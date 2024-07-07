乌克兰当局星期六(7月6日)说，俄罗斯连夜攻击让乌克兰北部10多万家庭失去电力，让一个地区首府断水，东部地区的平民伤亡同时激增。

乌克兰能源部说，俄罗斯星期五的攻击毁坏了北方苏梅地区的能源基础设施，让当地陷入黑暗。乌克兰公共电台几小时后说，俄罗斯无人机袭击地区首府苏梅，击中水泵系统的电线，切断供水。

俄新社援引一名当地亲莫斯科的“地下”领导人的话说，俄军连夜攻击苏梅市一个生产火箭弹药的工厂，但没有说使用什么武器，声称无法被独立核实。乌克兰媒体报道，星期六上午在空袭警报中的爆炸震荡了这座城市。

俄罗斯连续打击乌克兰的能源基础设施，导致全国各地轮流停电几小时。乌克兰官员警告说，随着冬季临近，局势可能恶化。

地区州长瓦迪姆·菲拉什金(Vadym Filashkin)星期六报告，俄罗斯星期五连夜炮击顿涅茨克地区，打死11名平民，打伤43人。东南部前线新热点城市波克罗夫斯克(Pokrovsk)的一个城镇有五人死亡。

乌军总参谋部星期六上午说，乌军和俄军前一天在波克罗夫斯克附近发生45次冲突。俄罗斯国防部几小时后宣布，俄军占领了这座城市东部大约30公里的一个村庄。

菲拉什金说，顿涅茨克战略要地恰西夫亚尔(Chasiv Yar)有三名平民死亡。

俄军几个月来试图在乌东取得进展，明显试图让防御者陷入消耗战。乌军之前挫败了短暂威胁乌克兰第二大城市哈尔科夫的越境攻击。

乌军发言人星期四对美联社说，乌军撤出了恰西夫亚尔一个社区。军方分析人士说，这座城镇的陷落会让附近城市陷入危险，也会破坏乌克兰的重要补给线，让俄罗斯接近实现夺取整个顿涅茨克地区的目标。

乌军总参谋部星期五说，俄军星期五连夜发动了六次火箭攻击，并对乌克兰各地发动55次空袭，使用70多枚滑翔炸弹。

乌军人员星期六在基辅送别一名阵亡的英国战地医护人员，此人成立一个慈善机构，向前线战斗人员提供重要物资。

康斯坦丁项目(Project Konstantin)在声明中说，彼得·弗什(Peter Fouché)上星期四在前线阵亡，他的单位当时与俄军发生冲突。这个志愿组织2022年以来向东部乌军提供了无人机、车辆、军服和食品，并帮助将219名乌克兰军人撤出战区。

在俄罗斯，地区州长维亚切斯拉夫·格拉德科夫(Vyacheslav Gladkov)报告，乌军连夜炮击俄罗斯南部贝尔哥罗德州一个边境城镇，打伤两名平民。

俄罗斯国防部说，俄军连夜在库尔斯克和贝尔哥罗德地区击落八架无人机。

俄罗斯吞并的克里米亚旁边的克拉斯诺达尔(Krasnodar)省当局说，夜间坠落的无人机碎片引发一座油库起火，让另外地点的油罐燃烧，并摧毁一个手机发射塔。没有伤亡的立即报告。

（本文依据了美联社的报道。）