【希望的路】共產黨敗象盡顯 103人聯名三退 第五十六集

大陸民眾曾凱等 103人在退黨網站發表三退聲明：「共產邪黨敗象盡顯，毒食品、毒藥品、毒害人的思想，給全民封閉洗腦，說獨裁下的人民幸福指數很高，把父兄兒女賣了，還要說邪黨給了錢……真是悲哀。」「在此，覺醒的我們嚴正聲明退出邪黨的一切邪惡組織，願解體中共的這一天早日到來！做乾乾淨淨、挺直腰板的中國人。」

朱維林等35人也聯名聲明：「共產邪黨敗象盡顯，每到邪黨的5.1等所謂節日時，街上特警、變衣警察等就在街上營造表面的強大，而掩飾不住內心的惶恐。攝像頭全城覆蓋，沒有死角，這裡是三、四線城市，在街道的人行道每三、四十米就有高清人臉識別系統。地方財政發工資都在借錢了，說明共產邪黨是驚恐萬分，自知來日無多。」

「它把中國大陸已經實實在在變成了一座大監獄了。在此嚴正聲明退出邪黨的一切邪惡組織，願解體中共的這一天早日到來！讓善良的中國人不生活在恐懼中，做乾乾淨淨、挺直腰板有尊嚴的中國人。」

署名雪梅的中國民眾認為，「當今的中國社會：窮人缺溫飽，富人缺人慈，病人缺醫藥，孤兒缺溫暖，老人缺關愛，買賣缺斤兩，記者缺道德，新聞缺真相，法律缺公正，政府缺擔當，言論缺自由，精神缺信仰，權利缺監督，人權缺保障，歷史缺傳承，人心缺善良，腦袋缺思想，反抗缺勇氣，奮鬥缺方向，明天缺希望。」

中共破壞民族文化 帶來了意想不到的物質傷害

阿澤、各原聲明指出：「共產邪黨禍害中華大地70餘年，殺害人民幾千萬。整個中國，沒有人權，沒有法治，有的是毒食品，環境污染，鐵鏈女。沒有言論自由，有的只是共產黨的假新聞，洗腦，欺騙謊言。沒有讓你合理訴求的地方，只有100種方法對付你。」

因此，「我們看清了共產黨，堅決退出黨團隊及其相關的一切組織。」「堅決遠離共產邪。」

陝西曉明聲明：「毒大米裡什麼，毒辣椒麵裡的紅丹粉，毒奶粉裡的三聚氰氨，蔬菜水果的催紅素，生長素，催熟劑，家畜飼料裡的快速生長添加劑，各種化學肥料，農藥等等，中國人吃的食物有毒物質何其多啊！這只是冰山一角。中國人的食物鏈已經被毒化了，每個中國人都在其中，都是受害者。其根源是什麼？那就是中國共產黨幾十年無神論統治的惡果！」

《九評共產黨》指出，中國共產黨出現後，對中國傳統文化採取了搗毀砸爛式的直接破壞和「取其糟粕，去其精華」式的和濫用式的間接破壞方式。民族文化的破壞過程也是建立「黨文化」的過程。共產黨在人們心中顛覆著良知理念，使人們背離民族的傳統。同時，民族文化的破壞還帶給我們意想不到的物質傷害。

傳統文化是「天人合一」的，人與自然要和諧共處；共產黨號召「與天斗其樂無窮，與地斗其樂無窮」，中國現在生態環境的嚴重破壞與黨文化有著直接的關係。僅以水資源為例，中國人拋棄了「君子愛財，取之有道」的傳統，對自然進行瘋狂的掠奪和污染，目前中國五萬公里河流，有四分之三以上魚類無法生存，地下水污染比例十幾年前就超過了三分之一，現在仍然在繼續惡化。

淮河上甚至出現這樣的「奇觀」：小孩在油污的河面玩耍，一點火星落入水面，立刻躥起5米多高的火焰，周圍的十幾棵柳樹被燒毀，可想而知在此地生活的人飲用這樣的水怎能不生各種癌症和怪病。西北地區的荒漠化、鹽鹼化，工業發達地區的污染，都與人心中失去對自然的敬畏有關。

傳統文化敬畏生命，中共號召「造反有理」、「與人斗其樂無窮」，可以以革命的名義整死、餓死幾千萬人，由此帶來人們對生命的漠視，造成了假貨、毒貨的流行。以安徽阜陽為例，許多本來健康的孩子在餵養期間開始出現四肢短小，身體瘦弱，尤其是腦部顯得偏大，並有8名嬰兒因這種怪病而夭折。究其原因，是黑心的商人為賺錢而販賣毒奶粉。

還有人用激素和抗菌素餵螃蟹、蛇、烏龜，用工業酒精兌假酒，用工業油拋光大米，用工業用增白劑漂白麵粉，河南省一個縣有八年的時間用垃圾油、泔水油、白土油等致癌物質生產有毒的「食用油」，月產上千噸……這些有毒食品絕不是局限在一時一地，而是遍布全國的普遍現象。這與文化破壞後，人心失去道德約束，而一味地追求物質享樂息息相關。

「依法治國」就是一個笑話

中共自稱偉光正，全心全意為人民服務。事實讓廣大民眾覺醒：這些都是騙人的謊言。

署名小譚的民眾發表聲明說：「小的時候什麼都不懂，稀裡糊塗地加入少先隊和共青團，工作後加入邪黨。在現實以及網絡上，我看到了也了解到了共產黨的邪惡：共產黨是嗜血的魔鬼，共產黨的高官享受特權特供、幾乎無官不貪，他們有戒備森嚴的等級制度，退休金和醫療實施雙軌制，共產黨的高官有免費醫療，有高幹病房，他們公款消費。」

