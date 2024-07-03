中国游泳队即将前往法国巴黎参加2024年夏季奥运会，其中有11名没有通过兴奋剂检测的运动员随同前往，他们将兴奋剂丑闻的阴影笼罩在整个队伍之上，这支队伍所取得的任何成绩都会受到公众的质疑。

游泳一直是公众关注度最高的奥运竞技项目之一，预计中国队将与美国队和澳大利亚队一起在7月26日开幕的巴黎奥运会上进入奖牌榜的前三名。

四月份爆出消息说，有23名中国游泳运动员在2020年底和2021年初的国内比赛兴奋剂检测中呈阳性。这将导致中国队取得的任何成绩都会立即受到质疑。

中国当局解释说，检测阳性是由中国有用运动员居住的酒店里的食品污染造成的。世界反兴奋剂机构（WADA）接受了中国当局的结论，并允许中国队参加了东京奥运会的比赛。

这23名被检测阳性的中国运动员中有11人这次将前往法国首都巴黎参加夏季奥运会，他们的人数占中国游泳队的三分之一。

在这23名没有通过检测的运动员中有三人并非普通游泳选手，其中两人在2021年东京奥运会上夺得金牌，一人目前还是世界纪录保持者。这三人预计将在7月的巴黎奥运会上再次争夺奖牌。

这三人早在2016年和2017年的药检中就被发现服用了兴奋剂。中国方面称他们是无意中吃了污染食物，因此没有对他们作出任何纪律处分。

中国和全球反兴奋剂机构极力保护中国游泳运动员并允许他们带着污点参加2021年奥运会的决定，引发了人们对他们的可能存在“潜在的掩盖行为”的质疑。

《纽约时报》上个月发表的一篇题为“中国游泳运动员两次药检阳性但还在继续游泳”的报道。报道说，纽时看到的一份秘密报告显示，中国和全球反兴奋剂机构同意让中国运动员继续参加比赛的时候都已经知道这23名游泳运动员中有三人在几年前曾被检测出服用了另一种提高成绩的药物，但他们的身份没有公布，也没有因此而禁赛。

纽时说，在这两起事件中，中国都声称这些游泳运动员是在不知情的情况下摄入了违禁药物，一些反兴奋剂专家对这种解释持十分怀疑的态度。这两起事件加剧了竞争对手长期以来的怀疑，即中国人使用兴奋剂的模式和世界反兴奋剂机构不愿或缺乏处理这一问题的能力。

多次获得金牌的美国800米自由泳接力队成员艾莉森·施米特(Allison Schmitt)在上个月参加美国国会众议院听证会上表示，“我们努力竞赛。我们刻苦训练。我们遵守每一项规定。我们尊重了他们的成绩，接受了失败。”

施密特表示，“但现在，得知中国接力赛中的一些运动员没有被禁赛，我回想起来就心存疑虑。我们可能永远不无法知道真相，这可能会困扰我们很多人很多年。”

曾经23次获得奥运金牌的美国游泳名将迈克尔·菲尔普斯（Michael Phelps)也在这次听众会发了言。他说，“再次坐在这里，我清楚地意识到世界反兴奋剂机构的任何改革尝试都失败了，根深蒂固的系统性的问题依然存在，这些问题一次又一次地损害了国际体育的诚实性和运动员的公平竞争权利。”

法新社在周二发出的报道中说，中国方面对相关指控一概予以否认，称他们没有欺骗的意图，并坚决反对“虚假新闻”。

一些中国媒体还将相关药检舞弊的说法描绘成美国主导的抹黑中国和中国游泳队的阴谋。