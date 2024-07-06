世界反兴奋剂机构(WADA)表示，对美国就23名中国游泳运动员的案件展开刑事调查感到“失望”，这些运动员在2021年被检测出服用了违禁药物，但仍被允许继续参加比赛。

美联社(The Associated Press)星期四(7月5日)报道说，美国调查人员已对此案展开调查，并命令国际游泳联合会的一名高层官员作为证人作证。

这可能是一项美国联邦法律迄今为止最引人注目的引用，该法律于2020年通过，允许对涉嫌服用兴奋剂的串谋进行调查，即使这些串谋发生在美国境外。

世界反兴奋剂机构在一份声明中说：“世界反兴奋剂机构失望地获悉，美国司法部目前正在调查2021年中国23名游泳运动员的药物污染案。目前，世界反兴奋剂机构尚未收到美国执法部门的任何联系或请求。”

5月21日，美国众议院中共问题特设委员会要求司法部和联邦调查局(FBI)根据2020年《罗琴科夫反兴奋剂法》(Rodchenkov Anti-Doping Act)调查此案，该法案以揭露俄罗斯政府支持兴奋剂的举报者命名。

世界反兴奋剂机构表示，有关调查的报道“印证了国际社会(对《罗琴科夫反兴奋剂法》）普遍表达的关切”。

世界反兴奋剂机构曾批评这一法律，认为这带来了美国联邦机构“域外”管辖权过度扩张的风险，国际奥委会也表示了关切。

2021年1月，23名中国游泳运动员被检测出一种禁用的心脏药物呈阳性，但仍被允许继续比赛。其中一些人在当年晚些时候的东京奥运会上获得了奖牌，而且其中11人是参加巴黎奥运会的中国游泳队成员。

中国反兴奋剂机构将检测结果呈阳性的原因归咎于食品污染，称在该队下榻的一家酒店的厨房里发现了这种物质的痕迹。

世界反兴奋剂机构接受了这一说法，并多次为其处理此案的方式辩护，该案今年才被《纽约时报》(The New York Times)和德国公共广播联盟(ARD)披露。

“世界反兴奋剂机构认真审查了中国游泳运动员的卷宗，咨询了科学和法律专家，最终认定本机构无法对污染情况提出质疑，因此没有正当理由上诉，”该机构在声明中表示。“面对不完全与误导性的新闻报道，在科学和专家咨询的指导下，我们坚持这一诚信决定，而这项调查似乎是基于这种新闻报道。”

国际游泳联合会世界水上运动总会(World Aquatics)星期四向美联社证实，其执行董事布伦特·诺维茨基(Brent Nowicki)已被传唤，要求他在美国调查中作证。

“他正在安排与政府的会面，这很可能将避免在大陪审团面前作证的需要，”世界游泳联合会在一份声明中表示。

联调局回应置评请求称，根据标准惯例，“它既不确认也不否认调查的存在”。

(本文依据了美联社发自蒙特利尔的报道。)