「而老百姓看不起病，買不起房。農民的退休金只有幾百，共產黨的高官退休金是幾萬甚至更多。老百姓沒有言論自由，沒有選票。中國老百姓背負著全世界最重的稅負，吃毒食品，呼吸霧霾，江河污染，老人倒地不敢扶，共產黨官官相護、官商勾結，豆腐渣工程殘害百姓。對少數民族實施種族滅絕。

「中國人民每天活在惡劣的環境中，黨媒卻每天粉飾太平為共產黨歌功頌德，『為人民服務』是共產黨的牌坊。共產黨對異見人士進行打壓迫害甚至酷刑，以黑治國，多少訪民冤民無處申冤，『依法治國』就是一個笑話，中國已經被共產黨禍害成了人間地獄。

「共產黨殘害香港同胞，干涉台灣和其它民主國家大選，罪惡之手伸向全世界。

「共產黨打壓人民的信仰，活摘法輪功學員器官，不敬神佛，共產黨的罪惡罄竹難書！

「中國共產黨是紅色嗜血的魔鬼，盼望神早日剷除這個惡貫滿盈的邪魔惡黨！」

因此，小譚聲明：「我堅決退出中國共產黨和共產黨的其它組織：少先隊、共青團和中國共產黨！不與邪惡為伍！清除獸印！」

「共產黨破壞了中華傳統文化，敗壞了國民道德。」河北的鵬浩聲明：「如今中國社會到處是貪污腐敗、 黑社會、毒食品。所謂的傳統節日失去了敬天愛人的意義，變成娛樂吃喝消費。大部分中國人就是末日心態，為了現實利益作惡，掙了錢去揮霍。整個社會都在道德墮落，作為一個善良的人，代表全家退出這個邪教組織，回歸善良，回歸中華傳統文化，遠離邪惡的洗腦。做一個明辨是非善惡、積德行善的人。」

河北繡春刀說自己是個百姓，沒接觸過上層社會。「不過這些年社會經驗感覺，共產黨這無神論教育，把中國老百姓搞得道德淪喪。當今中國到處毒食品、假貨、污染、腐敗，全民各行各業都在道德淪喪，當個好人根本在社會上闖不開，做個好人不容易，希望老天爺滅了這個邪教犯罪集團吧！ 」

中共用有毒食品殘害老百姓

署名阿雨的中國民眾聲明說: 「俺祖父乃國民黨，我雖在國內但弱冠時在廣州上班，在台資公司接觸了台灣人及港媒與外媒。從中美南海擦機事件中觀察到國內與國外媒體報道不同與不對稱，及一路來國內官方信息封鎖，魚肉百姓，無底限打壓人民的言論自由、民主及生命財產，圈養人民洗腦當奴才當豬養了殺。只為權貴斂財，視人命如草芥。反正共產黨把人類能想出來的壞都用在國內人民身上。」

到習上台更是加速倒車走獨裁終身制，置人民於水火。從毛澤東時期就制定了邪惡的統治方針：愚民封閉信息圈養百姓，用各種有毒食品殘害老百姓，用教育禁錮思想，用醫療加速百姓破產或死亡，用房地產收割羊毛，用司法不公打壓人民，用強權和維穩鎮壓冤民，反正我做為覺醒者是說不完共產黨這幾十年的所做所為和惡行。

可惜20歲以前沒機會認識到這些在學校時被蒙蔽也不懂加入了少先隊和共青團，但那個年代全國小學生都必須加入少先隊，初中加入共青團，幸好高中後入黨就不是必須的，所以那時堅決不加入黨，大學和工作後也拒絕入黨。

從20歲以後一路到現在20多年來，越來越對共產黨厭惡並從內心反感和痛恨這個黨及政府及體制，讓我們基層人民被奴役及身心不自由，因為在沿海的經歷讓我覺醒並了解了世界及世界觀、哲學與思考，在此鄭重提出退團退隊。

陝西曉明表示，「有些人不相信『善惡有報』，為了金錢利益無惡不做，世風日下，道德敗壞。貌似強大的中共好像人們沒辦法剷除它。古人言：『人不治天治』，腐敗的，殘暴的，邪惡的一定會被上天清除，如同人身體新陳代謝一般。貴州出現滅共石，是上天的警示，天滅中共在即，參加它的組織，是它的一分子，危險之極，速退黨、團、隊保命。我退出加入的少先隊。」

江蘇南充任利等 86人聲明：「我們明白了真相，知道了中共的歷史就是一部搞運動，栽贓陷害殺人的歷史：殺地主，殺商人，殺學者，殺知識分子，殺宗教人士，迫害殺藏族新疆人，迫害法輪功，活摘法輪功學員的身體器官20年了，現在又在迫害香港人殺學生；迫害那些民營企業家。」

「說假話做假事，假酒假煙假食品；黃色泛濫淫亂，到處娛樂賭博，有毒食品，毒衣服，毒空氣，人人都說吃的毒食品，喝的毒水，穿的化學毒衣服，呼吸的是毒霧霾空氣。共產惡黨的本質特徵就是假惡鬥，它的基因就是假惡鬥，它是來毀滅全世界全人類的恐怖邪教組織。我們要退出中共惡黨的黨團隊組織，抹去獸印；選擇法輪大法真善忍，做個真正的人，真正的好人。」

環芸等 3人也聲明：「中共實在太邪惡了，聚假、惡、斗邪惡之大全，竊取政權，對中華民族進行洗腦、誅心，破壞中華傳統，使人心普遍向惡，有毒食品、假貨盛行，奉勸還沒明白真相的人趕快醒悟吧，退出中共是唯一的出路，也是為中華復明儘自己的一份力，我們鄭重聲明退出共產黨和共產黨其它組織。」

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/07/08/a103895666.html