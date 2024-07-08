【禁聞】家屬質疑國保「腦控」法輪功學員

【新唐人北京時間2024年07月09日訊】從今年6月開始，黑龍江哈爾濱市法輪功學員遲桂霞、遲桂敏遭到國保警察24小時監視。家屬表示，警察向兩姐妹的住所噴有毒氣體，污染自來水，還疑似釋放聲波，對她們進行「腦控」。

哈爾濱市國保警察對法輪功學員遲桂霞、遲桂敏的跟蹤、監視、監聽已經持續了半年。她們的妹妹遲桂琴表示，這不是一般的監視。

遲桂敏妹妹遲桂琴：「她們分別住在哈爾濱市南崗區，兩個小區裡面。從今年的六月份開始，突然間她兩家分別有十幾個人，24時換班的來監控她們。她們走到哪兒監控到哪兒。然後不停地給她們照相。而且，他們往她們家裡頭打一種像槍一樣，啪啪那種聲音，往她們家樓上打。」

後來姐妹倆搬到一起住。到今年8月，警察全天24小時用一個像煙筒一樣的管子對著遲桂霞、遲桂敏的窗戶釋放不明氣體，還有人在樓道撒不明粉末，自來水也被污染。

遲桂琴：「她們就發現家裡面一打開自來水龍頭的時候，就有一種香味，就跟以前不一樣了。然後從她那個排煙罩裡經常也是散發出各種，比方燒膠皮的味道，或者各種香味。不久她們身體就出現了問題，胸悶、惡心，然後喘不上氣。」

遲桂敏女兒王翹楚：「我媽在家洗澡的時候，發現水流下來的時候，感覺裡邊有油星，和平常的不一樣。她們就留意了，就去找人化驗。就是發現一公升水裡邊有475毫克的動植物油，這已經超過正常生活污⽔三級標準20多倍了。」

一般的化驗單位拒絕給遲桂霞姐妹化驗水質，兩姐妹私下找人幫忙化驗，才得知飲用水被污染。兩人購買的桶裝飲料水，也在外出時被人進入家中，蓄意污染。

遲桂琴說，在樓下監控的警察每天還釋放一種聲波，樓下還有人專門記錄。兩個姐姐身體都出現異常。

遲桂琴：「其中遲桂霞就感覺到耳朵裡頭不停的傳來咔、咔那種聲音，就像調頻那種聲音，24小時不停的。遲桂霞就是耳邊不停地放那種邪黨的歌，就是什麼南泥灣，24小時。她根本不能睡覺。」

被監控中的姐姐曾經寫字條告訴遲桂琴這個情況，但她當時以為是可能是幻聽，直到一個同事告訴她，有一種叫「腦控」的迫害手法，她才警覺。

「腦控」是指用電磁輻射或其它科學技術，遠程控制受害者的大腦精神、意識。這種技術的真實性一直存在爭議。

但中國曾有73名腦控受害者代表，在2017年5月8到10日，集體到北京上訪，向最高檢察院、信訪局、公安部等機關集體報案。反「腦控」組織者代表鍾先生今年9月表示，2002年曾有報導披露，實名舉報的腦控受害者已有四十多萬。

鍾先生還表示，他從2016年開始和全國的腦控受害者在24個省舉辦了各省政府、省公安廳、省國家安全廳的集體報案，2017年至今舉辦了6次國家報案。但目前為止當局都在推諉拖延，對受害事實並不重視，很多受害者被政府當作精神病關押、打壓，他本人也被被強制關進精神病迫害。

遲桂霞姐妹也曾去當地派出所報案。但派出所拒绝⽴立案，所長聲稱很了解遲桂霞姐妹，並在沒有調查的情況下，就聲稱她們是「精神病」。

遲桂琴認為，國保警察是在姐姐身上做「腦控」實驗。

遲桂琴：「他下這麼大力度，本錢去做這個。他不抓你，也不想怎麼樣，你去跟他對話他就走。那原因是什麼？我想他更多的是做一種實驗，因為它看不見摸不著，他就讓你沒有這種證據。」

遲桂琴呼籲更多的人關注「腦控」的迫害手法，也關注對法輪功學員的迫害。她表示，中共可能正在用這種手段迫害著更廣泛的人群，只是還不為人知。

採訪/常春 編輯/尚燕 後製/

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