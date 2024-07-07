英国新任首相基尔·斯塔默(Keir Starmer)星期六(7月6日)表示，他将废除极具争议性的“卢旺达计划”。该计划旨在将数千名寻求庇护的非法移民从英国送往东非国家卢旺达，这是他在赢得压倒性选举胜利后宣布的首个重大政策。

英国前保守党政府于2022年首次宣布这项计划，将未经许可抵达英国的移民送往卢旺达，声称这将终结乘坐小船抵达英国的非法移民现象。但由于多年来受到法律的挑战，目前没人根据这项计划被送往卢旺达。

在斯塔默成为首相后的首次新闻发布会上，他表示，卢旺达计划这项政策将被废除，因为只有大约1%的寻求庇护者会被驱逐出境，而且计划无法起到威慑作用。

斯塔默说：“卢旺达计划在开始之前就已经夭折了。它从来都不是一种吓阻手段。”他表示：“我不准备继续使用没有威慑力的把戏。”

卢旺达计划的支持者表示，这将打破人口贩运者的模式，但批评者认为该政策是不道德的，且永远不会奏效。

去年11月，英国最高法院宣布该政策非法，称卢旺达不能被视为安全第三国，促使政府与这个东非国家签署新的条约，并通过新立法来掩盖这一点。慈善机构和工会在法庭上质疑此举的合法性。

英国政府已经向卢旺达政府提供了数亿英镑，用于建立住所并聘用额外的官员来协助寻求庇护者，这笔钱英国政府并无法收回。

斯塔默表示，他的政府将成立一个边境安全指挥部，集合警察、国内情报机构和检察官等人员，与国际机构合作阻止人口走私。

反酷刑组织Freedom from Torture首席执行官索尼娅·斯凯茨(Sonya Sceats)对斯塔默星期六的声明表示欢迎。该组织是众多反对卢旺达计划的组织和慈善机构之一。

斯凯茨说：“我们赞扬斯塔默立即采取行动，终止这个利用逃离酷刑和迫害者生命玩政治游戏的可耻计划。”

斯塔默上任后还面临着多项挑战，包括改善陷入困境的公共服务和重振疲软的经济。

在唐宁街的新闻发布会上，斯塔默回答了大约十几个问题，并被多次被问及他将如何以及何时开始兑现解决国家问题的承诺，但他没有透露计划的具体内容。

当被问及是否愿意做出艰难的决定，并在必要时提高税收时，斯塔默表示，他的政府将找出问题并采取行动，例如应对负担过重的监狱系统和减少使用国营医疗服务的漫长等待时间。

他说：“我们将不得不做出艰难的决定，并且会及早采取行动，我们将以真诚的态度做到这一点。”他说：“但这并不是在说我们之前没有谈过某些税收决定。”

斯塔默表示，他将设立并主持不同的“任务交付委员会”，专注于所谓的任务或优先领域，如医疗服务和经济增长。

(此文参考了路透社的报道。)