干部不说话，也显得不那么合理合法。中南海还有另一政治绞索，即用党建尤其是政治建设强化对干部群体的纪律惩戒。外界看到，政治局会议当天，24名权力体系的成员也就健全全面从严治党体系进行第十五次集体学习。习在主持学习的讲话中强调，党面临的“四大考验”、“四种危险”将长期存在，全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上。全党必须永葆“赶考”的清醒和坚定，以健全全面从严治党体系为有效途径，不断把新时代党的建设新的伟大工程推向前进。如何推进？中南海的办法是，“坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导”。

政治高压稍松懈，政治权威基座将松动

党的建设曾被毛泽东捧成中共打天下赢天下的“四大法宝”之一，而所谓的党建在毛看来，不过是把中共改造成一个没有半点个人自由意志、听命于毛的毛式政党，这样党才会有强大的生命力和战斗力。中共共产革命的胜利确实证实了这一点，即毛对中共的改造是成功的。如今，中南海依葫芦画瓢，要再次捡起这一手，某种程度上也成功了，党内派系被清除，异议被压制，反对是不可以的，在所谓统一思想和集中统一领导之下，形成了一个新的独裁体制。但是，中南海的新独裁和毛式独裁的不同之处在于，后者权威的确在党内得到了多数自觉的拥护，且那时中共和它的党员还带有某种理想主义的成分，当然，毛能做到这点，条件是中国处于一种锁国蒙昧状态。

然而，现今中南海的政治权威并不是靠事功和民族复兴的伟大“梦想”，让党员自觉服从而取得的，相反，靠党的政治纪律，压制不同意见，打击不同政治势力才得以建立起来，但这也就决定了其政治权威内在的不稳定性，只要外部的政治高压稍稍松懈，政治权威的基座就会松动，很容易坍塌。因此，要强化政治权威，需不断地在全党特别是领导干部中强调政治学习、政治建设，强调集中统一领导的重要。

不幸的是，对中南海来说，由于经济持续不振和社会弥漫的对未来的悲观情绪，其政治权威也在快速消退，此次三中全会当局重举改革牌，目的是提振全党以及社会对当局的信心，但这也就给了党内不满中南海的力量一个合法要求检讨党的经济路线甚至政治路线的机会。这会不会让会议起某种变化，越出中南海事先对会议划定的基调和掌控？当局不能不对此保持警觉，并用党的政治纪律来约束全体党员特别是高级干部。

因而，外界也就看到了当局的上述动作。打着反腐和治党的旗号，从正当性来讲，让党内不满势力不好发作，忌惮被扣上反对党中央集中统一领导进而是反党的帽子。假如有官员不怕被戴上它，还有腐败这顶帽子等着扣在头上。从政治现实出发，在这两顶帽子或两根绞索面前，难以想象有官员还敢在会上公开挑战现行路线，而中南海要的，就是会议上假装的政治团结，不能有非议声音出现。如此，三中全会将被当局宣传为一次成功的会议，中南海的政治权威再次在全会上得以印证