企業家讀李大師文章：善良人未來有希望

【新唐人北京時間2024年06月29日訊】來美5年多的大陸企業家胡力任先生第一次認識法輪功是在中共開始鎮壓的第二年。當時有一位碩士畢業的法輪功女學員到他的企業中應聘，但因他的公司有50%的股權是中共公安的，所以他不能僱用那位法輪功學員。

胡力任對法輪功學員非常同情，中共的造謠宣傳一點都沒有毒害到他，因為他早知道，「中共發動的運動或者鎮壓行為，沒有一次是正義的，每一次都是邪惡的。」

那一次的經歷讓胡力任知道了法輪功是一種信仰，這個群體中有大量的高級知識分子，那個女孩子的修養也很好。

當胡力任經歷了在中國大陸「改革開放」大潮中的衝浪搏擊，經過了建工廠、開公司、做投資、搞生產，最後受到中共黑暗體制的重擊，心灰意冷的他遠走他鄉到了美國之後，第一次靜下心來拜讀了法輪功創始人李洪志大師的著作《轉法輪》以及《為甚麼會有人類》一文。

胡力任說，此文告訴有惡念的人懸崖勒馬，回頭是岸；再告訴那些世界上善良的人，未來是有希望的。

李大師在為人類解釋真相

做為一名信仰基督教20多年的基督徒，胡力任談到自己的感悟時表示，「我覺得李洪志大師所寫的這篇文章解釋了為什麼我們這個世界到目前為止不斷地在墮落，為什麼會墮落，未來會怎樣。」

「比方說李先生在這篇文章中寫的很清楚：這個世界是由創世主造出來的，它不是自然存在的，而是創世主創造了這個世界、創造了人類。這篇文章裡提到了『原罪』，也認可人是有原罪的。」

胡力任說，同時文中還寫道，「一個人（的命運）根本上是自己造成的前因後果——我覺得這個我也能夠理解。這篇文章所宣揚的是，一定要做好事，不做壞事，要善良、要敬天敬神，樂於助人——這個完全符合正常信仰，包括佛教、道教、基督教、天主教等等，都是在宣揚這些理念。」

胡力任表示，最近他在看法輪功的主要著作《轉法輪》的過程中，發現其中的內容和中國傳統文化中的那些好的東西是一致的，這更讓他確認中共對法輪功的誣衊宣傳都是造謠。

「因為《轉法輪》裡面沒有任何一個字、一句話或者任何信息，沒有一丁點的東西和『邪教』有關，而是承傳了中國傳統文化中的精髓，並發揚光大。」

胡力任認為，李大師和其率領著的大法弟子，一直在向這個世界講述真相，「他用一種正面的東西在告訴人類，告訴全世界。」

胡力任說，包括他以前看過的《九評共產黨》也是在講真相，「我一直感覺法輪功群體其實一直在為人類解釋真相，這是給我的感覺。」

給善良人以安慰：未來會有希望

胡力任也深刻理解李大師所說的，「宇宙從生成到末後要經過漫長的成、住、壞、滅四個階段的過程。」

「我在世界上也活了50多年了，我的感覺是這樣的：這個世界真的是在變得越來越壞，以至於要到了滅亡這個階段，我不知道什麼時候滅亡，但我相信現在的人類是不斷地朝著滅亡的方向在前進、在發展。」

他說，「那麼為什麼目前社會這麼亂？文章中寫的非常清楚。人無善念、亂性、心理變態、毒品氾濫、不信神等亂象叢生，我想現在人類的這些亂象，是越來越嚴重。」

胡力任談到自己的理解，雖然人有生老病死，人死了要化為塵埃，但是，「如果一個人有精神的話，那麼他的精神將來會留在這個世界上。」

「我理解李大師的想法是，要做一個善良的人、做一個好人；人應該有善念，不能亂性；心理要平穩，不能變態；不能涉及毒品，要有信仰。」胡力任說，「這篇文章在告訴那些有惡念的人，你應該回頭，你應該做一個好人」，「然後他又告訴世界上善良的人：未來會有希望。」

胡力任說，讀完李大師的文章後的感受是，「他解釋得很清楚，我完全能夠理解，我覺得他給人以一種安慰」，「給我的感覺很平和。」

法輪功學員是一個乾淨的群體

來美之後，胡力任一直和法輪功學員有合作。他認為，中共在建政70多年的打壓和逆淘汰之後，整個中國人群體中最優秀的人、最有靈魂的人都被弄死弄殘，該逃亡的逃亡了，中共把中國人都變成「人如螻蟻，沒有信仰，只為錢財而活著，看不清自己，也不知道自己的未來」的人了。

他說，在這樣的情況下，中國出現了法輪功學員這麼一群「乾淨的」「潔淨的」人，令他吃驚與刮目相看，並讓他真的看到了希望。

「我們中國人當中居然有著這樣一個能夠保持這麼潔淨的群體，我覺得很了不起，這是我們的希望。」胡力任說，「法輪功群體是在國人群體當中唯一的一個潔淨的群體，我用『潔淨』兩個字，我說的是精神的潔淨，也包括身體的潔淨，是『身心的潔淨』，我覺得他們也是整個人類中的潔淨。」

「他們在無私地奉獻著，每年365天無論颳風下雨，他們都默默地在街上發傳單，在宣傳他們那些善良的東西。每次我在街頭看到這些人，我的內心就很感動，這是真實的感受——有這麼一群人不為物質，365天幾十年不斷地每天在重複他們的工作，其實他們在拯救每一個中國人的靈魂。」

「所以我覺得法輪功群體是一個很了不起的群體，李大師是一個很了不起的人，他能夠把那麼多普通的中國人聚集起來，形成一個這麼乾淨的一個群體、潔淨的群體，去保護我們國人，我覺得這是非常了不起的。」

胡力任說，他來美國之前對這個世界「充滿了失望」，他看到教會也被污染了，但在他和法輪功群體的接觸過程中，他真的「看到了人類的希望」。

「因為他們是真的信神的人，是有靈魂的人；他們對精神的追求遠遠超過對物質的追求。」他說，「我認為人類就應該是這樣的，中國人也應該是這樣的。」

（新唐人特約記者施萍採訪報導/責任編輯：劉明湘）

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