世界水上运动总会(World Aquatics)表示，其最高管理者已被命令作为证人在一项美国刑事调查中作证，该调查是关于23名中国游泳运动员在2021年未通过兴奋剂检测但仍被允许继续比赛一事。世界水上运动总会是管理游泳类体育运动的国际组织，原名国际游泳联合会。

这一消息是在巴黎奥运会前三周发布的，三年前检测出心脏药物呈阳性的11名中国游泳运动员将参加比赛。

这些游泳运动员在2021年东京奥运会上为中国赢得了三枚金牌，而就在东京奥运会的几周前，世界反兴奋剂机构(WADA)拒绝质疑中国当局的解释。中方表示，检测的阳性结果是由于酒店食品污染，因此不予禁赛。

世界水上运动总会也做出了类似决定，这些决定直到《纽约时报》(The New York Times)和德国公共广播联盟(ARD)在4月份报道后才得到披露。

美国国会众议院中共问题特设委员会5月21日要求美国司法部和联邦调查局(FBI)根据一项联邦法律调查此案，该法律允许调查涉嫌兴奋剂的串谋，即使这些串谋发生在美国境外。

世界水上运动总会星期四向美联社(The Associated Press)证实，执行董事布伦特·诺维茨基(Brent Nowicki)已收到传票，要他在调查中作证。

“世界水上运动总会可以证实，其执行董事布伦特·诺维茨基已收到美国政府的证人传票，”该联合会在给美联社的一份声明中表示。

声明称，“他正在安排与政府的会面，这很可能将避免在大陪审团面前作证的需要。”

世界水上运动总会拒绝回答有关诺维茨基在何时何地收到传票的问题，也没有透露哪个政府机构负责调查。

“按照我们的标准做法，联调局既不确认也不否认调查的存在，”联调局星期四在一封电子邮件回复中表示。

中国游泳运动员的案件可能成为一项美国联邦法律迄今为止最受关注的案例，该法律于2020年通过，是俄罗斯政府支持的长期使用体育兴奋剂丑闻的余波。

这23名游泳运动员于2021年1月被检测出曲美他嗪呈阳性，几周后这些结果被提交到全球反兴奋剂数据库中。这些运动员包括获得东京奥运会女子200米蝶泳和4x200自由泳接力金牌的张雨霏和男子200米混合泳冠军汪顺。

中国国家当局后来的调查称，在球队下榻的一家酒店的厨房里发现了曲美他嗪的痕迹，但没有解释这种药片形式的处方药是如何以及为何会出现在那里。

世界反兴奋剂机构接受了这一说法，允许中国游泳运动员继续参赛，此后将其描述为“一个相对直截了当的大规模污染案例”。

该机构此后为其对这一2021年秘而不宣的案件的处理辩护，称在COVID-19大流行病期间无法前往中国，它无法独立反驳该说法。

世界反兴奋剂机构的律师今年4月表示，假如在东京奥运会之前就允许这23名游泳运动员参赛的决定另行提出上诉，他们并没有足以获胜的证据。任何要求对游泳运动员禁赛的上诉都将在国际体育仲裁法庭(Court of Arbitration for Sport)审理，诺维茨基在2021年加入世界水上运动总会之前曾长期担任该法庭的资深律师。

“这一丑闻引发了严重的法律、道德和竞赛方面的关切，这些可能是中华人民共和国更广泛的国家支持的战略，以俄罗斯以前用过的手段在奥运会上不公平竞赛，”众议院中共问题特设委员会在致司法部和联调局的信中表示。

上个月的国会听证会上也提到了这一案件。游泳名将迈克尔·菲尔普斯(Michael Phelps)在听证会上表示，运动员们已经不再相信世界反兴奋剂机构能够作为全球监管机构来试图阻止作弊者参与体育赛事。

总部位于蒙特利尔的世界反兴奋剂机构的官员拒绝参加那次听证会的邀请，称“被拖入美国国会委员会有关另一个国家案件的政治辩论是不合适的，尤其是在对世界反兴奋剂机构处理此案的独立审查正在进行的情况下。”

世界反兴奋剂机构任命的瑞士沃州的一位前检察官即将推出这份审查报告。沃州是国际奥委会和许多奥林匹克运动管理机构的所在地。

美国反兴奋剂机构(USADA)首席执行官特拉维斯·泰加特(Travis Tygart)向美联社表示，正在进行的联邦调查可能会让前往美国的体育官员“担心他们可能不得不回答联调局关于他们活动的问题。”

美国将在洛杉矶举办2028年夏季奥运会，国际奥委会应会于7月24日在巴黎确认盐湖城为2034年冬季奥运会的主办城市。

《罗琴科夫反兴奋剂法》(Rodchenkov Anti-Doping Act)以揭露俄罗斯政府支持兴奋剂行为的举报者的名字命名，在两党的支持下获得通过。这部法案将兴奋剂定为刑事犯罪的宗旨得到了全球体育界的广泛支持。

然而，世界反兴奋剂机构曾为反对这一法案而游说，认为这带来了美国联邦机构“域外”管辖权过度扩张的风险，国际奥委会也表示了担忧。

泰加特表示，《罗琴科夫反兴奋剂法》“是2021年在运动员、体育界和多国政府的广泛支持下颁布的，因为世界反兴奋剂机构不值得信赖，不能作为为一个强大、公正的全球监督机构来保护清白的运动员和公平的体育。”

(本文依据了美联社发自日内瓦的报道。)