中國「罐車混用」亂象曝光：卸完煤油裝食用油

【新唐人北京時間2024年07月08日訊】近日，中國「罐車混用」亂象曝光，罐車運輸完化工用的煤製油後不清洗，直接裝運食用大豆油，而這些被污染的食用油對人體健康有害。

《新京報》日前披露，食用油和化工液體運輸混用且不清洗，已是中國罐車運輸行業公開的祕密。有罐車司機透露，單次洗罐的成本少則三五百元人民幣，多則八九百。為了節省成本，許多罐車在換貨運輸時不清洗。

報導說，每天都有很多罐車到寧東能源化工基地裝貨，將成噸的煤製油運往沿海地區，卸貨後不清洗，罐車會直接在當地或臨近糧油公司裝載食用油返程。

據罐車司機透露，像工業廢水、塑化劑、廢機油、減水劑這樣的非危化品液體，普貨罐車都可以運，目前煤製油的運量比較大。

司機說，「煤製油廠家除寧煤外還有好幾家，再加上其它一些生產化工液體的廠家，都可能與食用油廠家共用罐車運輸。」

一名從業十餘年的罐車司機表示，如果卸完煤製油不洗罐的話，通常罐內會殘留幾千克到十幾千克不等的煤製油。

煤製油是一種由煤炭加工而來的化工液體，如液蠟、白油等。中國農業大學食品學院副教授朱毅表示，煤製油主要是碳氫化合物，其中含有的不飽和烴、芳香族烴、硫化物等成分對人體健康有害，長期食用可能導致中毒，「影響造血功能」。

朱毅說，如果運輸食用油的罐車還運輸了其它化工液體，風險更是難以預料，「如果毒性大的化工液體殘留在裡面，直接接觸或者吸入都可能對人體產生危害，比如說有機溶劑、酸、鹼、重金屬等等，有可能對呼吸系統、消化系統都會造成損傷」。

報導指出，部分食用油廠家把關不嚴，不下到罐車裡面去驗，司機只要擦乾淨泄油口就能過關，有的甚至上傳幾張照片就行。

報導說，記者跟蹤一輛罐車從寧東煤製油廠區出發，兩天之後到達了一千多公里外的河北省秦皇島市。卸完貨，該車並未洗罐就駛到河北省三河市燕郊鎮，開進了匯福糧油集團的生產廠區。一個小時後，這輛罐車裝了31.86噸一級豆油從廠區駛出。

另一輛罐車從寧夏運送煤製油到河北，同樣未洗罐就駛入一家名為中儲糧油脂（天津）有限公司的廠區，大約四十分鐘後，這輛罐車裝了35噸大豆油駛出。

「罐車混用」亂象曝光後，引發大陸網友批評浪潮：「地溝油+煤製油+防腐劑+超標殘留農藥！底層百姓能活下來太不容易了！」

「中儲糧出品，金鼎，匯福出品，金匯福都不要買了。」

「自己人都不給自己人留後路，還能説啥！」

（責任編輯：唐穎）

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