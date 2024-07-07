中儲糧回應運油醜聞引眾怒 更多黑幕曝光

【新唐人北京時間2024年07月09日訊】近日，中共央企中儲糧被曝用混裝煤制油、化工品的罐車裝食用油，引爆輿論。中儲糧延遲多天才回應，遭網友痛批。更多信息顯示，該做法十幾年來一直存在，多年前的食用油製品驗出礦物質超標也被質疑與此有關。

大陸媒體《新京報》 日前爆出中儲糧罐車剛卸完煤制油，不清洗就直接換裝食用油，造成糧油污染。7月7日，中儲糧集團方回應稱，要「開展專項大排查」，對於違反規定的運輸單位和承運車輛終止合作，並列入「黑名單」。

但該回應遭到網友批評沒有誠意「甩鍋」。有網友斥責：「裝死好幾天，憋半天憋出個這個玩意：一沒有道歉，二沒有召回，三沒有賠償，四沒有處理責任人，五精選評論（刪帖）」、「這場跨度不知多少年，關乎14億人食品健康安全的重大事故，沒有道歉，沒有召回，沒有賠償，沒有處理責任人」。

還有網友斥：「對那麼多人公然投毒，（回應）就那麼輕飄飄的，然後還有人接受採訪甩鍋說：其實我們也不驗罐，是不是食用油專用罐車我們也沒辦法去分辨。不道歉、不召回、不賠償，更神奇的是食藥監和公安也可以無動於衷，難不成你們都沒吃過中儲糧的油？還不罰中儲糧、不抓責任人追責嗎？」

該做法多年前就存在

有民眾由此聯想到大陸媒體多年前曾報道大陸多款食用的油製產品檢測出礦物油大幅偏高。

網絡公開資料顯示，2017年3月份和4月份，大陸媒體曾報導，海天、老乾媽、老乾爹、友加登多款油辣椒產品被檢出礦物油大幅偏高，德芙巧克力也被檢出礦物油超大幅偏高。

有網友懷疑，這些品牌的產品礦物油偏高可能是因爲這些生產商用了這種混罐裝的食用油。

另有網友貼出2015年3月30日，湖南衛視《真相大調查》記者調查，湖南衡陽、永州等地不少罐車裝載強腐蝕性化學品之後，為節約成本，直接往回拉食用油。

當時的報導說，這些食用油當中，有一部分就被運到了長沙縣，經過分裝上市，最終流向了市民的餐桌。

報導還指出，記者在遠赴廣東調查的過程中發現，危化品車輛混裝食品原料，違規運送「回頭貨」的現象並非此案個例，省內衡陽、永州等地，也存在此類違法亂象。

網友怒斥：「我們社會觸目驚心的事件哪一次不是歷時已久，哎」、「想多了，10年前就泛濫了，說明05年甚至更早就在搞了」。

網友批評中共當局瀆職不進行監管，：「農業部、市場監督局不出來說說話?——沒有道歉！沒有召回！」、「有人說你得給他們時間去改進，不要那麼憤怒，時間沒有給他們嗎？結果呢？他們只會喊口號，再給他們十年也是一樣的結果」、「已經不是草台班子的事了，這尼瑪簡直就是投毒殺人」、「現在已經完全沒有公信力了，再怎麼說也是無濟於事。每次都說廢話，除了廢話還是廢話」、「爛透了」。

《新京報》7月2日報導，其記者經長時間的追蹤調查發現，中國許多罐車運輸的液體並不固定，既承接糖漿、大豆油等可食用液體，也運送煤制油等化工類液體。為了節省開支，不少罐車在換貨運輸過程中不清洗罐體，有些食用油廠家不按規定去檢查罐體是否潔淨，造成食用油被殘留的化工液體污染。

報導中提到，有兩輛剛卸完煤制油的罐車，在並未洗罐的情況下，順利裝上了食用油，涉及的食用油企業分別是匯福糧油集團和中儲糧油脂（天津）有限公司。

報導還說，有罐車司機透露，食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，已是罐車運輸行業裡公開的祕密。

（記者李酈綜合報導/責任編輯：林清）

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